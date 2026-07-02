Silné búrky lámali stromy a ničili autá, čaká nás výrazné ochladenie: Mestá vyhlásili mimoriadnu situáciu

Následky búrky, ktorá sa prehnala Slovenskom

Foto: Facebook/Severe Weather Slovakia - Foto Skupina – Peter Javor, Farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov

Nina Malovcová
TASR
Horúčavy vystriedali silné búrky a citeľné ochladenie, dve mestá bojujú s následkami počasia.

Po niekoľkých dňoch tropických teplôt prišla na Slovensko prudká zmena počasia. Stredajšie búrky priniesli silný vietor, dlhoočakávaný prívalový dážď aj krúpy a v niektorých regiónoch zanechali za sebou značné škody. Najvážnejšia situácia nastala v Prešove a v Seredi, kde samosprávy vyhlásili mimoriadnu situáciu.

O rozsahu škôd a situácii v jednotlivých mestách informoval počas večera portál iMeteo. Predpoveď počasia na nasledujúce hodiny a vývoj studeného frontu následne priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav. Meteorológovia pritom pred podobným vývojom upozorňovali už niekoľko dní. Po extrémne horúcom počasí, ktoré trvalo netradične dlho sa nad Slovenskom vytvorili podmienky na vznik silných búrok, ktoré sa začali naplno prejavovať najmä v podvečerných hodinách.

Krúpy v Prešove poškodili autá aj budovy

Najdramatickejšie chvíle zažili obyvatelia Prešova krátko po 18:00. Mestom sa prehnala silná búrka sprevádzaná krupobitím a nárazovým vetrom. Na viacerých miestach zostali po jej prechode ležať popadané stromy a konáre, ktoré blokovali cesty a komplikovali dopravu.

Následky búrky, ktorá sa prehnala Prešovom
Foto: Facebook/Farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov

Podľa dostupných informácií dosahovali niektoré krúpy priemer približne štyri centimetre. Poškodené zostali zaparkované vozidlá, okná budov aj strechy. Mesto zároveň eviduje ďalšie škody, ktorých rozsah budú pracovníci vyhodnocovať ešte v nasledujúcich dňoch.

Vedenie mesta preto rozhodlo o vyhlásení mimoriadnej situácie. Jej cieľom je urýchliť odstraňovanie škôd a zabezpečiť miesta, ktoré by mohli predstavovať riziko pre obyvateľov.

Do ulíc vyrazili hasiči aj technické služby

Krátko po prechode búrky začali v teréne zasahovať profesionálni hasiči, dobrovoľní hasiči, policajti, mestská polícia aj pracovníci technických služieb a mestských podnikov. Ich prioritou bolo odstrániť stromy z hlavných komunikácií, zabezpečiť poškodené miesta a obnoviť prejazdnosť ciest. Krízový štáb zároveň koordinuje ďalšie zásahy a priebežne vyhodnocuje situáciu v jednotlivých častiach mesta.

Predbežné odhady hovoria o desiatkach popadaných stromov a viacerých poškodených vozidlách. Presný rozsah škôd však bude známy až po ich zdokumentovaní.

Mimoriadnu situáciu vyhlásila aj Sereď

Následky silného počasia riešili aj na západe Slovenska. Sereď zasiahla veterná smršť sprevádzaná intenzívnym dažďom, ktorá poškodila zeleň a spôsobila problémy v rôznych častiach mesta. Po prvotnom zhodnotení situácie sa samospráva rozhodla vyhlásiť mimoriadnu situáciu. V teréne zostali pracovníci mesta, mestská polícia, hasiči aj ďalšie zložky, ktoré monitorovali situáciu a odstraňovali bezprostredné riziká.

Následky búrky, ktorá sa prehnala Sereďou
Foto: Facebook/Severe Weather Slovakia – Foto Skupina – Peter Javor

Na koordinácii zásahov podieľal aj primátor Ondrej Kurbel spolu so zástupcami hasičov z Trnavského kraja. „Rozsah škôd si vyžiadal vyhlásenie mimoriadnej situácie. Našou prioritou je v tejto chvíli bezpečnosť obyvateľov, odstránenie bezprostredných rizík a čo najrýchlejšie zabezpečenie postihnutých lokalít. Ďakujem všetkým záchranným zložkám, zamestnancom mesta aj dobrovoľníkom za ich nasadenie,“ uviedol primátor.

Počasie narobilo problémy aj v Trenčianskom kraji

V súvislosti s búrkami a intenzívnym dažďom zasahovali profesionálni i dobrovoľní hasiči v stredu (1. 7.) a vo štvrtok nadránom v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pri 25 mimoriadnych udalostiach. Do odstraňovania následkov dažďov sa zapojila takmer stovka hasičov. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali najčastejšie v okresoch Prievidza, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a Trenčín. Do záchranných prác sa zapojili aj dobrovoľné hasičské zbory v celom kraji. Odstraňovali popadané stromy z ciest, odstraňovali prekážky na vodných tokoch a odčerpávali vodu z domov.

„Celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 48 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, 50 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trenčianskom kraji, pri ktorých bolo nasadených 27 kusov hasičskej techniky,“ informujú hasiči.

Po horúčavách prišlo výrazné ochladenie

Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu postupuje z územia Slovenska ďalej na východ zvlnený studený front, ktorý ukončil vlnu horúčav z uplynulých dní. Za ním začne od západu do našej oblasti prenikať chladnejší vzduch a zároveň sa rozšíri výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Štvrtok prinesie prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami sa vyskytnú prehánky a ojedinele aj búrky. Meteorológovia upozorňujú, že najmä v Banskobystrickom kraji môžu byť opäť intenzívne.

Následky búrky, ktorá sa prehnala Prešovom
Foto: Facebook/Farnosť Kráľovnej pokoja, Prešov

Denné maximá dosiahnu 24 až 30 °C, v Žilinskom kraji, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši bude citeľne chladnejšie, väčšinou od 18 do 24 °C. Na horách vo výške 1 500 metrov sa teplota bude pohybovať okolo 13 °C.

Počasie bude sprevádzať prevažne severný vietor s rýchlosťou 15 až 40 km/h, v nárazoch môže na západe a východe krajiny dosiahnuť približne 60 km/h. Pri búrkach môže vietor prechodne ešte výraznejšie zosilnieť. Meteorológovia očakávajú väčšinou úhrny zrážok do päť milimetrov, v oblastiach zasiahnutých búrkami však môže spadnúť aj 5 až 40 mm zrážok v krátkom čase.

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