Zimné olympijské hry 2026 dnes začínajú: Pozrite si, kedy nastúpia slovenskí športovci

Program slovenských športovcov je rozložený počas celých hier a zahŕňa individuálne aj tímové súťaže, vrátane biatlonových štafiet, krasokorčuľovania, rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe a, samozrejme, ľadového hokeja. Prinášame prehľadný harmonogram štartov Slovákov na ZOH 2026 deň po dni.
Slovenskí fanúšikovia sa môžu tešiť nielen na známe mená, ale aj na historické momenty. Už v úvodných dňoch hier sa zapíše do dejín Kira Mária Kapustíková, ktorá sa stane prvou Slovenkou v skokoch na lyžiach na zimných olympijských hrách. Silné zastúpenie bude mať Slovensko aj v alpskom lyžovaní, kde sa v Cortine d’Ampezzo predstavia Rebeka Jančová a Katarína Šrobová, neskôr, samozrejme, aj legendárna Petra Vlhová.
Olympijské vysielanie na STVR bez prestávky
Zimné olympijské hry 2026 prinesie slovenským divákom v plnom rozsahu verejnoprávna Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Väčšina športových súťaží bude vysielaná na stanici STVR Šport, ktorá sa počas hier stane hlavným kanálom olympijského diania.
Slávnostné otvorenie hier v piatok však televízia odvysiela výnimočne na Jednotke, a to po skončení hlavných spravodajských relácií. Počas šestnástich dní ponúkne STVR Šport nepretržité 24-hodinové vysielanie venované olympijským hrám. Súčasťou programu nebudú len priame prenosy zo súťaží, ale aj sprievodné štúdiá z Bratislavy, ktoré divákom prinesú súhrn najdôležitejších momentov každého dňa.
Kompletný prehľad vystúpení našich športovcov si môžete pozrieť nižšie.
PIATOK 6. FEBRUÁRA
Otvárací ceremoniál – Miláno, Cortina d´Ampezzo, Livigno, Predazzo (20.00)
SOBOTA 7. FEBRUÁRA
- Sánkovanie: muži (1. a 2. jazda, 17.00 a 18.32, Jozef Ninis).
- Skoky na lyžiach: ženy – stredný mostík (18.45 a 19.57, Kira Mária Kapustíková).
NEDEĽA 8. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: ženy – zjazd (11.30, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová).
- Biatlon: miešaná štafeta na 4×6 km (14.05, Slovensko).
- Beh na lyžiach: muži – skiatlon (10 km klasicky + 10 km voľne, 12.30, Peter Hinds).
- Sánkovanie: muži (3. a 4. jazda, 17.00 a 18.34, Jozef Ninis).
PONDELOK 9. FEBRUÁRA
- Skoky na lyžiach: muži – stredný mostík (19.00 a 20.12, Hektor Kapustík).
UTOROK 10. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: ženy – tímová kombinácia, zjazd (10.30, Slovensko), slalom (14.00, Slovensko).
- Biatlon: muži – 20 km (13.30, Šimon Adamov, Jakub Borguľa).
- Beh na lyžiach: muži – šprint klasickou technikou: kvalifikácia (9.55, Peter Hinds, Tomáš Cenek), štvrťfinále (12.15), semifinále (12.57), muži (13.25), ženy – šprint klasickou technikou: kvalifikácia (9.15, Mária Danielová), štvrťfinále (11.45), semifinále (12.45), finále (13.13)
- Krasokorčuľovanie: muži – krátky program (18.30, Adam Hagara).
- Šortrek: ženy – 500 m, kvalifikácia (10.30, Lea Popovičová).
STREDA 11. FEBRUÁRA
- Biatlon: ženy – 15 km (14.15, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová).
- Ľadový hokej: Slovensko – Fínsko (16.40).
- Sánkovanie: muži – dvojice (1. a 2. jazda,17.51 a 19.44, Bruno Mick a Christián Bosman), ženy – dvojice (1. a 2. jazda, 17.00 a 18.53, Viktória Praxová a Desana Špitzová)
ŠTVRTOK 12. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: ženy – super-G (11.30, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová).
- Beh na lyžiach: ženy – 10 km voľne (13.00, Mária Danielová).
- Šortrek: ženy – 500 m: štvrťfinále (20.15, Lea Popovičová?), semifinále (20.58), B-finále (21.26), A-finále (21.31)
PIATOK 13. FEBRUÁRA
- Biatlon: muži – 10 km (14.00, Šimon Adamov, Jakub Borguľa).
- Beh na lyžiach: muži – 10 km voľne (12.00, Peter Hinds, Tomáš Cenek).
- Krasokorčuľovanie: muži – voľné jazdy (19.00, Adam Hagara?).
- Ľadový hokej: Slovensko – Taliansko (12.10).
SOBOTA 14. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: muži – obrovský slalom (10.00 a 13.30, Andreas Žampa).
- Biatlon: ženy – 7,5 km (14.00, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová).
- Ľadový hokej: Slovensko – Švédsko (12.10).
- Skoky na lyžiach: muži – veľký mostík (18.45 a 19.57, Hektor Kapustík).
NEDEĽA 15. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: ženy – obrovský slalom (10.00 a 13.30, Rebeka Jančová, Katarína Šrobová).
- Biatlon: muži – stíhacie preteky na 15 km (11.15, Šimon Adamov?, Jakub Borguľa?), ženy – stíhacie preteky na 12,5 km (14.45, Paulína Bátovská Fialková?, Ema Kapustová?, Anastasia Kuzminová?, Mária Remeňová?).
- V prestávke medzi oboma súťažami odovzdanie striebornej medaily za preteky s hromadným štartom na 12,5 km na ZOH 2010 Pavlovi Hurajtovi.
- Boby: ženy – monoboby, 1. a 2. jazda (10.00 a 11.50, Viktória Čerňanská).
- Skoky na lyžiach: ženy – veľký mostík (18.45 a 19.57, Kira Mária Kapustíková).
PONDELOK 16. FEBRUÁRA
- Boby: ženy – monoboby, 3. a 4. jazda (19.00 a 21.06, Viktória Čerňanská).
UTOROK 17. FEBRUÁRA
- Ľadový hokej: osemfinále (12.10 Santa Giulia aj Rho, 16.40 Santa Giulia, 21.10 Santa Giulia)
STREDA 18. FEBRUÁRA
- Alpské lyžovanie: ženy – slalom (10.00 a 13.30, Petra Vlhová, Katarína Šrobová).
- Biatlon: ženy – štafeta na 4×6 km (14.45, Slovensko).
- Beh na lyžiach: muži – tímový šprint (9.45, Peter Hinds, Tomáš Cenek).
- Ľadový hokej: štvrťfinále (12.10 Santa Giulia, 16.40 Santa Giulia, 18.10 Rho, 21.10 Santa Giulia)
ŠTVRTOK 19. FEBRUÁRA
- Skialpinizmus: muži – šprint: kvalifikácia (10.30, Jakub Šiarnik), semifinále (13.25), finále (14.15), ženy – šprint: kvalifikácia (9.50, Marianna Jagerčíková), semifinále (12.55), finále (13.55).
PIATOK 20. FEBRUÁRA
- Akrobatické lyžovanie: ženy – skikros: nasadzovacie kolo (10.00, Nikola Fričová), osemfinále (12.00), štvrťfinále (12.35), semifinále (12.54), veľké finále (13.15)
- Biatlon: muži – 15 km s hromadným štartom (14.15, Šimon Adamov?, Jakub Borguľa?).
- Boby: ženy – dvojboby, 1. a 2. jazda (18.00 a 19.50, Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová).
- Ľadový hokej: semifinále (16.40, 21.10).
SOBOTA 21. FEBRUÁRA
- Biatlon: ženy – 12,5 km s hromadným štartom (14.15, Paulína Bátovská Fialková?, Ema Kapustová?, Anastasia Kuzminová?, Mária Remeňová?).
- Boby: ženy – dvojboby, 3. a 4. jazda (19.00 a 21.05, Viktória Čerňanská a Lucia Mokrášová).
- Beh na lyžiach: muži – 50 km klasicky (11.00, Peter Hinds).
- Ľadový hokej: o 3. miesto (20.40).
- Skialpinizmus: miešané štafety (13.30, Jakub Šiarnik a Marianna Jagerčíková).
NEDEĽA 22. FEBRUÁRA
- Ľadový hokej: finále (14.10). Záverečný ceremoniál – Verona: (20.00).
Zimné olympijské hry 2026 ponúknu slovenským fanúšikom takmer každodenný dôvod sledovať dianie v Taliansku.
