Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Na tradíciu, ktorá prežíva v našich horách, môžeme byť obzvlášť pyšní.

Mnohé turistické chodníčky vo Vysokých Tatrách sa pobrali na zimný spánok a ak sa chcete nabudiť a s rešpektom pokoriť Kriváň či Slavkovský štít, budete musieť vyčkať do jari. Na prírodu, ktorú na Slovensku máme, môžeme byť pyšní a „najmenšími veľhorami sveta“ ani zďaleka nekončí. Jednou z nádherných a nenáročných túr, ktorú si môžete vychutnať aj v tomto období, je trasa vedúca z Trangošky k Chate generála M. R. Štefánika. Je súčasťou diaľkovej trasy SNP, stále zásobovaná horskými nosičmi a máte to z nej len na skok na Ďumbier – najvyšší vrch Nízkych Tatier. Vybrali sme sa po nej, na chrbty nasadili drevené krosná a vyskúšali si odniesť náklad podobne ako hrdinovia, ktorých tak obdivujeme. 

Ak chodievate na turistiku, pravdepodobne ste na nich na chodníčkoch narazili aj vy a možno až s vyrazeným dychom sledovali, s akým odhodlaním a pokorou nesú na svojich pleciach ťažký náklad.

Slovenský režisér Pavol Barabáš v roku 2016 vzdal tatranským nosičom hold dokumentom Sloboda pod nákladom. Zásobujú vysokohorské chaty a považujú sa za európsky, ba dokonca svetový unikát. Na ľudí, ktorí sa venujú tomuto vymierajúcemu remeslu, by sme mali byť patrične hrdí. Vo Vysokých Tatrách sú takto zásobované napríklad Chata pod Rysmi či „Térynka“ a v Nízkych okrem iných spomínaná Štefánička, kam sme sa vybrali aj my.

Ilustračná foto: TASR – František Iván

Nachádza sa v nadmorskej výške 1740 m n. m. a medzi turistami sa teší popularite, dokonca sa o nej hovorí ako o najobľúbenejšej v Nízkych Tatrách. Vydávajú sa na ňu rodiny s deťmi, no môžete tu naraziť aj na skúsených turistov, ktorí si len urobili zastávku pri zdolávaní našej najdlhšej turistickej trasy – Cesty hrdinov SNP.

Je dostupná celoročne, podobne ako aj naše ďalšie horské chaty (s výnimkou Chaty pod Rysmi, ktorej sa dotýka zimná uzávera), a keďže jej trasu poznáme prevažne z letných túr, rozhodli sme sa po nej vydať koncom októbra, kedy nás asi od polovice chodníka privítala snehová prikrývka.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Na plecia sme si naložili odhadom asi 30 kilogramov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

