V školách chýbajú kľúčoví učitelia. Štát ponúka riešenie a plánuje zaplatiť špecializované štúdium

Školská trieda

Ilustračné foto: TASR - Martin Baumann

Dana Kleinová
TASR
Učitelia starnú a noví chýbajú.

V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky a fyziky. Potvrdil to minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) s tým, že sa nedá úplne povedať, že na Slovensku máme absolútny nedostatok všetkých typov učiteľov.

Šéf rezortu školstva poukázal aj na starnutie učiteľskej populácie. V súvislosti s chýbajúcimi pedagógmi niektorých predmetov sa podľa Druckera snažil rezort školstva vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát. „To znamená, aby si súčasní učitelia iných predmetov mohli rozšíriť napríklad toto vzdelávanie. Štúdium, ktoré zaplatí štát,“ povedal šéf rezortu školstva.

Minister školstva Tomáš Drucker
Foto: TASR – Daniel Stehlík

Problémové regióny, kde nevedia zohnať učiteľov

V regiónoch, kde je problém získať nových učiteľov, pretože náklady na život a bývanie sú vyššie, sú zavedené kompenzačné príspevky. Ide o lokality v Bratislave, Trnave a Košiciach. „Bez ohľadu na to, koľko rokov má učiteľ odpracovaných, dostanú rovnaký kompenzačný príspevok,“ objasnil Drucker.

Minister školstva zároveň dodal, že v školstve sa snažia ísť aj cestou zvyšovania miezd. „Zvýšili sme mzdy minulý aj tento rok a pripravujeme takzvaný platový automat,“ uviedol Drucker.

Prišli s nápadom platového automatu

Ako sme informovali v článku, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku pracuje na zákone financovania v školstve, takzvanom platovom automate. Prvýkrát túto tému načrtli minister Tomáš Drucker spolu s predsedom OZPŠaV na Slovensku Pavlom Ondekom v júni.

Kalkulačka a peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Ondek povedal, že školstvo si zaslúži mať svoj vlastný zákon, ktorý sa týka financovania škôl. „Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu,“ uviedol predseda školských odborárov. Drucker poznamenal, že zvyšovanie platov na základe tohto zákona nebude od januára 2027. K zvyšovaniu miezd sa budú viesť ešte rokovania, ministerstvo školstva bude v tejto súvislosti rokovať aj s ministerstvom financií.

Minister školstva tiež poznamenal, že plánujú v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami zvyšovať kompenzačné príspevky. „Nie o veľa, ale chceli by sme ich zvýšiť,“ povedal minister školstva.

Za obdobie prvého kvartálu roka 2025 až prvého kvartálu roka 2026 došlo podľa Ondeka k zvýšeniu platov u pedagogických zamestnancov „na základných školách takmer o 260 eur, na gymnáziách o 264 eur, na stredných odborných školách o 250 eur“. Pripustil, že nešlo o markantný nárast platov, ale v rámci základných škôl je priemerný plat necelých 2000 eur a na stredných odborných školách a gymnáziách cez 2000 eur.

Školské lavice
Ilustračná foto: Pexels

Vyjadrenie učiteľa

Učiteľ Jakub Kubala zo Základnej školy na Černyševského ulici v Bratislave, ktorý v uplynulom školskom roku učil druhý rok, sa rozhodol zostať v školstve, pretože je to jeho „srdcová záležitosť“ a chce inšpirovať ľudí. To, že v školstve chýbajú učitelia, pripisuje aj ekonomickej otázke.

„Myslím si, že ten, kto to má v sebe, ten, kto sa ako keby pre to narodil, že má vlohy, aby ľudí niekam viedol, tak si cestu v školstve vytvorí tak, aby mohol zostať,“ povedal.

Na portáli Edujobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo v tomto roku zverejnených okolo 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy tradične v Bratislavskom kraji, s odstupom nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj. Pre TASR to potvrdil analytik pracovného trhu z Alma Career Slovakia Martin Szabo. Najmenej učiteľov hľadajú školy v Prešovskom a Žilinskom kraji. Z pohľadu aprobácií sú najžiadanejší matematikári, angličtinári, učitelia fyziky a slovenského jazyka.

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