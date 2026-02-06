Hokejový brankár Hlavaj si chcel na ZOH pripomenúť úspechy spoluhráčov. Výbor mu to zamietol

„Keď nič nechytím, tak aspoň budem dobre vyzerať,“ povedal Samuel Hlavaj.

Slovenský brankár Samuel Hlavaj si chcel počas olympijského hokejového turnaja 2026 v Miláne pripomínať úspech spoluhráčov z predošlých hier. Na nich získali Slováci bronz a Hlavaj si chcel tento úspech nechať zvečniť na svojej maske. Zámer mu však zmarili prísne pravidlá Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Regulácia brankárskych masiek sa na podujatiach organizovaných pod záštitou MOV a Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) riadi prísnymi pravidlami. Tie zahŕňajú bezpečnostné normy a obmedzenia týkajúce sa dizajnu. Maska musí byť certifikovaná, nesmie byť poškodená a nesmie byť na nej vykonaná žiadna neschválená úprava.

Masky podliehajú prísnej kontrole

Všetky dizajny masiek podliehajú kontrole a schváleniu zo strany IIHF a MOV ešte pred začiatkom hier. Zakázané sú politické a náboženské symboly. „Nemohol som si ju nejako extra urobiť, mal som to v pláne inak. Ale vyšlo to pekne, som za to rád,“  uviedol Hlavaj a vzápätí prezradil pôvodný plán: „Chcel som mať na nej Jánošíka a ešte chalanov z Pekingu. Ale to sa nemôže. Čiže mám tam Tatry a čičmanské vzory.“

Všetci traja slovenskí brankári majú aj nový výstroj, betóny, lapačka aj vyrážačka sú zladené do slovenskej trikolóry. „Keď nič nechytím, tak aspoň budem dobre vyzerať,“ uzavrel Hlavaj s úsmevom.

