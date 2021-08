Toto filmový svet ešte nezažil: Nový Spider-Man prepojí nemožné. Čo o chystanom 3. diele prezradil trailer?

Na svete je len pár dní, no už stihol doslova rozvíriť vlny internetu a stať sa jedným z najsledovanejších trailerov k filmu, aké sa kedy na sociálnych sieťach objavili. Upútavka na novú marvelovku sa však okrem toho všetkého stala aj najdiskutovanejšou záležitosťou vo svete filmu posledných dní. Čo sa fanúšikom podarilo zistiť z krátkeho traileru o dlho očakávanej novinke? Niektoré teórie skalných priaznivcov kultového komiksového hrdinu prekvapia, iné rozprúdia ďalšie debaty a niektoré sú také šialené, že im nikto nechce uveriť.

Najskôr unikol na internet v nesmierne otrasnej kvalite, vďaka čomu si vyslúžil množstvo posmeškov z radov internetových používateľov. O pár hodín na to sa ale štúdio Sony rozhodlo, že nastal ten správny čas ukázať trailer na dlho očakávaný tretí diel marvelovky Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) a zverejnili ho na sociálnych sieťach. Stalo sa to, čo sa dalo viac-menej očakávať.

Najsledovanejší trailer všetkých čias

Fanúšikovia vo vytržení trailer nielen opakovane sledovali, ale najmä pretáčali a ho šírili ďalej, aby ho videlo čo najviac divákov. To malo za následok, že z traileru na nového Spider-Mana sa za ani nie 24 hodín stala jedna z najsledovanejších upútaviek k filmu, aké kedy boli na internete zverejnené. Predbehla dokonca aj svoje „bratské“ snímky Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame.

Skutočne sa niet čomu čudovať, že práve trailer k novému Spider-Manovi vyvolal v radoch fanúšikov komiksových filmov tak veľké ohlasy. Ide o snímku, ktorá má totiž koncept MCU a jeho 4. fázu dostať do chystaných udalostí. Komiksoví hrdinovia v nej budú cestovať multiverzom a udalosti v chystanom Spider-Manovi ich zrejme celé odštartujú. Upútavku si môžete pozrieť nižšie.

Nadviaže na predchádzajúci diel

Dej filmu sa bude odohrávať krátko po udalostiach predchádzajúceho dielu s podtitulom Ďaleko od domova (Far From Home), kde Peter Parker/Spider-Man (hrá ho opäť Tom Holland) bojoval proti záhadnému Mysteriovi (stvárnil ho Jake Gylenhaal). Ten v jednej z potitulkových scén odhalil Spider-Manovu identitu celému svetu, čo malo za následok viacero udalostí.

Zronený a políciou vyšetrovaný Peter Parker sa preto rozhodne navštíviť svojho kolegu z tímu Avengers – Doctora Stranga (opäť ho hrá Benedict Cumberbatch), či by mu nepomohol všetky veci vrátiť do pôvodnej roviny. Znamenalo by to však, že by o fakte, že Peter Parker je Spider-Man, nevedel nikto okrem neho. A to spustí kolotoč nepredvídateľných situácií, ktoré vyústia k narušeniu multiverzálnej roviny a prelínaniu svetov.

Uvidíme viac ako jedného Spider-Mana?

Vďaka tejto zápletke tak diváci dostanú film, aký snáď ešte nikdy. V snímke totiž podľa dohadov uvidíme nie jedného, ale hneď troch Spider-Manov, ktorých v predchádzajúcich filmoch, kedy ešte o koncepte MCU nikto ani len nechyroval, stvárnili Tobey Maguire a Andrew Garfield.

Aj keď ich zapojenie do tohto projektu štúdiá Sony aj Marvel odmietajú, všetky kľúče uverejnené v traileri tomu nasvedčujú.

Zlosynovia sa vracajú

A nielen tí, proti ktorým bojoval len súčasný Spidey! Už dlhšie bolo známe, že v treťom diele uvidíme Jamieho Foxxa ako zlého Electra (videli sme ho v snímke The Amazing Spider-Man 2) či Doctora Octopusa v podaní Alfreda Molinu zo Spider-Mana 2 režiséra Sama Raimiho. Trailer potvrdil, že na 100 % sa vráti aj Green Goblin, ktorého opäť stvárni Willem Dafoe.

Zdá sa teda, že kolapsy svetov v treťom filmu naberú celkom zaujímavý spád. Mnohí fanúšikovia si myslia, že by to mohlo znamenať, že Sony po tejto snímke vytvorí celkom nový koncept. V traileri je totiž možné si všimnúť odkazy na ďalších protivníkov, s ktorými Spidey kedysi bojoval, čo by mohlo vyústiť k predstaveniu filmovej Sinister Six. To je skupina zloduchov, ktorí dali svoje sily a hlavy dohromady, aby vytvorili skupinu, ktorá chce Spider-Mana poraziť.

Okrem spomínaných zloduchov Sinister Six tvorili aj Vulture, ktorý sa objavili vo filme Spider-Man: Homecoming, a ktorého stvárnil Michael Keaton, Mysterio, Sandman (v Spider-Manovi 3 ho hral Thomas Haden Church) a Kraven the Hunter. Ak sa Sinister Six v chystanom projekte objavia, zrejme to bude zámer štúdia Sony, kam chce filmy o pavúčom mužovi v budúcnosti viesť. No Way Home by totiž mal byť zároveň posledným filmom, ktorý do konceptu MCU bude spadať.

Spŕška nových kostýmov

Hlavný hrdina sa v novom filme predstaví hneď v niekoľkých doposiaľ nevidených kostýmoch. Uvidíme jeho čierny oblek, zvláštny kostým s ďalšími štyrmi ramenami a aj tradičný kostým, v ktorom Spider-Man lietal New Yorkom a inými svetovými metropolami v predchádzajúcich snímkach.

Prepojí viac než len filmy

Okrem očividných vecí sa špekuluje, že v novom filme uvidíme aj postavu Daredevila, ktorú si má opäť zahrať herec Charlie Cox. Už dlhšie internetom kolujú debaty, že práve tento superhrdina by sa mohol objaviť aj v koncepte MCU. Fanúšikovia si v traileri všimli, že Peter Parker počas policajného výsluchu komunikuje s právnikom. Tomu však do tváre nie je vidieť. Práve Daredevil bol však v súkromnom živote právnikom, a tak sa fanúšikovia nazdávajú, že by ním mohol byť práve on.

Ak by sa Daredevil v Spider-Manovi objavil, znamenalo by to, že by sa neprepojili len všetky predchádzajúce filmy, ale prepojil by sa oficiálne aj seriál, za ktorým kedysi stála streamovacia služba Netflix. A to už je naozaj prepracovaný námet, aký vo svete filmu nemá obdoby.

Uvidíme aj ďalšie známe postavy?

Vďaka prepojeniu na predchádzajúcich Spider-Manov, je dosť možné že v chystanom filme uvidíme ešte viac. Ešte minulý rok kolovali debaty, že by sa v tomto filme mohli objaviť aj postavy Mary-Jane (Kirsten Dunst) a či Gwen Stacy (Emma Stona) – teda lásky Petera Parkera z minulých snímok.

Stopercentná je účasť herca J. K. Simmonsa, ktorý vo filmoch Sama Raimiho stvárnil šéfredaktora denníka The Daily Bugle, ktorý po Spideym išiel a pôjde po ňom aj teraz.

Vo flashbackoch zrejme uvidíme opäť aj Mysteria (Gylenhaal), ktorý proti Spideymu zosnoval diabolský plán a snažil sa ho potopiť prezradením jeho identity celému svetu. Či sa ale objaví aj v nejakých novších scénach, nevedno.

Fanúšikovia na internete však vo veľkom konšpirujú a neustále hľadajú ďalšie a ďalšie prepojenia a odhalenia v samotnej upútavke. Viac o tom, čo nás čaká, sa ale zrejme dozvieme až s príchodom druhého traileru, prípadne až po premiére samotného filmu. Snímka Spider-Man: Bez domova bude mať na Slovensku i v Česku premiéru 16. decembra 2021. Snáď.