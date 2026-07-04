Taylor Swift a Travis Kelce sa vzali. Na svadbe sa objavili známe tváre, oddával ich Adam Sandler

Taylor Swift

Foto: SITA (AP Photo/Charlie Riedel, File)

Dana Kleinová
TASR
Už sú svoji.

O svadbe americkej speváčky sa už vopred hovorilo ako o svadbe roka. S partnerom totiž patria medzi najsledovanejšie páry súčasnosti a každá nová informácia o ich súkromí okamžite vyvoláva obrovský záujem. Zahraničné portály pritom písali o trojdňových oslavách, pričom sa nevylučovali ani špeciálne vystúpenia na pódiu. Dnes už vieme detaily, a ako sa ukázalo, konečne sú svoji.

Speváčka Taylor Swift a hráč amerického futbalu Travis Kelce uzavreli manželstvo počas hviezdnej ceremónie v ikonickej newyorskej aréne Madison Square Garden. Sobáš sa konal za účasti stoviek hostí, pričom detaily o vzhľade svadobnej siene a páru zostali dlhšie utajené, informuje TASR podľa sobotňajšej správy agentúry AP.

Taylor a Travis
Foto: SITA (AP Photo/Chris Pizzello)

Svadba plná známych tvárí

Obrad viedol herec Adam Sandler, čo vyvolalo nadšenie, ale aj prekvapenie u tých, ktorí predtým tipovali, komu nakoniec táto pocta pripadne. Brat nevesty Austin Swift bol jej hlavným družbom, zatiaľ čo ženíchovým svedkom bol jeho brat Jason Kelce.

„Taylor a Travis nemali družičky ani družbov. Namiesto toho Taylor svedčil jej brat Austin Swift a Travisovým svedkom bol Jason Kelce. Ceremoniál spojil obe rodiny a oddával ich spoločný priateľ Adam Sandler,“ uviedol vo vyhlásení hovorca Taylor Swift pre portál People. Toto rozhodnutie prišlo ako prekvapenie pre mnohých fanúšikov, ktorí očakávali, že pri Taylor bude na jej svadbe stáť jej dlhoročná najlepšia kamarátka Selena Gomez. Tá sa, samozrejme, svadby zúčastnila, avšak len ako obyčajný hosť.

Na svetelnej tabuli pred arénou na Manhattane sa po úspešnom spečatení ich zväzku objavil nápis „JUST&T MARRIED“ (Práve zosobášení).

Just Married
Foto: SITA (AP Photo/Ryan Murphy)

Na podujatí sa zúčastnili stovky celebrít, športovcov, blízkych priateľov a rodinných príslušníkov. Avšak aj po tom, čo v piatok večer oficiálne oznámili uzavretie manželstva, zostalo mnoho svadobných detailov utajených, keďže na verejnosť neunikli žiadne fotografie – vrátane akýchkoľvek náznakov toho, čo mali Swift alebo Kelce oblečené.

Medzi hosťami nechýbali napríklad speváčka Camila Cabello, herci Hugh Grant, Ethan Hawke a Jason Sudeikis či modelky Karlie Kloss a Gigi Hadid.

Informácie aj fotografie si prísne ustrážili

Aréna Madison Square Garden zrejme poskytla presne také súkromie a utajenie, aké Swift a Kelce pri plánovaní svadby hľadali, konštatuje AP. To však zároveň znamenalo, že ľudia, ktorí chceli vidieť, ako pár premenil športovú halu na svadobné miesto, zostali v piatok večer bez odpovedí.

Maddison Square Garden
Foto: SITA (Photo by Andy Kropa/Invision/AP)

Napriek tomu, že zoznam hostí obsahoval až 1000 mien, do piatkového večera neboli zverejnené ani zdieľané žiadne fotografie. Jedinou známou informáciou je, že svadobné šaty a oblek pochádzali z dielne Christian Dior Haute Couture od návrhára Jonathana Andersona. Topánky im na mieru vyrobil Christian Louboutin a Swift svoj vzhľad doplnila šperkami značky Cartier. Hovorca módneho domu Christian Dior Haute Couture potvrdil, že svadobné modely navrhol Anderson, a dodal, že vznikli v Paríži v „úzkej spolupráci s mladomanželmi“.

„Svadobné outfity nevesty a ženícha boli vytvorené v dielni Christian Dior Haute Couture. Navrhol ich Jonathan Anderson, kreatívny riaditeľ dámskych, pánskych a Haute Couture kolekcií značky Dior, v úzkej spolupráci s nevestou a ženíchom. Pre tohto návrhára ide o vôbec prvé couture svadobné šaty pre svetovo uznávanú celebritu. Ich topánky boli vyrobené na zakázku značkou Christian Louboutin a nevesta mala na sebe šperky od Cartier,“ uviedol hovorca speváčky vo vyhlásení.

Vedenie budovy Empire State Building oznámilo, že mrakodrap bol na počesť veľkého dňa osvetlený namodro, aby symbolizoval tradičnú svadobnú modrú farbu (something blue) pre Taylor Swift.

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