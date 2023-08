Hostia sú zdesení z chrobákov a špinavých matracov. Najhorší hotel vo Viedni ruší rezervácie na poslednú chvíľu

Viedeň patrí k svetovým metropolám, pričom my ju máme doslova za rohom. Častými návštevníkmi tohto mesta sú aj Slováci, ktorí ak hľadajú v hlavnom meste Rakúska ubytovanie, určite by sa mali vyhnúť miestu, ktoré si na internete vyslúžilo len tie najnegatívnejšie hodnotenia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Viedeň sa nachádza len pár desiatok kilometrov od slovenských hraníc. Okrem toho, že sama o sebe poskytuje široký výber kultúrnych či historických pamiatok a atrakcií, môže pre množstvo turistov slúžiť ako prestupné miesto medzi dlhými letmi.

Ak sa teda niekto rozhodne, že si pred, respektíve po dovolenke ešte spraví výlet v hlavnom meste našich západných susedov, v prvom rade sa rieši ubytovanie, čo platí aj pre ľudí, ktorí sa do Viedne rozhodnú ísť na samostatný výlet. A to rozhodne neodporúčame v Betariel Apartments, keďže toto ubytovanie je naisto najhoršie hodnotené v celej Viedni aj v priľahlom okolí.

Lokalita je to jediné, čo zaberá

Betariel je, zdá sa, klamstvom a pascou na turistov od začiatku až po koniec. Nachádza sa síce v solídnej lokalite len pár minút od stanice metra a v okolí obchodov či reštaurácií, no to je, pravdepodobne, všetko, čo sa na tomto ubytovaní dá vyhodnotiť ako nie negatívne.

O tom svedčia aj hodnotenia. TripAdvisor píše, že vo Viedni je spolu 154 apartmánových ubytovaní na prenájom. A hádajte, aké miesto patrí tomuto podvodu. Presne tak, posledné. Z 23 dostupných recenzií má Betariel 1,5* a len v jednom prípade zanechal návštevník viac než 2 hviezdičky z možných piatich.

Ľudia, ktorí prichádzajú do apartmánu, sú s hostiteľom v kontakte len na diaľku, pričom ak aj sa stretnú naživo, zodpovedná osoba klientov ignoruje. Najviac negatívnych recenzií, ktoré sa množia aj počas posledných týždňov, sa venuje špine v apartmáne. Ide najmä o špinavé steny, vlasy na vankúšoch či vytrhané kusy drevenej podlahy.

„Hrozný byt, hostiteľ je arogantný a urážlivý, byt je špinavý vrátane chrobákov a chlpov, ktoré boli v posteliach, žiadny zámok na dverách, obrázky na internete nie sú pravdivé, veľa šťastia pri pokuse o nájdenie majiteľa, pretože ťa bude ignorovať. Proces check-inu bol nočnou morou,“ objavilo sa pod ubytovaním pár týždňov dozadu.

Nedostali sa ani do izby

Tí, ktorí navštívili toto miesto v zimných mesiacoch, zas píšu o neskutočnej zime a nefunkčnom kúrení. Aj keď sa to môže zdať ako veľmi zlé, ešte horšie skončili tí, ktorí sa do apartmánu ani nedostali. TripAdvisor je plný recenzií, v ktorých ľudia opisujú, ako zaplatili vopred, no do ubytovania sa nedostali a už nikdy sa im nevrátili ich peniaze.

„Túto rezerváciu som robila 2 mesiace napred a hostiteľ ju zrušil 3 hodiny pred príchodom!!! Deň predtým potvrdili, že je všetko v poriadku a pripravené prijať hostí, a potom v deň registrácie sme zrazu dostali zrušenie. Hostiteľ nás potom nikdy nekontaktoval, nikto neodpovedal na hovory/správy. Na mieste sme si museli nájsť iné ubytovanie. Preto NIKDY nepoužívajte služby Betariel!!!,“ napísala v júli 2023 istá Catarina D.

Na tomto ubytovaní v širšom centre Viedne je pre turistov možno lákavá cena, keďže noc stojí bežne cez 83 eur, čo môže pôsobiť ako prijateľná cena. No záleží aj od dátumu, kedy si dané miesto objednávate, môže byť drahšie, ale často aj lacnejšie.

Každopádne, ak by ste sa rozhodli objednávať si ubytovanie vo Viedni, alebo akomkoľvek inom meste, buď neplaťte vopred, alebo si určite pozrite recenzie, ktoré vás môžu zachrániť pred otrasnou turistickou pascou.