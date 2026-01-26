Televízny súboj roka: Divákov čaká náročný večer, proti Pánovi Profesorovi nastupuje nová sága Osud

Foto: TV JOJ / TV Markíza

Dana Kleinová
Televízie proti sebe nasadia projekty, na ktoré sa diváci tešili.

Hoci si TV JOJ a TV Markíza väčšinou nekonkurujú priamo, ich konkurenčný boj sa dá pozorovať na číslach. Obe televízie totiž majú úspešné projekty, ktoré dosahujú vysoké čísla. V minulom roku ostal absolútnym favoritom divákov Dunaj, k vašim službám, keďže ho priemerne sledovalo 574-tisíc divákov. 

Televízia JOJ a TV Markíza si pritom v minulosti už konkurovali priamo a dokonca práve pri tomto seriáli. Minulý rok totiž v pondelok 6. januára televízia Markíza výnimočne nasadila novú sériu Dunaja, zatiaľ čo televízia JOJ odvysielala premiéru vtedy nového seriálu Ranč. Ako v tom čase informoval portál Mediálne, TV JOJ ustála tento boj s hrdosťou a Ranč sledovalo 463-tisíc divákov.

Dnes sa medzi televíziami odohrá podobný súboj a zatiaľ čo televízia Markíza opäť odpremiéruje novú sériu, v prípade JOJ-ky pôjde opäť o premiéru úplne nového seriálu od rovnakej autorky.

Ktorý si diváci zvolia?

Už dnes sa komerčné televízie znova stretnú zoči voči, a to prakticky rok po prvom boji o diváka. Televízia Markíza totiž nasadí o 20:30 seriál Pán Profesor a televízia JOJ mu bude konkurovať so seriálovou novinkou Osud, ktorá začne o 20:40. Diváci tak budú mať náročný výber.

Foto: TV Markíza

5. séria Pána Profesora bola odvysielaná v roku 2023, a tak diváci na pokračovanie čakali takmer celé tri roky. Najnovšie epizódy nadviažu na dramatické udalosti z finále piatej série. Svadba Klaudie a Sama, ktorá sa mala stať symbolom nového začiatku, sa skončila výbuchom. Šiesta séria tak prinesie odpovede na otázky, ako sa hlavní hrdinovia aj ich okolie vyrovnajú s následkami tejto udalosti. Popritom sa Samo opäť naplno ponorí do sveta svojich študentov a ich každodenných problémov.

Zatiaľ čo verní diváci budú chcieť poznať tieto odpovede, keďže na ne tak dlho v napätí čakali, pokúšať ich bude nová rodinná sága konkurencie.

Rodinné tajomstvá, dráma a napätie plné sĺz aj krvi – to, čo diváci milovali v Ranči, teraz uvidia v Osude. Ako však prezrádzajú prvé ukážky k novému seriálu, tentoraz sa tvorcovia ešte viac prekonali a rodinná sága z pera Danice Hričovej a Adama Haláka ukazuje Jozefa Vajdu tak, ako ste ho ešte nevideli.

Foto: TV Joj

Vo svete, v ktorom sa bohatstvo a úspech získavajú kvapka po kvapke – a v ktorom sa za každú takúto kvapku platí krvou a slzami – stojí na výslní rodina Kráľovičovcov. Nie je nič, čo by si nemohli kúpiť, nie je nikto, koho by nemohli ovládať – a predsa nemajú nič, čo by im bolo hodné závidieť. Za hrubou fasádou peňazí a luxusu sa totiž skrývajú iba… studené a nenaplnené životy. Rodine Kráľovičovcov tečie v žilách miesto krvi iba dedičný hriech. Tajomstvá plné zrady, ale aj tajomstvá plné lásky a istej nádeje sa skrývajú v každom tieni starodávneho liehovaru.

Oba seriály si pritom diváci môžu pozrieť v predstihu, aby im nič neuniklo. Osud nájdu na JOJ play a Pána Profesora zas klasicky na VOYO.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čaká ju ťažké obdobie. Herečka zo Sľubu prehovorila o osude svojej postavy, bude si musieť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac