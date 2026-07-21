Požiar na východnom Slovensku: Z haly v Kechneci museli evakuovať 108 ľudí

V jednej z výrobných hál malo po 11.00 h dôjsť k požiaru technologického zariadenia. Hasičom sa ho podarilo úspešne zlikvidovať.
TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint. Podľa informácií z agentúry sa 19 ľudí nadýchalo splodín horenia.
Hasiči požiar zlikvidovali, ľudia sa nadýchali splodín
V čase vzniku požiaru sa v objekte výrobnej haly v priemyselnom parku v Kechneci (Košice-okolie) nachádzalo 108 osôb, ktoré sa ešte pred príchodom hasičov podarilo evakuovať.
Ako uviedol HaZZ v príspevku na sociálnej sieti, krajské operačné stredisko HaZZ prijalo oznámenie o požiari krátko po 11.30 h. Na mieste zasahovali hasiči zo stanice v Čani.
„Pred príchodom príslušníkov prvotné hasenie vykonali zamestnanci firmy pomocou práškových hasiacich prístrojov, išlo o požiar technologického zariadenia vo výrobnej hale,“ uviedol Bálint.
Hasiči poskytli pomoc zraneným
V príspevku sa ďalej uvádza, že následkom požiaru sa nadýchalo splodín horenia až 22 osôb. Tým osobám, ktoré sa nadýchali splodín, bolo poskytnuté prvotné vyšetrenie hasičmi.
„Hasiči zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a na ich prevoz do nemocnice bude využitý evakuačný autobus HaZZ.“
Profesionálni hasiči vykonali dohasenie skrytých ohnísk. „Požiar je zlikvidovaný. Na mieste dochádza k odvetraniu priestorov haly, ktorá bola požiarom zasiahnutá,“ povedal hovorca. Výška predbežnej škody, ako aj príčina vzniku požiaru, sú v tejto chvíli v štádiu zisťovania.
Čo robiť, ak ste svedkom požiaru? Nahlásiť ho treba čo najskôr
Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že pri zistení požiaru je najdôležitejšie konať rýchlo, no zároveň neohroziť vlastný život. Požiar treba čo najskôr nahlásiť z bezpečného miesta na číslo tiesňového volania 150 alebo 112. Ak to situácia umožňuje, ľudia sa môžu pokúsiť požiar uhasiť alebo urobiť opatrenia, ktoré zabránia jeho ďalšiemu šíreniu. Je vhodné uzavrieť prívod plynu a elektriny, opustiť ohrozený priestor a upozorniť osoby, ktorým môže hroziť nebezpečenstvo.
„Ak neohrozíte seba, poskytnite pomoc tým, ktorí ju potrebujú,“ uvádza ďalej ministerstvo. Zároveň pripomína, že treba uvoľniť prístupové cesty pre hasičov a ďalšie záchranné zložky v šírke minimálne troch metrov. Vecnú alebo osobnú pomoc treba poskytnúť, ak vás o ňu požiada veliteľ zásahu, veliteľ jednotky požiarnej ochrany alebo starosta obce.
Čo robiť, ak sa nadýchame splodín?
Ak sa ocitneme v blízkosti požiaru, hrozí nám vdýchnutie splodín horenia.
Ako upozorňuje Cleveland Clinic, dym môže následne poškodiť naše dýchacie cesty. Zároveň tiež môže obsahovať nebezpečné chemikálie, ako sú napríklad oxid uhoľnatý či kyanid.
Pri vdýchnutí veľkého množstva dymu môže teplo poškodiť horné dýchacie cesty. Chemikálie z toxických plynov zároveň môžu zasiahnuť dolné dýchacie cesty a pľúca, kde vyvolávajú zápal. Oxid uhoľnatý, kyanid a ďalšie škodlivé látky navyše môžu zabrániť prístupu kyslíka k tkanivám, čo môže viesť k poškodeniu orgánov.
Medzi príznaky vdýchnutia dymu patria dýchavičnosť, chrapľavosť, bolesť na hrudníku alebo v hrdle, kašeľ, hlučné dýchanie, sipot, bolesť hlavy, závraty, zmätenosť či mdloby. „Aj menšie množstvá dymu, napríklad z lesných požiarov vo väčšej vzdialenosti, môžu dráždiť dýchacie cesty a oči,“ upozorňujú odborníci. Mimoriadne citliví sú najmä ľudia s ochoreniami dýchacích ciest, akými je napríklad astma.
Odborníci preto odporúčajú každému, kto má príznaky naznačujúce, že vdýchol splodiny, aby okamžite vyhľadal pohotovosť alebo inú lekársku pomoc.
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