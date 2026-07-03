Seniori od júla pocestujú vlakom lacnejšie. Pred letným výletom by však mali poznať dôležité opatrenia

Seniorka vo vlaku

Foto: TASR - Daniel Stehlík / Image by freepik

Dana Kleinová
TASR
V horúčavách netreba riskovať úpal a dehydratáciu.

Slovenské železnice si na leto pripravili viacero noviniek. Nová zľava pre seniorov od 63 rokov, rozšírená zľava pre deti do 18 rokov či jeden univerzálny preukaz ZSSK Vlaková karta. To sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla. Poďme sa však bližšie pozrieť na tie, ktoré sa týkajú najstaršej skupiny obyvateľstva.

„Zmeny vyplývajú z legislatívnych úprav podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR a zo zámeru ZSSK zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti. Nové vydanie prináša cestujúcim niekoľko podstatných zlepšení v oblasti zľavneného cestovného,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.

Exteriér vlaku spoločnosti ZSSK
Ilustračná foto: SITA

Zľava vo výške približne 25 percent

Cestujúci od 63. roku veku získajú novú zľavu vo výške približne 25 percent z obyčajného cestovného. „Zľava bude dostupná v pokladniciach aj vo vlakoch bez poplatku za servis a platí pre cestujúcich do dovŕšenia 70. roku veku, odkedy majú nárok na osobitné cestovné (0,15 eura/50 kilometrov),“ vysvetlil hovorca. Doteraz títo cestujúci po vyčerpaní bezplatných lístkov, teda ak si nemohli uplatniť cestovné so 100-percentnou zľavou, platili plnú cenu.

Vlaková karta namiesto preukazov

Novinkou od 1. júla je aj ZSSK Vlaková karta, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Karta obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu a slúži na preukazovanie aktivovaných zliav v zákazníckom konte.

Prvé vydanie karty je bezplatné aj pre cestujúcich, ktorí už konto využívajú. Pre uplatnenie plateného zľavneného cestovného nie je nutné vytvárať si konto. Pre bezplatné cestovanie je konto naďalej povinnou podmienkou. Aktuálne platné preukazy na zľavy zostávajú platné až do skončenia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2027, preto nie je potrebná ich okamžitá výmena.

Seniori na stanici
Foto: Image by rawpixel.com on Magnific

„Cieľom tejto novinky je zjednodušiť dostupnosť a preukazovanie nároku na zľavy, ktoré môže cestujúci využívať, a postupne presúvať vybrané služby do digitálneho prostredia,“ podotkol Baček.

Národný integrovaný cestovný lístok

ZSSK sa od 1. júla zapája aj do pilotného spustenia Národného integrovaného cestovného lístka (NICL), ktorý umožní cestujúcim cestovať jedným elektronickým cestovným lístkom u viacerých dopravcov vo verejnej osobnej doprave. Predaj NICL zabezpečuje Ministerstvo dopravy SR prostredníctvom mobilnej aplikácie s názvom Cyril.

„ZSSK sa do systému zapája prostredníctvom jednorazového vnútroštátneho cestovného, s výnimkou cestovného na 100-percentnú zľavu. Súčasťou zapojenia budú aj príplatky na vlaky vyššej kategórie a miestenky. Pre cestujúcich to znamená ďalší krok k jednoduchšiemu a prehľadnejšiemu cestovaniu verejnou dopravou na Slovensku,“ dodal Baček.

Nový prepravný poriadok ZSSK je prístupný na webe dopravcu v časti Prepravné poriadky a cenníky – Národný dopravca.

Ako v lete cestovať bezpečnejšie

Zatiaľ čo tak zľavnené cestovné prináša seniorom možnosti, ako si užiť leto naplno a cestovať po Slovensku, nemali by pritom zabúdať na vlastné zdravie. Ako upozorňuje zariadenie Casas Senior Assisted Living, seniori majú v porovnaní s mladšími ľuďmi vyššie riziko dehydratácie a úpalu. Ťažšie sa prispôsobujú zmenám teplôt. Taktiež je u nich vyššia pravdepodobnosť, že trpia chronickými ochoreniami alebo užívajú lieky, ktoré ovplyvňujú schopnosť tela regulovať vnútornú teplotu alebo produkovať pot.

Seniori
Foto: Pexels

Seniori by mali v lete nosiť svetlé odevy voľnejšieho strihu. Tie im poskytnú ochranu pred slnkom, no zároveň umožnia únik tepla. Dobrou voľbou je bavlnené oblečenie. Zahaľovanie pokožky môže pomôcť predchádzať spáleniu. Pre ďalšiu ochranu je prospešné vziať si aj klobúk so širokou strieškou a slnečné okuliare. Nezabudnite naniesť dostatočné množstvo opaľovacieho krému na akúkoľvek pokožku, ktorá bude vystavená slnečnému žiareniu.

Čas, ktorý môže senior bezpečne stráviť na slnku, sa líši v závislosti od poveternostných podmienok a zdravotného stavu. Čím je teplejšie, tým kratšia by mala byť doba pobytu vonku. Teploty nad 27 °C bývajú nebezpečnejšie. Stráviť na slnku päť až desať minút niekoľkokrát za týždeň môže byť pre zdravie prospešné. Avšak oveľa dlhší čas strávený vo vysokých teplotách zvyšuje riziko zdravotných problémov.

Zabúdať netreba ani na hydratáciu. Viac vody bude potrebné po fyzickej aktivite alebo pri sedení vonku v horúcom počasí. Teplo môže človeka ovplyvniť aj pri cestovaní vo vozidle. Voda by mala byť ľahko dostupná všade tam, kde sa senior nachádza – či už je na pikniku, sedí v aute alebo odpočíva na prednej verande. Odporúča sa preto nosiť so sebou vodu vo fľaši a piť dostatok vody aj vtedy, ak necítite mimoriadny smäd.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sociálna poisťovňa zverejnila dôležité čísla. Ďalšia skupina Slovákov už vie, kedy pôjde do dôchodku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Tunguská udalosť: Najväčšia explózia v dejinách ľudstva nie je stále pochopená. Prirovnávajú ju k Cár bombe
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Sviatok svätého Cyrila a Metoda otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Giulia žije v Arktíde v najsevernejšom meste sveta: Noc má 4 mesiace, plat v bani bol 9-tisíc eur
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Martin Šmigura: Aupark je pre prémiové značky prvou voľbou. Polus má vďaka polohe veľký potenciál
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Koniec lacných nákupov z Číny, clo podlieha novým pravidlám: Za to, čo kedysi stálo 5 eur, dáme dnes 15 eur
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Čo sa to deje s počasím? Vznikla “tepelná kupola”, horná hranica neexistuje, tvrdí meteorológ
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Slováci a Česi v zahraničí
Viktória žije v Dánsku: Človek tu nikdy úplne nevymaže nálepku cudzinca. Dáni nevedia byť spontánni
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Navštívili sme vodnú nádrž, netrúfli sme si do nej ponoriť ani prst. Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Drew Barrymore bola ako 13-ročná závislá od drog, musela čistiť záchody. Dnes je legendou Hollywoodu
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
1 na 1
Grigorij Mesežnikov v 1 na 1: Fico sa nevyjadruje k vražde ženy. Niektorí politici živia nenávisť k ženám
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Druhá svetová vojna
Japonský lekár Širó Išii bol odpornejší ako Mengele. Zajatcov infikoval morom a rezal do nich nožom
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor
Slovák nám popísal, ako takmer prišiel o peniaze. Ak sa chystáte cestovať, vieme, na čo si dať pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac