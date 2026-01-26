Harryho prenasledovateľka opäť v akcii: Sedela priamo za ním na súde, ochranka však nemohla nič urobiť

Existujú fanúšikovia, ktorí zvládnu dodržiavať medze a potom takí, ktorí netušia, kedy zájdu priďaleko. V ich prípade sa dá hovoriť o posadnutosti, najmä ak nemajú problém precestovať tisíce kilometrov len aby boli v blízkosti známej osobnosti. Niektorí sú pritom tak prefíkaní, že si vedia vybrať miesta, kde im v tom nemôže nik zabrániť.
Stalkerka posadnutá princom Harrym minulý týždeň počas jeho procesu na Najvyššom súde dvakrát sedela priamo za ním. Neznáma žena sa nachádzala v galérii pre verejnosť, len pár metrov od neho, informuje portál The Sun. Harry bol na súde z dôvodu procesu týkajúceho sa ochrany súkromia proti vydavateľovi denníka Daily Mail.
Nemohli s ňou nič urobiť
Ženu si všimol princov súkromný bezpečnostný tím a upozornil pracovníkov súdu. Zdroj však uviedol: „Nemohli nič robiť; nie sú políciou. Je to verejná budova a ona má právo tam byť.“
Bývalý šéf britskej protiteroristickej jednotky Neil Basu uviedol, že tento dvojnásobný incident bol „neuveriteľne stresujúci“. Predpokladá sa pritom, že to nebolo prvýkrát, čo táto žena sledovala vojvodu zo Sussexu. Mala by byť totiž na zozname osôb, o ktorých je známe, že sú posadnuté 41-ročným Harrym; minulý rok ho sledovala dokonca aj do Nigérie.
V septembri minulého roka sa jej podarilo dostať do „zabezpečenej zóny“ v hoteli v centrálnom Londýne, kde sa Harry zúčastnil na udeľovaní cien WellChild Awards. O dva dni neskôr ju mali vidieť v jeho blízkosti v Centre pre štúdium zranení po výbuchu (Centre for Blast Injury Studies) v západnom Londýne.
Ide tak o ženu, ktorá má odsledované, kde sa bude princ nachádzať a väčšinou si nájde spôsob, ako byť v jeho blízkosti na verejnom mieste tak, aby tým neporušovala žiaden zákon a nemohla zasiahnuť polícia.
