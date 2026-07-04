Prichádza jedno z najsilnejších El Niño v histórii. Vedci varujú krajiny, aby sa pripravili na extrémy

Extrémne teploty

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
SITA
TASR
Vedci varujú, že rok 2027 prinesie extrémne rekordy.

Predpovede naznačujú, že pripravované El Niño by mohlo patriť medzi najsilnejšie v histórii. To by mohlo prispieť k ďalšiemu rastu globálnych teplôt a posunúť ich na nové rekordné úrovne už v roku 2027. Len nedávno pritom svet zaznamenal druhý najteplejší máj v histórii meraní, pričom veľkú časť Európy zasiahla nezvyčajne skorá vlna horúčav. Vo svojej mesačnej správe o tom informovala klimatická služba Európskej únie Copernicus.

El Niňo mení globálne cirkulačné vzorce, ovplyvňuje zrážky, prúdenie vzduchu a často vedie k extrémnym prejavom počasia – od sucha až po záplavy. Vedci očakávajú, že jeho intenzita bude v nasledujúcich mesiacoch narastať a do konca roka môže dosiahnuť jednu z najsilnejších úrovní v moderných dejinách.

Počasie počas El Nina
Ilustračná foto: Unsplash

Opäť sa môže zapísať do dejín

Podľa NOAA existuje 63-percentná pravdepodobnosť veľmi silného El Niňa v období november – január, čím by sa zaradil medzi najvýraznejšie od roku 1950. „El Niňo je tu a môže byť jedným z tých, ktoré sa zapíšu do dejín,“ uviedla meteorologička NOOA Haley Thiemová.

Počas silných epizód El Niňa sa zvyčajne vyskytuje sucho v Amazónii, Indonézii a Austrálii, narušené sú monzúny v Indii, dochádza k výrazným zmenám množstva zrážok v trópoch a zvýšeniu globálnych teplôt v nasledujúcom roku, keď sa teplo z oceánov postupne uvoľňuje do atmosféry. Objavujú sa každých dva až sedem rokov a trvajú približne deväť až dvanásť mesiacov.

Vedci upozorňujú, že tentoraz môže byť vplyv El Niňa zosilnený prebiehajúcim otepľovaním planéty spôsobeným spaľovaním fosílnych palív.

Slnko pri západe
Foto: SITA

Počasie bude stále viac extrémne

Teraz sa vedci podelili o ich najnovšie predpovede a zdá sa, že prejavy počasia budú ešte extrémnejšie. Fenomén El Niño sa medzi júlom a septembrom rýchlo vyvinie na silnú epizódu, čo zvýši pravdepodobnosť extrémneho počasia, varovala v piatok Svetová meteorologická organizácia (WMO).

WMO uviedla, že El Niño sa už prejavil a v nasledujúcich mesiacoch výrazne zosilnie, pričom krajiny vyzvala, aby sa pripravili na jeho dôsledky. Ide o prirodzený klimatický jav, ktorý ohrieva povrchové vody v centrálnej a východnej časti rovníkového Pacifiku a spôsobuje celosvetové zmeny v cirkulácii vetra, tlaku a zrážkach.

Má dosiahnuť tretí najvyšší stupeň

Organizácia klasifikuje El Niño ako slabý, mierny, silný alebo veľmi silný. Jeho aktuálna epizóda má dosiahnuť tretí najvyšší stupeň. „Podmienky El Niño sa vyvinuli v tropickom Pacifiku a podľa prognóz rýchlo zosilnia v nasledujúcich mesiacoch, čo zvýši pravdepodobnosť extrémnych prejavov počasia vo viacerých častiach sveta,“ uviedla WMO.

Očakáva sa, že priemerné odchýlky teploty morskej hladiny v kľúčových monitorovaných oblastiach presiahnu 2 stupne Celzia. El Niño bude podľa WMO ďalej naberať na sile počas jesene na severnej pologuli a jeho vplyv zasiahne mnohé regióny sveta.

Stredozemné more
Foto: Pexels

Predošlé dáta

Predchádzajúca epizóda prispela k tomu, že rok 2023 bol druhý najteplejší v histórii meraní a rok 2024 sa stal najteplejším, s odchýlkou približne 1,55 stupňa Celzia nad priemerom z rokov 1850 – 1900.

Aktualizovaná predpoveď WMO upozorňuje na vysokú pravdepodobnosť nadpriemerných teplôt vo väčšine pevninských oblastí medzi 60 stupňami južnej a 60 stupňami severnej šírky – teda takmer vo všetkých obývaných regiónoch mimo pólov.

Podľa WMO neexistujú priame dôkazy, že klimatická zmena zvyšuje frekvenciu alebo intenzitu fenoménu El Niño. Domnieva sa však, že môže zosilňovať jeho dôsledky, keďže teplejšie oceány a atmosféra poskytujú viac energie a vlhkosti pre extrémne prejavy počasia, ako sú horúčavy či intenzívne zrážky.

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