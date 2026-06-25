Európu spaľujú pekelné horúčavy, teploty stúpajú k 40 °C: Holandsko vôbec prvýkrát vydalo najvyšší stupeň výstrahy

Horúčava v meste

Ilustračná foto: Pexels/ Unsplash

Petra Sušaninová
TASR
Lámu sa teplotné rekordy.

Holandsko vyhlásilo na piatok po prvýkrát v histórii najvyšší stupeň výstrahy pre horúčavy a varovalo pred nebezpečnými podmienkami súvisiacimi s extrémne vysokými teplotami, ktoré posledný týždeň sužujú značnú časť Európy. Švajčiarsko vo štvrtok zaznamenalo najvyššiu júnovú teplotu za takmer 80 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po 80 rokoch padol nový rekord

Holandský kráľovský meteorologický ústav (KNMI) vydal červenú výstrahu pre väčšinu územia krajiny. Takmer všade sa očakávajú teploty od 33 do 38 stupňov Celzia, na niektorých miestach môže byť až 40 stupňov Celzia. Najvyšší stupeň sa vzťahuje na osem z 12 provincií Holandska, kým pre jeho severné oblasti, ako aj provinciu Zeeland na juhu, platí oranžový stupeň. Ten bol vyhlásený vo veľkej časti krajiny už niekoľko dní.

„Kombinácia vysokých teplôt a vlhkosti spôsobuje nepríjemné, dusivé teplo. V dôsledku toho môže každý pociťovať zdravotné problémy, ako sú dehydratácia, prehriatie a úpal,“ varoval KNMI. Zavedené opatrenia zostanú v platnosti aspoň do soboty.

Najvyššia výstraha pred horúčavami platí v súčasnosti aj vo Švajčiarsku, v ktorom vo štvrtok padol po 80 rokoch teplotný rekord pre mesiac jún. V meste Bazilej na severe krajiny namerali vo štvrtok 38 stupňov Celzia. Po prvýkrát v histórii meraní počas júna vo Švajčiarsku stúpla teplota nad 37 stupňov Celzia, uviedla meteorologická služba MeteoSwiss. Predchádzajúci rekord 36,9 stupňa padol v roku 1947 práve v Bazileji. Horúčava podľa predpovedí služby potrvá do pondelka.

Ľudia pri vode
Ilustračná foto: Pexels

Horúčava potrápi aj Slovákov

Poriadne horúco bude aj na Slovensku. V piatok (26. 6.) bude vo viacerých okresoch na západnom, južnom a časti východného Slovenska teplota dosahovať nad 35 stupňov Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe s tým, že pre tieto lokality vydal výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami.

Výstrahy druhého stupňa platia od 12.00 do 18.00 h, v niektorých okresoch až do 19.00 h. Vysoká teplota predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. V niektorých okresoch Prešovského, Košického kraja a Banskobystrického kraja, na Považí a Kysuciach platia v piatok výstrahy prvého stupňa. V týchto lokalitách sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu nad 33 stupňov Celzia.

Horúčava v meste
Ilustračná foto: Pexels

Nezabúdajte na dodržiavanie pitného režimu

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou. „Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.

Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.

Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.

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