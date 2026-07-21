Zvrat v tragickom prípade z Vranova nad Topľou: Muž pripravil o život 3 ľudí, za mreže však nepôjde

Muž s putami na rukách

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Martin Cucík
Podľa výsledkov vyšetrovania mal muž nožom zaútočiť na svojich rodičov a sestru, ktorá bola pre zdravotné problémy v opatere rodičov.

Prokurátor zastavil trestné stíhanie 35-ročného muža, ktorý bol obvinený z januárovej vraždy troch členov rodiny vo Vranove nad Topľou.

Dôvodom je, že v čase spáchania skutku nebol pre nepríčetnosť trestne zodpovedný. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.

Prokurátor požiadal o umiestnenie muža na psychiatrické oddelenie

Prokurátor zároveň podal návrh na vydanie predbežného príkazu na jeho umiestnenie do zdravotníckeho zariadenia na psychiatrické oddelenie.

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Prešov tomuto návrhu v celom rozsahu vyhovel.

„Rovnako bol prokurátorom podaný na Okresný súd Prešov návrh na uloženie ochranného opatrenia – ochranného psychiatrického liečenia ústavnou formou. O tomto návrhu nebolo doposiaľ rozhodnuté,“ doplnil hovorca.

Tragédia sa stala 28. januára v stredu popoludní v jednom z bytov na sídlisku vo Vranove nad Topľou. Polícia tam našla bez známok života 65-ročného muža, 61-ročnú ženu a 42-ročnú ženu. Ich príbuzný im mal spôsobiť mnohopočetné bodno-rezné poranenia, ktorým na mieste podľahli. Krajský vyšetrovateľ ho následne obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe. Vo väzbe bol od januára 2026.

Tragédia z Vranova nad Topľou v januári otriasla celým Slovenskom

Ako sme vás po incidente informovali aj my, polícia viedla trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a vykonávala všetky potrebné procesné úkony v prípade nálezu troch osôb bez známok života, ku ktorému došlo vo Vranove nad Topľou. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove sa prípadom a jeho okolnosťami intenzívne zaoberá,“ dodala hovorkyňa.

Podľa informácií portálu TN Live počuli susedia v osudný deň z bytu krik a volanie o pomoc. Okamžite privolali políciu, ktorá mala muža spacifikovať pomocou tasera. Portál Prešovak zároveň uviedol, že podľa susedov bol muž tichý, nekonfliktný, milý a utiahnutý, a preto si tragédiu nevedeli vysvetliť. Obete našli každú v inej časti bytu.

Policajné autp
Foto: TASR/Dano Veselský

Podľa výsledkov vyšetrovania mal muž nožom zaútočiť na svojich rodičov a sestru, ktorá bola pre zdravotné problémy v opatere rodičov.

Dohru mala nedávno aj vražda učiteľky v Gelnici

Nedávno mal dohru ďalší známy prípad, ktorý otriasol Slovenskom. Generálny prokurátor Maroš Žilinka pre prípad vraždy učiteľky v Gelnici uvoľnil z funkcie vedúcich prokurátorov Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, a to okresného prokurátora a námestníčky okresného prokurátora. To v súvislosti so závažnými zisteniami v trestnej veci, ktorá predchádzala tragédii. Informoval o tom na sociálnej sieti. Žilinka už predtým uviedol, že Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá predchádzala vražde učiteľky, závažné porušenia zákona.

Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci manžela učiteľky, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. trestne stíhaný, bol podľa GP nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania, trestné stíhanie malo byť vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.

Predbežné výsledky dohľadu Ministerstva spravodlivosti SR a previerky spisov v prípade vraždy učiteľky z Gelnice potvrdzujú vyjadrenia prokuratúry. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia rezortu. Ten sa stotožňuje s vyjadreniami Žilinku. Dohľad by malo ministerstvo spravodlivosti ukončiť v závere júla, vtedy bude informovať o všetkých zisteniach.

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