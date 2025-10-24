Z východu Slovenska priamo k moru za pár eur: Ryanair oznámil historicky prvé spojenie tohto druhu, letenky sú v predaji

Vyzerá to tak, že populárni nízkonákladoví dopravcovia sa idú o slovenských cestovateľov „pobiť“. Wizz Air nedávno oznámil otvorenie novej základne na letisku v Bratislave a zároveň sa roztrhlo vrece s jeho novými linkami. Teraz prichádza skvelá správa najmä pre ľudí z východu. Konkurenčná spoločnosť oznámila otvorenie historicky prvého priameho spojenia z Košíc do Španielska.
Z našej „metropoly východu“ si už od 30. marca 2026 budete môcť pod taktovkou Ryanairu zaletieť do populárnej Malagy. Linka bude v prevádzke dvakrát týždenne – vždy v pondelok a vo štvrtok, čo ponúkne ideálne možnosti pre víkendové aj týždenné pobyty na slnečnom pobreží Costa del Sol. Zároveň vytvára ľahko dostupné príležitosti na objavovanie východného Slovenska pre španielskych cestovateľov.
„Medziročne evidujeme zvýšenie počtu návštevníkov zo Španielska na východnom Slovensku o vyše 26 %. Zároveň platí, že aj španielski turisti čoraz častejšie vyhľadávajú autentické a menej objavené destinácie. Na oboch týchto trendoch rozhodne môžeme stavať. Verím, že Španieli si zamilujú našu pohostinnosť, bohatú históriu i panenskú prírodu, ktorá sa tak líši od ich slnkom zaliateho juhu,“ cituje predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku tlačová správa košického letiska.
Predaj leteniek už bol spustený
Hneď v prvý deň spustenia linky si môžete zaletieť do Malagy za 66,99 eura, alebo za letenky na 9. apríla zaplatíte ani nie 50 eur.
Ak by ste vyrazili na dovolenku v tomto termíne a zostali v Malage do 16. apríla, za cestu tam aj späť dáte dohromady necelých 100 eur. Let Košice – Malaga a opačne potrvá štyri hodiny.
Prichádza aj s ďalším prekvapením
Ryanair okrem spojenia Košice-Malaga otvára aj linku z Bratislavy do talianskej Pisy. Priame pravidelné lety z Bratislavy do Pisy budú už súčasťou letného letového poriadku, ktorý vstúpi do platnosti zmenou času koncom marca 2026.
Lietať do talianskej Pisy sa bude z bratislavského letiska každý štvrtok a pondelok, čo je ideálne na strávenie predĺženého víkendu v talianskom regióne Toskánsko, ktorého je Pisa súčasťou, uvádza bratislavské letisko v tlačovej správe.
