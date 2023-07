Nedostali sa do izby, chodby boli temné, spali v potrhaných obliečkach: Tento hotel v Prahe má 4*, podľa hostí je peklom

Praha patrí k najznámejším mestám na svete. Veľký počet turistov však priťahuje aj veľký počet podvodných trikov či nekvalitných služieb, ktorých je v českej metropole viacero. Jedným z chytákov je aj hotel, ktorý sa tvári luxusne, no skutočnosť je ďaleko od pravdy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa cestovateľského portálu Backpacker patrí Praha dlhodobo medzi TOP 10 najnavštevovanejších miest v Európe. Turizmus patrí k najdôležitejším odvetviam tohto mesta, s čím sa, žiaľ, spájajú aj viaceré podvody a turistické pasce. Okrem reštaurácií či atrakcií sa to týka aj ubytovania, pričom TOP HOTEL je miesto, ktorému sa v stovežatej určite vyhnite.

Na prvý pohľad toto ubytovanie vyzerá absolútne normálne. Solídne fotografie, ocenenie 4* vrátane bazéna, wellness centra, fitness, parkovania či reštaurácie. Cena pre dve osoby na jednu noc v júli vychádza približne na 144 eur, pričom cesta do centra Prahy trvá z hotela 25 minút hromadnou dopravou.

Tma a potrhané obliečky

Ideálne miesto na pokojný oddych od rušného centra veľkomesta, však? Realita je ale iná. Na renomovanom webe TripAdvisor má TOP HOTEL Praha 1 335 recenzií, z čoho je len 280 pozitívnych. Až 262 ľudí hodnotilo hotel ako zlý a 519 návštevníkov zanechalo hodnotenie otrasný.

Turisti, ktorí do hotela prichádzajú z rôznych kútov sveta, sa v recenziách podelili o svoje zážitky, ktoré sa často spájali s hrôzou. Na to, že hotelu patrí hodnotenie štyroch hviezdičiek, sú jeho služby a prevedenie na bode mrazu. Ľudia píšu o potrhaných a špinavých posteľných obliečkach, tme na chodbách, či drzých recepčných, ktorí tam dokonca väčšinu času ani nie sú.

Istý klient sa v auguste 2022 ubytoval v TOP HOTELI Praha, no pri neskoršom príchode do izby sa nedokázal dostať dovnútra, pretože kľúč nefungoval. Recepcia bola ľudoprázdna a všetky telefónne kontakty boli nedostupné. Zákazníci tak museli spať na gauči na medziposchodí, čo teda určite nie je spôsob starostlivosti o hostí v hoteloch so 4*.

Napite sa z kohútika

Iný hosť zas v roku 2023 cez Booking písal o tom, že celý hotel je jeden podvod. Za bazén si musíte priplatiť, jedlo chutí veľmi nekvalitne, a keď na recepcii poprosil zamestnanca o pohár vody, dostal odpoveď, aby sa v izbe napil z kohútika.

Do Prahy cestuje aj množstvo Slovákov, ktorí by sa tým pádom už nemuseli nechať nachytať predraženým podvodom, ktorý môže zbytočne pokaziť zážitok z inak majestátnej Prahy.