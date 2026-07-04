Referendum je v plnom prúde: Pozor na 33-eurovú pokutu, jedna miestnosť bude otvorená dlhšie

Voliči v sobotnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. Pri každej z nich treba zakrúžkovať odpoveď „áno“ alebo odpoveď „nie“. Zakrúžkovať môže volič pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Upozorňuje na to na svojom webe Ministerstvo vnútra (MV) SR. Volič musí mať so sebou platný občiansky preukaz.
Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, okrsková volebná komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Ak by tak neurobil, dostane pokutu 33 eur.
Niektorí majú právo na doprovod
„Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nemôže čítať alebo písať, a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu,“ pripomenulo MV s tým, že táto osoba podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Nemôže to však byť člen okrskovej volebnej komisie.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, tak môže urobiť v jeho prítomnosti iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Možnosť prenosnej volebnej schránky
Pokiaľ majú voliči závažnú prekážku, najmä zdravotnú, pre ktorú nemôžu prísť do volebnej miestnosti a chcú sa zúčastniť na referende, môžu okrskovú volebnú komisiu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra SR.
Hlasovať do prenosnej volebnej schránky možno len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Volič dostáva jeden hlasovací lístok s dvomi referendovými otázkami, pri každej z nich zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Zakrúžkovať môže pri každej otázke len jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Po úprave lístka ho musí volič vložiť do obálky a následne do volebnej schránky. Pokiaľ sa pomýli, komisia mu vydá za nesprávne upravený lístok iný.
Slováci v referende rozhodujú o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené do 22.00 h.
Miestnosť bude otvorená dlhšie
V obci Blhovce v okrese Rimavská Sobota bude možné v sobotnom referende hlasovať do 22.30 h. Dôvodom je neskoršie otvorenie volebnej miestnosti. Otvorili ju s polhodinovým oneskorením, namiesto o 7.00 h to bolo o 7.30 h. Pre TASR to potvrdili z okresnej volebnej komisie v Rimavskej Sobote. Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie v obci mala náhly zdravotný problém.
„Volebné miestnosti boli otvorené, okrem jednej, ktorá je v obci Blhovce, okres Rimavská Sobota, kde sa udial nejaký zdravotný problém zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, ktorá je aj zamestnankyňa obce a mala na starosti zoznam voličov, ktorý teraz okrsková komisia nemá k dispozícii,“ priblížil na rannej tlačovej konferencii šéf odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
V sobotu o 7.00 h sa začalo desiate referendum v histórii samostatnej SR. Slováci v ňom rozhodujú o dvoch otázkach – či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h.
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