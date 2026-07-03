Štátny gigant potvrdil hromadné prepúšťanie. Škrtnúť môže až 400 miest, vlani masívne prerobil

Centrála spoločnosti ZSSK Cargo

Ilustračná foto: Zsskcargo, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
Veľký slovenský zamestnávateľ doplatil na krach v Česku, ako aj na vojnu na Ukrajine. Redukcia pracovných miest je po minuloročnej strate pravdepodobne nevyhnutná.

O tom, že štátny nákladný dopravca ZSSK Cargo ukončí rok vo veľkej strate, sa hovorilo už počas vlaňajšieho novembra. Odhady sa takmer presne naplnili a kontinuálne prebiehali aj opatrenia vrátane škrtania pracovných miest. Najnovšie spoločnosť potvrdila zámer hromadného prepúšťania.

To by sa v konečnom dôsledku mohlo dotknúť stoviek zamestnancov nákladného dopravcu. Informácie priniesol portál Denník E.

Úspora 5 miliónov eur

Konečný počet dotknutých zamestnancov bude závisieť od výsledkov rokovaní so zástupcami zamestnancov a od finálnej podoby organizačných zmien. Predpokladaný maximálny rozsah je 400 pracovných miest,“ uviedlo pre Denník E ZSSK Cargo.

Takéto škrty by mali priniesť úsporu zhruba vo výške 5 miliónov eur a zámer už bol predložený aj ministerstvu dopravy. Ako ďalej z dostupných informácií vyplýva, prepúšťanie by sa malo dotknúť viacerých častí spoločnosti vrátane manažérskych pozícií.

Stratégiu s cieľom stabilizovať štátnu firmu prezentoval už vlani predseda predstavenstva Jaroslav Daniška. „Prehodnocujeme efektívnosť všetkých činností naprieč firmou, rokujeme s dodávateľmi o možnostiach úspor, zbavujeme sa prebytočného majetku a, bohužiaľ, lúčime sa aj s našimi kolegami,“ povedal ešte vlani. Prepúšťanie teda už nejaký čas prebieha, nie je to ale v tak zásadnom meradle, ako bolo potvrdené teraz.

Zároveň platí, že nie všetci pracovníci dostali na stôl výpoveď – niektorí z firmy odišli dobrovoľne, iní boli presunutí na pracoviská, kde zamestnanecká sila chýbala.

Vlak spoločnosti ZSSK Cargo
Ilustračná foto: TASR – Milan Kapusta

Krach či vojna na Ukrajine

Jaroslav Daniška minulý rok otvorene hovoril o jednej z najnáročnejších situácií v histórii ZSSK Cargo. Stojí za ňou viacero dôvodov, ktoré boli mimo kontroly manažmentu. V prvom rade, značnú časť príjmov tvoril rozvoz nákladu z Čiernej nad Tisou. Ten bol poznačený krachom ostravskej oceliarne Liberty, ale tiež výpadkom rozvozu obilia z Ukrajiny (Ukrajina po vytlačení Rusov obnovila morskú prepravu, pozn. red.).

Samozrejme, do hry vstúpili aj ďalšie negatívne faktory, ktoré ovplyvňujú nákladných prepravcov prakticky v celej Európe. Ide o pokles priemyselnej výroby či rastúce prevádzkové náklady. “Skrátka, vo vozňoch nie je čo voziť a o to málo, čo ostalo, je tvrdá bitka,” uviedol vlani Daniška.

Akciovej spoločnosti Cargo klesli medziročne tržby približne o 10 % a dostali sa na úroveň 253 miliónov eur. Konečná strata bola 29,10 milióna eur. Rok predtým ZSSK Cargo prerobila bezmála 8 miliónov eur a zjednodušene povedané tak vymazala zisk z predošlých troch rokov. Ešte v roku 2021 pritom vykázala zisk 6,35 milióna eur.

Koniec iného dopravcu

Náročné časy pre nákladných dopravcov potvrdzuje aj minuloročná správa o konci spoločnosti Retrack Slovakia.

Ako sme vás počas vlaňajšieho júla informovali, nemecká skupina VTG, ktorá je majoritným vlastníkom tuzemskej prepravnej firmy, oznámila, že jej slovenská vetva sa ocitla v platobnej neschopnosti. Pri nepriaznivom hospodárskom stave sa zväčša podnikatelia rozhodujú o tom, či spoločnosť pošlú do konkurzu, prípadne sa ju pokúsia zachrániť v reštrukturalizačnom konaní. Nemci zvolili prvú spomínanú alternatívu.

Napriek intenzívnemu úsiliu spoločnosti VTG sa ukázalo, že dlhodobá reštrukturalizácia spoločnosti by za súčasných okolností nebola ekonomicky životaschopná,“ uviedla vtedy v stanovisku nemecká vlastnícka skupina. Konkurz firmy bol napokon vyhlásený počas augusta.

V tom období sa skloňovali aj nevyplatené mzdy a nejasná budúcnosť približne stovky zamestnancov. Mnohí z nich dnes majú v konkurze prihlásené pohľadávky práve z tohto dôvodu. Celková výška všetkých prihlásených záväzkov sa vyšplhala na 12 miliónov eur.

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