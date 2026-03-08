V Iráne zvolili nového vodcu, ponesie meno Chameneí: Izrael varoval, že bude ďalším cieľom

Chameneího meno ako vodcu Iránu bude pokračovať, tvrdí člen Zhromaždenia znalcov.

Nový iránsky najvyšší vodca bude taktiež niesť priezvisko Chameneí, vyhlásil v nedeľu člen Zhromaždenia znalcov. Jedným z najpravdepodobnejších kandidátov na nástupcu nebohého Alího Chameneího bol podľa viacerých médií jeho syn Modžtabá, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

„Zvolili sme si nového vodcu. Chameneího meno bude pokračovať,“ uviedol jeden z členov Zhromaždenia znalcov s tým, že jeho meno čoskoro oficiálne oznámia. Zhromaždenie znalcov má 88 členov a je jedným z najdôležitejších orgánov Iránskej islamskej republiky. Ide o zbor duchovných, ktorý má právomoc voliť a odvolať najvyššieho vodcu.

Izrael zas opakovane varoval, že akýkoľvek Chameneího nástupca bude cieľom jeho útokov.

Podľa Trumpa nevydrží dlho

Nový iránsky najvyšší vodca „nevydrží dlho“, pokiaľ nebude mať súhlas administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu to uviedol v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu ABC News, píše TASR.

„Bude musieť získať náš súhlas. Ak ho nedostane, nevydrží dlho. Chceme sa uistiť, že sa nebudeme musieť vracať každých 10 rokov, keď nebudete mať prezidenta ako ja… Nechcem, aby sa ľudia museli o päť rokov vracať a robiť to isté znova, alebo ešte horšie, aby mali jadrovú zbraň,“ vyhlásil Trump.

Iránske štátne médiá v nedeľu informovali, že Zhromaždenie znalcov zvolilo nástupcu nebohého Alího Chameneího, ktorý zomrel minulý víkend pri americko-izraelských útokoch. Trump nedávno vyhlásil, že sa chce na voľbe nového iránskeho lídra podieľať.

Americký prezident pri otázke, či by bol ochotný schváliť aj niekoho s väzbami na starý režim, odpovedal, že „áno, aby vybral dobrého lídra, schválil by to“. Podľa Trumpa je mnoho ľudí, ktorí by spĺňali podmienky.

Šéf Bieleho domu pre ABC News tiež povedal, že Irán „plánoval ovládnuť celý Blízky východ“. „Chystali sa zaútočiť. Ich plánom bolo zaútočiť na celý Blízky východ, ovládnuť ho,“ uviedol. Nevylúčil tiež možnosť, že by Spojené štáty vyslali do Iránu pozemné jednotky s cieľom zaistiť tamojší obohatený urán.

