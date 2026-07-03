Chystáte sa k vode? Nie všade sa môžete kúpať bez obáv. Hygienici zverejnili miesta so zlou kvalitou vody

Prírodné plážové kúpalisko Jazero v mestskej časti Košice – Nad jazerom

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Hygienici zverejnili zoznam rizikových lokalít.

Hoci sa po vlne tropických dní na Slovensku dočasne ochladilo a teploty klesli na znesiteľnejšie hodnoty, leto sa ani zďaleka nekončí. Práve naopak. Meteorológovia navyše naznačujú, že horúce dni sa ešte vrátia a počasie bude aj počas najbližších týždňov priať výletom, dovolenkám a pobytu pri vode. Kúpaliská, vodné nádrže či prírodné jazerá preto zostanú aj naďalej jedným z najvyhľadávanejších miest na oddych a osvieženie.

Skôr než sa však vyberiete k vode, oplatí sa overiť si jej kvalitu. Nie všetky lokality totiž spĺňajú zdravotné požiadavky a na niektorých miestach hygienici evidujú zhoršené parametre či zvýšené zdravotné riziká pre citlivejšie skupiny obyvateľstva. Úrad verejného zdravotníctva preto pravidelne monitoruje stav vôd na slovenských kúpaliskách a upozorňuje na lokality, kde je potrebná zvýšená opatrnosť alebo kúpanie neodporúča vôbec.

Na viacerých vodných nádržiach zaznamenali zníženú priehľadnosť vody

Povolenie na prevádzku malo na konci 27. kalendárneho týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. TASR o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Znížená priehľadnosť vody bola zistená na vodných nádržiach Lipovina – Bátovce, Duchonka, Kanianka, IZRA. „Priehľadnosť vody nepatrí medzi zdravotne významné ukazovatele kvality vody na kúpanie, čiže horšie výsledky tohto ukazovateľa nepredstavujú ohrozenie zdravia kúpajúcich sa,“ vysvetlil úrad.

Mapa kúpalísk
Foto: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, ako sú deti, tehotné ženy, alergici a osoby s oslabeným imunitným systémom pre Štrkoviskové jazero Kava Komárno a Plážové kúpalisko Jazero v Košiciach z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Rovnako pre Ružín (Počkaj Beach) a Kunovskú priehradu Sobotište, kde bola zaznamenaná zhoršená kvalita vody na kúpanie, a to z dôvodu prekročenia medznej hodnoty chlorofylu-a pri prevahe rias, avšak bez výskytu cyanobaktérií.

Na viacerých miestach voda nie je vhodná na kúpanie

Na základe ostatných laboratórnych výsledkov prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané na Ružíne (SKI) pre črevné enterokoky, tiež na Štrkovisku Čaňa a rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže pre cyanobaktérie, chlorofyl. „Na uvedených lokalitách voda nie je vhodná na kúpanie – kúpanie predstavuje akútne nebezpečenstvo a zvýšené zdravotné riziko pre všetkých kúpajúcich sa,“ ozrejmil ÚVZ.

Na niektorých kúpaliskách už s obmedzeniami

Ako už interez informoval, viaceré slovenské kúpaliská preto zavádzajú nové obmedzenia a opatrenia. V Humennom začali kontrolovať plavky pri vstupe a obmedzili vnášanie väčšieho množstva jedla a nápojov do areálu. V Kežmarku zas pristúpili k výraznejšiemu riešeniu a vstup umožnili len ľuďom s trvalým pobytom v meste.

Najnovšie sa k opatreniam pridáva aj Spišská Nová Ves, ktorá počas víkendu svoje letné kúpalisko úplne zatvorí. Mesto o tom informovalo na sociálnej sieti a ako dôvod uvádza opakované sťažnosti návštevníkov na porušovanie prevádzkového poriadku, hygienických pravidiel a verejného poriadku v areáli.

Otvorenie sezóny na letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi
Foto: TASR/Oliver Ondráš

„V reakcii na opakované podnety a sťažnosti návštevníkov na porušovanie prevádzkového poriadku, hygienických pravidiel a verejného poriadku pristupujeme k mimoriadnym opatreniam s cieľom zabezpečiť bezpečné, hygienické a kultúrne prostredie pre všetkých návštevníkov,“ uviedla samospráva.

Počas víkendu bude kúpalisko zatvorené

Kúpalisko zostane zatvorené počas soboty a nedele. Mesto chce tento čas využiť na dôkladné vyčistenie bazénov, technologických zariadení aj celého areálu. Podľa samosprávy ide o nevyhnutný krok pred pokračovaním letnej sezóny, počas ktorej sa očakáva ďalší nápor návštevníkov.

„Počas víkendu bude letné kúpalisko zatvorené z dôvodu dôkladnej sanitácie bazénov, technologických zariadení a celého areálu,“ informovalo mesto. Samospráva zároveň avizuje, že kúpalisko sa pre verejnosť opäť otvorí v pondelok, fungovať však bude podľa nového prevádzkového poriadku. Ten má podľa mesta zabezpečiť väčší komfort a bezpečnosť pre návštevníkov počas najvyťaženejšej časti letnej sezóny.

Pribudnú kontroly, bezpečnostné opatrenia aj nové ceny

Spišská Nová Ves plánuje posilniť bezpečnostné opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, mestskou políciou a pracovníkmi SBS. Súčasťou zmien budú aj dôslednejšie kontroly pri vstupe do areálu a úprava maximálnej kapacity kúpaliska. „Posilňujeme bezpečnostné opatrenia v spolupráci so štátnou políciou, mestskou políciou a SBS. Zavedieme dôslednejšie kontroly pri vstupe do areálu,“ uviedlo mesto.

Samospráva zároveň oznámila, že dôjde aj k zmene výšky základného vstupného. Obyvatelia mesta sa však vyšších cien obávať nemusia. „Dochádza k zmene výšky základného vstupného. Občanom s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi zostáva vstupné nezmenené,“ dodalo mesto.

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