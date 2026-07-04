Paľo Habera a Daniela Peštová sú spolu už neuveriteľných 26 rokov. Spevák prehovoril o svadbe

Paľo Habera a Daniela Peštová patria k najstabilnejším párom šoubiznisu. Sú spolu už viac ako 26 rokov, pričom sa zoznámili v roku 2000 – v rovnakom roku, kedy sa spevák rozviedol s dnes už bývalou manželkou Naděždou. Dnes Paľo a Daniela vychovávajú spoločnú dcéru Ellu Joy a syna Paula Henryho a v jednej domácnosti žijú aj s Danieliným synom Yanickom z predchádzajúceho manželstva.
Najnovšie sa spoločne objavili na červenom koberci Filmového festivalu v Karlových Varoch. Daniela mala na sebe splývavé čierne šaty s bielymi detailmi na sukni a s mašľami na ramenách stavajúc na jednoduchú eleganciu a Paľo sa k nej automaticky zladil. “Dneska to bolo hektické, pretože som ešte dopoludnia bola v Londýne, takže som do poslednej chvíle nevedela, aké šaty si oblečiem. Ale v Elle Beauty Lounge ma dali dokopy a som veľmi spokojná,” priznala modelka pre portál Blesk.
Opäť zavítali na filmový festival
Spevák zas stavil na českú značku Blažek. Priznal pritom, že už má toľko smokingov, že by mohol spraviť bazár a predávať ich. “Každý rok mi šijú minimálne dva nové, takže ich mám naozaj veľa,” prezradil Habera.
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64-ročný spevák a 55-ročná modelka sú pre mnohých vzorom, keď ide o vzťahy, a tak nie div, že mnohí špekulovali, či sa za tie roky potajomky nevzali. To však pár v rozhovore na festivale vyvrátil a Habera priznal, čo by sa muselo stať, aby pokľakol. Povedal: “Viete čo, ja som stará škola a vždy som si hovoril, že keď mám so svojou ženou deti, tak si ju musím vziať. S Danielou je to ale inak. Na druhú stranu už mám nejaký vek, takže ak budem cítiť, že meliem z posledného, tak sa vezmeme, aby to potom mala v dedičskom konaní jednoduchšie.”
Dobrá nálada a oslnivé oblečenie tak mohli navodiť dojem, že sa pár rád zúčastňuje týchto spoločenských udalostí. Opak je však pravdou. Nie je to totiž tak dávno, čo prezradili, že uprednostňujú ticho domova. „Nie sme veľmi párty typy a radšej trávime večery po svojom,“ priznal spevák pre portál Super. V tom čase pritom ešte platilo, že sa naposledy spolu na verejnosti objavili ešte počas minuloročného filmového festivalu v Karlových Varoch. Zdá sa tak, že práve táto udalosť je ich srdcovkou, ktorú nevynechávajú.
Aj po rokoch si naplno užívajú spoločnosť toho druhého
A ako trávia čas mimo červených kobercov? „Vyrážame na príjemnú večeru, na prechádzku alebo do kina. Proste klasika,“ opísal Habera s úsmevom.
Aj po rokoch je tak ich láska krásna, tichá a skutočná. Nie je to pritom tak dávno, čo to ukázali aj svojim fanúšikom prostredníctvom fotky na sociálnej sieti. Daniela Paľa na zábere jemne bozkávala na líce a on sa pritom usmieval tak, akoby v tej chvíli nič iné neexistovalo. Len oni dvaja – dvaja ľudia, ktorí si už kadečím prešli, a napriek tomu našli jeden v druhom bezpečie, istotu a pokoj. V popise príspevku použil len jediné „emoji” – bozk, ktorý povedal viac než tisíc slov.
„Bezpochyby najkrajší pár na svete,” zneli reakcie fanúšikov na túto momentku. Nie je to pritom prvýkrát, čo pridali spoločný záber, a keď ide o túto dvojicu, rozhodne nemajú problém pochváliť sa svojou polovičkou.
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