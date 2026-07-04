Fico o vojne: Mám vzťah s Putinom aj Zelenským. S ukrajinskou premiérkou chystá rokovanie v Ľvove

V situácii, keď sa rozpadol svetový poriadok a jediným pravidlom je vojenská sila, musia byť malé štáty, ako je Slovensko, veľmi pragmatické a racionálne s dôrazom na dialóg a politiku realizovanú na všetky štyri svetové strany. V rozhovore v TASR TV to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) s tým, že je premiér, ktorý má priamy vzťah na ruského prezidenta Vladimira Putina aj na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Myslím si, že musíme s jedným aj druhým viesť normálny dialóg,“ vyhlásil Fico. V Európskej únii v tejto chvíli nevidí dostatočnú vôľu hovoriť o skončení vojnového konfliktu, skôr snahu postupovať v zmysle filozofie „mier cez silu“. „Čomu ja neverím. Táto vojna nemá vojenské riešenie,“ podotkol predseda vlády.
Kriticky zhodnotil politiku európskej odborníčky
Prácu vysokej predstaviteľky Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaje Kallasovej hodnotí kriticky. „Je zrejmé, že nemá kapacitu na to, aby viedla ten dialóg, ktorý dnes Európska únia potrebuje. Musím ale objektívne povedať, že na to, aby ste mali právo na dialóg, potrebujete podporu členských štátov. A podpora na tento dialóg v tomto okamihu nie je,“ konštatoval premiér.
Politik, ktorý vo funkcii vysokého predstaviteľa EÚ pre vonkajšie vzťahy vlastne zohráva úlohu ministra zahraničných vecí Európskej únie, by mal mať podľa Fica väčšiu neformálnu autoritu ako Kallasová. „Je doba, kedy potrebujeme za vysokého predstaviteľa Európskej únie pre vonkajšie vzťahy silného politika z nejakého veľkého štátu,“ tvrdí premiér. Takýmto človekom bola podľa neho v minulosti napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová alebo francúzsky prezident Nicolas Sarkozy.
Vstup Ukrajiny do Európskej únie
Potom, ako Maďarsko prestalo blokovať otvorenie prvého klastra prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, sa v júni tieto rozhovory oficiálne začali. Aj v otázke vstupu Ukrajiny do EÚ je však podľa Fica absolútnou podmienkou mier. „Nikto nebude akceptovať vstup krajiny do Európskej únie, pokiaľ je táto krajina vo vojnovom konflikte,“ uviedol.
Chce preto osobne presadzovať mier aj ako prioritu politiky krajín Vyšehradskej štvorky (V4). „Máme štyri priority slovenského predsedníctva, ktoré chceme presadzovať, lebo od 1. júla sme predsedajúcou krajinou znovuobnovenej V4. Ja k tým štyrom prioritám, ktoré sme definovali, to je konkurencieschopnosť, rozširovanie Európskej únie, medziľudské vzťahy a praktické otázky, pridávam aj mier,“ zdôraznil Fico.
Dodal, že Ukrajina by v prístupovom procese nemala mať žiadne špeciálne výhody v porovnaní s kandidátskymi krajinami zo Západného Balkánu, ktoré o vstupe rokujú už dlhé roky. Perspektívu však podľa neho potrebuje aj Ukrajina.
Po skončení vojny hrozí riziko
Po skončení vojny podľa premiéra hrozí riziko, že u nášho východného suseda bude veľké množstvo vycvičených vojakov s prístupom k zbraniam, ale bez perspektívy, viesť k nárastu organizovaného zločinu. „Ja by som bol nerád, aby Slovensko malo za suseda krajinu, kde bude prekvitať organizovaný zločin, preto Ukrajina musí mať nejakú perspektívu. Ja jej želám perspektívu demokratickej, pokojnej, bezpečnej krajiny, ktorá má záujem sa uchádzať o členstvo v Európskej únii,“ povedal.
Slovensko podľa neho chce poskytovať Ukrajine humanitárnu pomoc, ale má záujem aj o pragmatickú spoluprácu na spoločných projektoch prerokovaných na spoločných zasadnutiach slovenského a ukrajinského vládneho kabinetu. „Chystáme teraz ďalšie spoločné rokovanie vlád, ktoré bude pravdepodobne v Ľvove. Stretol som ukrajinskú premiérku pani Svyrydenkovú a sme sa dohodli, že táto vláda by mohla byť v tomto meste,“ uviedol.
Plánuje prijímať konsolidačné opatrenia
Napriek tomu, že rok 2027 je už predvolebný, vládny kabinet podľa premiéra plánuje prijímať konsolidačné opatrenia aj kroky na podporu rastu ekonomiky. Problémom je však podľa neho nízka konkurencieschopnosť našich najväčších obchodných partnerov v Európskej únii, ktorú zaťažujú vysoké ceny energií. „Na budúci rok bude mať Slovensko vyšší hospodársky rast, ako bude priemer eurozóny alebo Európskej únie. Pomôže nám, že štartujeme ďalej automobilovú výrobu,“ povedal Fico.
Premiér odmieta filozofiu, podľa ktorej by vláda mala pomôcť podnikateľom napríklad zrušením transakčnej dane na úkor dôchodcov, ktorým by vzala 13. dôchodok. Je však ochotný diskutovať s podnikateľmi o transakčnej dani v prípade, že sa nájde iný zdroj financií na náhradu výpadku v štátnom rozpočte, napríklad vo forme zlepšeného výberu daní.
Vláda podľa neho uvažuje o prijatí opatrení na podporu živnostníkov a o superodpočte z daní v prípade, že firma podporuje vedu a výskum. Premiér tvrdí, že chce odovzdať budúcej vláde zdravé verejné financie. Vyrovnaný rozpočet však považuje za nereálny cieľ. „Chceme navrhnúť a schváliť rozpočet, ktorý bude spĺňať náročné kritériá štátu eurozóny,“ naznačil Fico.
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