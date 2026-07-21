Slováci nerozumejú novému pravidlu: Na linkách sú zastávky iba na nástup, inde iba na výstup

Vnútro autobusu SAD

Ilustračná foto: TASR / Veronika Mihaliková

Michaela Olexová
Na vybraných zastávkach na území Trnavského samosprávneho kraja majú niektoré spoje zastavovať iba v obmedzenom režime.

Slovenská autobusová doprava Trenčín (SADTN) upozorňuje cestujúcich na zmenu režimu zastavovania vybraných spojov na regionálnych autobusových linkách 30760 a 30765. Zmena sa týka liniek 30760 Nové Mesto nad Váhom – Vrbové a 30765 Nové Mesto nad Váhom – Považany – Horná Streda – Pobedim – Piešťany.

Na vybraných zastávkach na území Trnavského samosprávneho kraja majú niektoré spoje zastavovať iba v obmedzenom režime. Na zmenu, ako aj na vlnu reakcií Slovákov, upozornil portál TN Live.

V praxi to znamená, že na niektorých zastávkach by malo byť možné iba vystupovanie – cestujúci nebudú môcť do autobusu nastúpiť. Pri iných zastávkach by malo byť, naopak, povolené iba nastupovanie, pričom cestujúci z autobusu vystúpiť nemôžu.

Obmedzenia majú byť označené príslušnými symbolmi

SADTN v príspevku na sociálnej sieti uvádza, že tieto obmedzenia budú označené príslušnými symbolmi priamo v cestovných poriadkoch. Cestujúcim odporúča, aby si pred cestou skontrolovali aktuálne spoje. Zmeny sa majú týkať výlučne územia Trnavského samosprávneho kraja.

„K obmedzeniu nástupu alebo výstupu na vybraných zastávkach prišlo na základe podmienky stanovenej zo strany TTSK. Pre cestujúcich na území Trenčianskeho samosprávneho kraja sa nič nemení,“ uviedla SADTN.

Prípadné pripomienky majú cestujúci smerovať na oddelenie dopravnej politiky Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Nové pravidlá na autobusových linkách vyvolali v cestujúcich zmätok

Zmena režimu zastavovania na dvoch regionálnych autobusových linkách v Trnavskom kraji vyvolala medzi cestujúcimi vášnivé reakcie. Úprava, ktorá od 15. júla zasiahla spoje medzi mestami Nové Mesto nad Váhom, Vrbové a Piešťany, sa stala predmetom kritiky na sociálnych sieťach.

Podľa niektorých miestnych cestujúcich ide o komplikáciu, ktorú označili za „cirkus na zastávkach“. Ďalší ju ironicky prirovnali k „dopravnej revolúcii, nad ktorou ostane rozum stáť“.

Ukážka jedného zo spojov SAD TN
Reprofoto: SAD TN, upravené redakciou

„Toto pravidlo musel vytvoriť niekto, kto asi nikdy v živote necestoval autobusom,“ odkázala jedna z cestujúcich. Ďalší komentujúci reagovali s dávkou irónie: „Ja navrhujem nebrať ľudí vôbec. Nech chodia prázdne autobusy. Aby cestujúci nečakal na zastávke zbytočne a ten v autobuse nebol v pomykove, či môže vystúpiť.“

V hľadáčiku sa nedávno ocitli aj autobusy smerujúce z Bratislavy do Banskej Bystrice. Milan Bardún, známy ako Milan Bez Mapy, skritizoval drahé cestovné lístky, ktoré spojil s témou slovenského turizmu a jeho dlhodobých nedostatkov. Poukázal na to, že slovenský cestovný ruch podľa neho trápi kombinácia slabého zákazníckeho servisu, vysokých cien hromadnej dopravy a nedostatočnej infraštruktúry pre ľudí, ktorí necestujú autom. Viac o tejto téme nájdete v našom článku.

Kritika by podľa niektorých mala smerovať aj k rozporu s cieľom motivovať ľudí využívať verejnú dopravu. „A to všetko pod heslom ‘dostaňme ľudí z áut do autobusov’,“ uviedol ďalší diskutujúci. Iní súhlasia a tvrdia, že podobné zmeny ich donútili znovu premýšľať o kúpe auta.

Naďalej sa rokuje o spoločnom riešení

TN Live tému uzatvára informáciou, že za návrat pôvodného grafikonu sa v súčasnosti vyslovilo už viac ako 1 500 ľudí a kraje podľa dostupných informácií o spoločnom riešení situácie aj naďalej rokujú.

Zároveň pripomína, že zmena vychádza z vysvetlení spoločností IDS PLUS a SAD Trenčín, podľa ktorých bola zavedená na základe požiadavky Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto ZŤP v autobuse SAD a autobus SAD
Ilustračná foto: TASR / Veronika Mihaliková

Ten mal podľa TN Live využiť zákonnú možnosť požiadať o úpravu podmienok prepravy tak, aby autobusy objednávané Trenčianskym samosprávnym krajom neprevážali cestujúcich, ktorých cesta sa začína aj končí na území Trnavského kraja. Podľa IDS PLUS má opatrenie zabrániť tomu, aby spoje financované Trenčianskym krajom konkurovali autobusovej doprave objednávanej Trnavským samosprávnym krajom.

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