Z východu Slovenska priamo k moru za pár eur: Ryanair oznámil historicky prvé spojenie tohto druhu, letenky sú v predaji

Ilustračné foto: Profimedia / TASR – František Iván

Čo tak budúci rok vyraziť na dovolenku ešte pred hlavnou sezónou?

Vyzerá to tak, že populárni nízkonákladoví dopravcovia sa idú o slovenských cestovateľov „pobiť“. Wizz Air nedávno oznámil otvorenie novej základne na letisku v Bratislave a zároveň sa roztrhlo vrece s jeho novými linkami. Teraz prichádza skvelá správa najmä pre ľudí z východu. Konkurenčná spoločnosť oznámila otvorenie historicky prvého priameho spojenia z Košíc do Španielska. 

Z našej „metropoly východu“ si už od 30. marca 2026 budete môcť pod taktovkou Ryanairu zaletieť do populárnej Malagy. Linka bude v prevádzke dvakrát týždenne – vždy v pondelok a vo štvrtok, čo ponúkne ideálne možnosti pre víkendové aj týždenné pobyty na slnečnom pobreží Costa del Sol. Zároveň vytvára ľahko dostupné príležitosti na objavovanie východného Slovenska pre španielskych cestovateľov.

Foto: TASR – František Iván

„Medziročne evidujeme zvýšenie počtu návštevníkov zo Španielska na východnom Slovensku o vyše 26 %. Zároveň platí, že aj španielski turisti čoraz častejšie vyhľadávajú autentické a menej objavené destinácie. Na oboch týchto trendoch rozhodne môžeme stavať. Verím, že Španieli si zamilujú našu pohostinnosť, bohatú históriu i panenskú prírodu, ktorá sa tak líši od ich slnkom zaliateho juhu,“ cituje predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku tlačová správa košického letiska.

Foto: Screen Ryanair

Predaj leteniek už bol spustený

Hneď v prvý deň spustenia linky si môžete zaletieť do Malagy za 66,99 eura, alebo za letenky na 9. apríla zaplatíte ani nie 50 eur.

Ak by ste vyrazili na dovolenku v tomto termíne a zostali v Malage do 16. apríla, za cestu tam aj späť dáte dohromady necelých 100 eur. Let Košice – Malaga a opačne potrvá štyri hodiny.

Prichádza aj s ďalším prekvapením

Ryanair okrem spojenia Košice-Malaga otvára aj linku z Bratislavy do talianskej Pisy. Priame pravidelné lety z Bratislavy do Pisy budú už súčasťou letného letového poriadku, ktorý vstúpi do platnosti zmenou času koncom marca 2026.

Lietať do talianskej Pisy sa bude z bratislavského letiska každý štvrtok a pondelok, čo je ideálne na strávenie predĺženého víkendu v talianskom regióne Toskánsko, ktorého je Pisa súčasťou, uvádza bratislavské letisko v tlačovej správe.

