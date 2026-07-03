Seniori od júla pocestujú vlakom lacnejšie. Pred letným výletom by však mali poznať dôležité opatrenia

Slovenské železnice si na leto pripravili viacero noviniek. Nová zľava pre seniorov od 63 rokov, rozšírená zľava pre deti do 18 rokov či jeden univerzálny preukaz ZSSK Vlaková karta. To sú hlavné zmeny v aktualizovanom prepravnom poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), ktorý nadobúda účinnosť 1. júla. Poďme sa však bližšie pozrieť na tie, ktoré sa týkajú najstaršej skupiny obyvateľstva.
„Zmeny vyplývajú z legislatívnych úprav podľa vyhlášky Ministerstva dopravy SR a zo zámeru ZSSK zjednodušiť cestovanie širokej verejnosti. Nové vydanie prináša cestujúcim niekoľko podstatných zlepšení v oblasti zľavneného cestovného,“ uviedol hovorca ZSSK Ján Baček.
Zľava vo výške približne 25 percent
Cestujúci od 63. roku veku získajú novú zľavu vo výške približne 25 percent z obyčajného cestovného. „Zľava bude dostupná v pokladniciach aj vo vlakoch bez poplatku za servis a platí pre cestujúcich do dovŕšenia 70. roku veku, odkedy majú nárok na osobitné cestovné (0,15 eura/50 kilometrov),“ vysvetlil hovorca. Doteraz títo cestujúci po vyčerpaní bezplatných lístkov, teda ak si nemohli uplatniť cestovné so 100-percentnou zľavou, platili plnú cenu.
Vlaková karta namiesto preukazov
Novinkou od 1. júla je aj ZSSK Vlaková karta, ktorá nahrádza doterajšie samostatné preukazy pre rôzne zľavy. Karta obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a fotografiu a slúži na preukazovanie aktivovaných zliav v zákazníckom konte.
Prvé vydanie karty je bezplatné aj pre cestujúcich, ktorí už konto využívajú. Pre uplatnenie plateného zľavneného cestovného nie je nutné vytvárať si konto. Pre bezplatné cestovanie je konto naďalej povinnou podmienkou. Aktuálne platné preukazy na zľavy zostávajú platné až do skončenia ich platnosti, najneskôr do 31. decembra 2027, preto nie je potrebná ich okamžitá výmena.
„Cieľom tejto novinky je zjednodušiť dostupnosť a preukazovanie nároku na zľavy, ktoré môže cestujúci využívať, a postupne presúvať vybrané služby do digitálneho prostredia,“ podotkol Baček.
Národný integrovaný cestovný lístok
ZSSK sa od 1. júla zapája aj do pilotného spustenia Národného integrovaného cestovného lístka (NICL), ktorý umožní cestujúcim cestovať jedným elektronickým cestovným lístkom u viacerých dopravcov vo verejnej osobnej doprave. Predaj NICL zabezpečuje Ministerstvo dopravy SR prostredníctvom mobilnej aplikácie s názvom Cyril.
„ZSSK sa do systému zapája prostredníctvom jednorazového vnútroštátneho cestovného, s výnimkou cestovného na 100-percentnú zľavu. Súčasťou zapojenia budú aj príplatky na vlaky vyššej kategórie a miestenky. Pre cestujúcich to znamená ďalší krok k jednoduchšiemu a prehľadnejšiemu cestovaniu verejnou dopravou na Slovensku,“ dodal Baček.
Nový prepravný poriadok ZSSK je prístupný na webe dopravcu v časti Prepravné poriadky a cenníky – Národný dopravca.
Ako v lete cestovať bezpečnejšie
Zatiaľ čo tak zľavnené cestovné prináša seniorom možnosti, ako si užiť leto naplno a cestovať po Slovensku, nemali by pritom zabúdať na vlastné zdravie. Ako upozorňuje zariadenie Casas Senior Assisted Living, seniori majú v porovnaní s mladšími ľuďmi vyššie riziko dehydratácie a úpalu. Ťažšie sa prispôsobujú zmenám teplôt. Taktiež je u nich vyššia pravdepodobnosť, že trpia chronickými ochoreniami alebo užívajú lieky, ktoré ovplyvňujú schopnosť tela regulovať vnútornú teplotu alebo produkovať pot.
Seniori by mali v lete nosiť svetlé odevy voľnejšieho strihu. Tie im poskytnú ochranu pred slnkom, no zároveň umožnia únik tepla. Dobrou voľbou je bavlnené oblečenie. Zahaľovanie pokožky môže pomôcť predchádzať spáleniu. Pre ďalšiu ochranu je prospešné vziať si aj klobúk so širokou strieškou a slnečné okuliare. Nezabudnite naniesť dostatočné množstvo opaľovacieho krému na akúkoľvek pokožku, ktorá bude vystavená slnečnému žiareniu.
Čas, ktorý môže senior bezpečne stráviť na slnku, sa líši v závislosti od poveternostných podmienok a zdravotného stavu. Čím je teplejšie, tým kratšia by mala byť doba pobytu vonku. Teploty nad 27 °C bývajú nebezpečnejšie. Stráviť na slnku päť až desať minút niekoľkokrát za týždeň môže byť pre zdravie prospešné. Avšak oveľa dlhší čas strávený vo vysokých teplotách zvyšuje riziko zdravotných problémov.
Zabúdať netreba ani na hydratáciu. Viac vody bude potrebné po fyzickej aktivite alebo pri sedení vonku v horúcom počasí. Teplo môže človeka ovplyvniť aj pri cestovaní vo vozidle. Voda by mala byť ľahko dostupná všade tam, kde sa senior nachádza – či už je na pikniku, sedí v aute alebo odpočíva na prednej verande. Odporúča sa preto nosiť so sebou vodu vo fľaši a piť dostatok vody aj vtedy, ak necítite mimoriadny smäd.
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