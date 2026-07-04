Mimoriadna situácia v Zoo Bojnice. Ošetrovatelia v teréne pátrajú po vzácnom utečencovi z výbehu

ZOO Bojnice

Foto: TASR - Alexandra Moštková

Dana Kleinová
Z bojnickej zoo ušiel vzácny lemur.

Obľúbená zoologická záhrada rieši nezvyčajnú situáciu. Ako informovala na sociálnej sieti, jednému zo zvierat sa podarilo ujsť z výbehu, a hoci sa stále predpokladá, že sa nachádza na území zoo, pracovníci upozornili návštevníkov, aby sa k zvieraťu nepribližovali a v prípade, ak by ho uvideli, okamžite to oznámili.

Zoologická záhrada Bojnice dnes ráno čelí mimoriadnej situácii, ktorá zalarmovala celý chovateľský tím. Vedenie zoologickej záhrady vydalo dôležitý oznam pre verejnosť, v ktorom informuje o úteku jedného zo svojich zverencov. Ide o vzácneho lemura vari červeného, ktorý podľa doterajších zistení pravdepodobne unikol zo svojej ubikácie v priebehu dnešnej noci alebo v skorých ranných hodinách.

Rozbehli intenzívnu pátraciu akciu

Ošetrovatelia a pracovníci zoo okamžite po zistení tejto skutočnosti rozbehli v teréne intenzívnu pátraciu akciu. Predpokladá sa, že zviera sa stále nachádza priamo v areáli zoologickej záhrady, prípadne v jeho bezprostrednej blízkosti, napríklad v priľahlom lesoparku.

Zoo v tejto súvislosti žiada o pomoc a zvýšenú obozretnosť aj širokú verejnosť a návštevníkov. Ak by ste lemura počas dňa zahliadli, vedenie dôrazne upozorňuje, aby ste sa k nemu nepribližovali. “V prípade, že lemura uvidíte, prosíme vás, aby ste sa ho nesnažili dotýkať ani chytať, ale okamžite nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0902 629 011. Ďakujeme za pomoc!” upozornila zoo.

Tento druh lemura má v Bojniciach dlhú tradíciu

Lemur vari červený patrí k veľkým druhom lemurov a je druhým, farebne výrazne odlišným poddruhom lemura vari. Bojnická zoo má to privilégium, že chová obe farebné formy tohto podmanivého madagaskarského primáta. Bežne ich návštevníci môžu obdivovať v populárnej expozícii „Lemurí ostrov“. Tento druh má v Bojniciach navyše dlhú tradíciu – v roku 2006 sa ho na základe súhlasu európskeho koordinátora podarilo úspešne rozmnožiť. Samček z týchto odchovaných dvojičiek doteraz žije v takzvanej pánskej skupine priamo na spomínanom ostrove, zatiaľ čo jeho sestra našla domov v chovateľskom zázemí.

Vo svojej domovine na Madagaskare obýva lemur vari červený najmä nížinné dažďové lesy v severovýchodnej časti ostrova. Zo všetkých druhov lemurov je práve on najväčším milovníkom ovocia, ktoré tvorí hlavnú zložku jeho potravy. Tieto zvieratá sú najaktívnejšie skoro ráno a podvečer, čo môže ovplyvniť aj správanie uprchlíka v Bojniciach. V prírode žijú v menších skupinách (zvyčajne 2 až 5, niekedy až 16 jedincov), v ktorých panuje prísny matriarchát – hlavné slovo majú samice, ktoré zároveň najaktívnejšie bránia svoje teritórium.

Rozmnožovanie tohto druhu je fascinujúce: po 90 až 102 dňoch gravidity samica rodí najčastejšie dvojčatá, no v ľudskej starostlivosti nie sú výnimočné ani trojčatá. Vo voľnej prírode však čelia kritickému nebezpečenstvu z dôvodu neustáleho vypaľovania dažďových lesov a lovu pre mäso. Aj preto je chov v zoologických záhradách kľúčový a zastrešuje ho spoločný európsky záchranný program (EEP) vedený zoologickou záhradou v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

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