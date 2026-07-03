Slovákov zajtra čaká referendum: Ako hlasovať a kedy bude platné? Prinášame kompletný prehľad

Slovensko tento víkend čaká referendová sobota. Viac ako 4,3 milióna voličov bude môcť prísť k urnám a vyjadriť svoj postoj k dvom otázkam. Tie síce mali byť pôvodne tri, no jedna bola nakoniec zrušená.
Prvá z otázok sa týka doživotnej renty premiéra Róberta Fica, ktorú mu po incidente v Handlovej schválila vláda, a druhá sa týka obnovenia Úrad špeciálnej prokuratúry a Národne kriminálnej agentúry (NAKA). Presné znenie otázok je nasledovné:
Otázka číslo 1: „Súhlasíte so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad, pre Roberta Fica, ustanovenej v § 24a ods. 1 písm. b) zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení?“
Otázka číslo 2: „Súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra?“
Referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Prezident Peter Pellegrini stanovil jeho termín na 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. Pôvodne mali občania rozhodovať aj o otázke týkajúcej sa skrátenia volebného obdobia, tá sa však napokon do hlasovania nedostala. Prezident ju vyradil s odôvodnením, že je ústavne sporná.
Ako hlasovať
Hlasovanie pri zajtrajšom referende bude prebiehať veľmi podobne ako pri iných voľbách. Občan sa v príslušnej volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom, a ak bude v správnom okrsku, komisia mu vydá hlasovací lístok s otázkami a obálku. Volič môže pri oboch otázkach vyznačiť jednu z odpovedí, teda “áno” alebo “nie”. Lístok následne vloží do obálky a vhodí do urny.
Na referende sa môže zúčastniť viac ako 4,33 milióna občanov Slovenskej republiky. Vyše 112 000 mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. V súvislosti s víkendovým hlasovaním o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Z celkového počtu potenciálnych voličov tvoria ženy viac ako polovicu – 52 percent,“ priblížila hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová. Upozornila, že odhad celkového potenciálneho počtu nezahŕňa občanov SR žijúcich v zahraničí, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku. „Tí mohli svoje volebné právo využiť prostredníctvom hlasovania poštou,“ dodala hovorkyňa.
Kedy bude referendum platné
Priblížila zároveň, že najpočetnejšiu skupinu oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov, teda časť populácie v produktívnom veku. „Podľa kvalifikovaného odhadu ich je viac ako 2,58 milióna, čo predstavuje takmer 60 percent všetkých potenciálnych voličov,“ spresnila Morháčová.
Na to, aby bolo referendum platné, sa ho musí zúčastniť aspoň 50 percent oprávnených voličov, čiže okolo 2,16 milióna ľudí. Aby konkrétny návrh bol schválený, musí získať aj nadpolovičnú väčšinu hlasov zúčastnených voličov.
Jediným platným a úspešným celoštátnym referendom v histórii Slovenska bolo referendum o vstupe do Európskej únie, ktoré sa konalo 16. a 17. mája 2003. Zúčastnilo sa ho 52,15 % oprávnených voličov a za vstup do EÚ sa vyslovilo 92,46 % z nich.
Výsledky referenda spracuje Štatistický úrad (ŠÚ) SR v 50 sumarizačných útvaroch. Overovať a spracúvať výsledky bude celkovo z 5545 volebných miestností vrátane troch osobitých volebných okrskov pre voľbu poštou zo zahraničia. Priebežné a definitívne výsledky referenda bude ŠÚ zverejňovať na webe www.volbysr.sk.
„Najväčší počet volebných okrskov spracuje odborný sumarizačný útvar v Prešove, najmenej okrskov bude sumarizovať pracovisko v Šali. Na spracovanie výsledkov využije Štatistický úrad SR Integrovaný volebný informačný systém IVIS,“ dodala Morháčová.
Výsledky hlasovania z 2926 miest a obcí Slovenska vrátane hlasovania poštou zo zahraničia bude štatistický úrad spracovávať výlučne elektronicky. Činnosť odborných sumarizačných útvarov sa začne po ukončení hlasovania a uzavretí volebných miestností, predpokladaný začiatok je po 22.00 h.
Ak pritom chcete hlasovať mimo svojho trvalého bydliska, máte poslednú šancu. O hlasovací preukaz sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku.
Kto stojí za referendom
Za kampaňou na referendum stoja mimoparlamentní Demokrati. Súčasťou kampane sú bilbordy, letáky do schránok občanov, online reklama a terénna kampaň. Symbolom terénnej kampane bude špeciálne vozidlo so zlatou vaňou, ktoré navštívi mestá a obce naprieč Slovenskom. „Zlatá vaňa je symbolom papalášstva, arogancie moci a odtrhnutosti súčasnej vlády od reality bežných ľudí,“ priblížila hovorkyňa.
Strana sa však vyjadrila, že aj keby referendum nedosiahlo potrebné kvórum, môže splniť svoj politický cieľ, ktorým je mobilizácia voličov opozície. Uviedol to predseda strany Demokrati Jaroslav Naď. Širším politickým cieľom je podľa neho mobilizácia voličov a vytvorenie spoločenskej nálady, ktorá povedie k porážke Roberta Fica.
„Ak je cieľom vytvoriť náladu v spoločnosti, motivovať voličov a cez komunálne, regionálne až parlamentné voľby dosiahnuť porážku Roberta Fica, tak v tom prípade si myslím – a tak sme to aj celý čas plánovali – že by mohlo byť úspešné,“ povedal.
Fico o referende
K referendu sa vyjadril aj Robert Fico, a keďže jedna z otázok je o jeho finančnej budúcnosti, stavia sa k nemu záporne. Referendum je podľa neho aktuálne tá najmenej podstatná vec, ktorá sa týka Slovenska, uviedol v relácii STVR Sobotné dialógy.
Premiér na jednu stranu povedal, že si váži inštitút referenda a že nebude nikoho odhovárať od účasti na ňom, no on sám má v pláne referendum ignorovať a nebude si ho všímať. „Nechám na každého jedného občana SR, aby sa rozhodol, či pôjde alebo nepôjde a či vysloví názor na najdrahší prieskum verejnej mienky, aký sme kedy na Slovensku mali,“ skonštatoval premiér s tým, že ide o referendum o nepodstatných otázkach a v skutočnosti len prekrýva to najpodstatnejšie, čo sa aktuálne vo svete deje.
Publicista predpovedá nízku účasť
Skepticky sa na šance referenda pozerá aj publicista Juraj Hrabko. Za najpravdepodobnejší scenár považuje, že hlasovanie sa uskutoční bez pôvodne navrhovanej otázky o skrátení volebného obdobia a napokon nebude platné pre nízku účasť voličov. Podľa Hrabka navyše nemuselo byť hlavným cieľom iniciatívy dosiahnuť úspešné referendum, ale získať publicitu pre stranu, ktorá ho organizuje.
„Referendum nakoniec nebude platné. O to, koniec koncov, podľa mňa iniciátorom ani nešlo. Išlo im o to, zvýšiť povedomie značky svojej strany,“ predpokladá Hrabko. Pripomenul, že ešte v roku 2021 rozhodol Ústavný súd SR o tom, že referendová otázka na skrátenie volebného obdobia je v rozpore s ústavou. Aj preto podľa neho nebolo prekvapením, že prezident Peter Pellegrini túto otázku z aktuálneho referenda vyradil.
Hrabko zároveň upozornil na postoj súčasných predstaviteľov Demokratov z predchádzajúceho volebného obdobia. Podľa jeho slov vtedy možnosť skrátiť volebné obdobie referendom nepodporovali a dokonca prispeli k tomu, že sa táto možnosť z návrhu novely ústavy vypustila.
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