Baľte si kufre: Wizz Air šokoval Slovákov, z Bratislavy otvára ďalšie nové linky. Za pár eur si zaletíte do týchto miest

Foto: Andrej Neuherz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Lacné letenky
Skvelé správy pre milovníkov cestovania.

Ako sme vás informovali, spoločnosť Wizz Air od novembra otvára na bratislavskom letisku svoju základňu. Okrem toho, že si budeme môcť zaletieť z Bratislavy do Košíc a opačne, prišiel s novinkou, ktorá mnohých poteší. Oznámil ďalšie nové linky. 

Medzi destináciami, ktoré najnovšie letecká spoločnosť Wizz Air z Bratislavy avizovala, sú cyperská Larnaka, Kišiňov, Berlín, Dortmund, Rím, Tirana, Ohrid, Priština, Tel Aviv v Izraeli, Tuzla a Varšava, priblížili Letenky za babku.

Ilustračná foto: Unsplash

Letenky na vnútroštátny let sú už v predaji

Z Bratislavy do Košíc si zaletíte už od 21. novembra a ceny leteniek sú veľmi príjemné, predávajú sa za 19,99 eura. Ďalšie z týchto liniek budú spustené od januára či marca.

Okrem nich ešte v auguste spoločnosť oznámila, že si z nášho hlavného mesta zaletíme napríklad do Atén, Barcelony, Malagy, Neapolu či Osla.

