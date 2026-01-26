Televízny súboj roka: Divákov čaká náročný večer, proti Pánovi Profesorovi nastupuje nová sága Osud

Hoci si TV JOJ a TV Markíza väčšinou nekonkurujú priamo, ich konkurenčný boj sa dá pozorovať na číslach. Obe televízie totiž majú úspešné projekty, ktoré dosahujú vysoké čísla. V minulom roku ostal absolútnym favoritom divákov Dunaj, k vašim službám, keďže ho priemerne sledovalo 574-tisíc divákov.
Televízia JOJ a TV Markíza si pritom v minulosti už konkurovali priamo a dokonca práve pri tomto seriáli. Minulý rok totiž v pondelok 6. januára televízia Markíza výnimočne nasadila novú sériu Dunaja, zatiaľ čo televízia JOJ odvysielala premiéru vtedy nového seriálu Ranč. Ako v tom čase informoval portál Mediálne, TV JOJ ustála tento boj s hrdosťou a Ranč sledovalo 463-tisíc divákov.
Dnes sa medzi televíziami odohrá podobný súboj a zatiaľ čo televízia Markíza opäť odpremiéruje novú sériu, v prípade JOJ-ky pôjde opäť o premiéru úplne nového seriálu od rovnakej autorky.
Ktorý si diváci zvolia?
Už dnes sa komerčné televízie znova stretnú zoči voči, a to prakticky rok po prvom boji o diváka. Televízia Markíza totiž nasadí o 20:30 seriál Pán Profesor a televízia JOJ mu bude konkurovať so seriálovou novinkou Osud, ktorá začne o 20:40. Diváci tak budú mať náročný výber.
5. séria Pána Profesora bola odvysielaná v roku 2023, a tak diváci na pokračovanie čakali takmer celé tri roky. Najnovšie epizódy nadviažu na dramatické udalosti z finále piatej série. Svadba Klaudie a Sama, ktorá sa mala stať symbolom nového začiatku, sa skončila výbuchom. Šiesta séria tak prinesie odpovede na otázky, ako sa hlavní hrdinovia aj ich okolie vyrovnajú s následkami tejto udalosti. Popritom sa Samo opäť naplno ponorí do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov.
Zatiaľ čo verní diváci budú chcieť poznať tieto odpovede, keďže na ne tak dlho v napätí čakali, pokúšať ich bude nová rodinná sága konkurencie.
Rodinné tajomstvá, dráma a napätie plné sĺz aj krvi – to, čo diváci milovali v Ranči, teraz uvidia v Osude. Ako však prezrádzajú prvé ukážky k novému seriálu, tentoraz sa tvorcovia ešte viac prekonali a rodinná sága z pera Danice Hričovej a Adama Haláka ukazuje Jozefa Vajdu tak, ako ste ho ešte nevideli.
Vo svete, v ktorom sa bohatstvo a úspech získavajú kvapka po kvapke – a v ktorom sa za každú takúto kvapku platí krvou a slzami – stojí na výslní rodina Kráľovičovcov. Nie je nič, čo by si nemohli kúpiť, nie je nikto, koho by nemohli ovládať – a predsa nemajú nič, čo by im bolo hodné závidieť. Za hrubou fasádou peňazí a luxusu sa totiž skrývajú iba… studené a nenaplnené životy. Rodine Kráľovičovcov tečie v žilách miesto krvi iba dedičný hriech. Tajomstvá plné zrady, ale aj tajomstvá plné lásky a istej nádeje sa skrývajú v každom tieni starodávneho liehovaru.
Oba seriály si pritom diváci môžu pozrieť v predstihu, aby im nič neuniklo. Osud nájdu na JOJ play a Pána Profesora zas klasicky na VOYO.
Nahlásiť chybu v článku