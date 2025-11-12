Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín

Zároveň je to jedno z najpodivuhodnejších miest, aké môžete v Európe navštíviť. Táto lokalita sa pravidelne objavuje v galériách najzvláštnejších fotografií planéty, patrí medzi najväčšie turistické atrakcie v Európe a magazín Business Insider ju dokonca zaradil medzi 25 jedinečných skrytých klenotov sveta.
Niekdajšia soľná baňa zanikla, jej útroby však zveľadil zábavný priemysel a vzniklo čosi, čo vo svete nemá obdoby: podzemný zábavný park s možnosťou člnkovania v hĺbke 112 metrov pod povrchom zeme.
Z východného Slovenska je to k rumunskej atrakcii menej než šesť hodín, a aj výber zastávok po ceste naozaj stojí za to: maďarský Miškovec s jeho známymi jaskynnými kúpeľmi, historický Debrecín, či pôvabná secesná Oradea. Kratučkou zachádzkou sa dá pridať aj Kluž, atraktívne rumunské mesto plné živých ulíc, kaviarní a zákutí, ktoré vás vtiahnu do sedmohradského života.
Ďalšou dobrou správou je, že trasa v ničom nepripomína off-road. Z Maďarska sa dostanete po diaľnici až k rumunskej hranici a pokračujete prevažne po okresných cestách, ktoré sú v dobrom stave. Najväčším zásahom do rozpočtu po ceste sú práve maďarské diaľničné poplatky – no kto už niekedy jazdil mimo maďarskej diaľnice, vie, že aj drahšia známka za to pohodlie stojí.
Zaskočí vás veľkosť aj hĺbka
Baňa je zvonku takmer nenápadná: objekt v kupolovitom tvare pripomína vedecký inštitút.
Vstup si viete kúpiť online alebo rovno na mieste. Za dve osoby sme zaplatili 150 RON, teda približne 29,50 €. Cena vstupenky sa počas víkendu a sviatkov zvyšuje zo 75 RON (14,75 €) na 90 RON (17,70 €) na osobu.
Baňa je otvorená denne od 9:00 do 19:00 a zabúdať netreba ani na časový posun – v Rumunsku platí východoeurópsky čas (VEČ), takže po príchode vám mobil ukáže o hodinu viac než doma.
Hneď po vstupe nás prekvapila príjemná teplota – vo vnútri panuje celoročne stabilných 10 až 12 stupňov Celzia, preto sa oplatí prísť v jesennej bunde. Privítalo nás dlhé schodisko s tehlovou stenou osvetlenou chladnými pásmi svetla.
Na konci sa tunel mení – tehlu prestrieda kameň, ktorý nám pripomínal koral – a čoskoro ho pokrývajú prvé kryštáliky soli. Čím hlbšie klesáte, tým viac sa vytráca pocit, že ste stále na našej planéte.
Podzemné mesto zo sci-fi filmu
