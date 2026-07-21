Záhada vo Veľkom kaňone: Návštevníkov po odchode trápi zvláštna choroba, lekári si nevedia poradiť

Správa národných parkov spustila vyšetrovanie po tom, ako sa u dvoch rôznych skupín návštevníkov Veľkého kaňonu prejavili rovnaké dlhotrvajúce príznaky. Zatiaľ nie je jasné, čo by ich mohlo spôsobovať.
Lekári nevedia, čo by to mohlo byť
Ako informuje web IFL Science, Matthew Wappett začiatkom júna vyrazil do Veľkého kaňonu v americkej Arizone. Na člne sa plavil po rieke Colorado. Tri dni po tom, ako sa z výletu vrátil domov, mu však natoľko opuchlo koleno, že musel vyraziť na pohotovosť. Trápila ho totiž aj horúčka a neznesiteľná bolesť kĺbov.
Lekári si mysleli, že ide zrejme o stafylokokovú infekciu a ihneď začali s podávaním antibiotík. Testy ale napokon stafylokokovú infekciu nepotvrdili. Problémy tak pretrvávali aj po tom, ako Wappett ukončil liečbu antibiotikami. Celý nasledujúci mesiac mal pocit, ako keby ho trápila mimoriadne nepríjemná chrípka. Hoci opuch v kolene postupne ustúpil, ostatné symptómy pretrvávali.
Neskôr mu lekári diagnostikovali zápal pľúc, vysvetlil Wappett na sociálnej sieti. Po tom, ako sa o svoje trápenie podelil vo facebookovej skupine, ktorá spája milovníkov Veľkého kaňonu, zistil, že v tom nie je sám. Ukázalo sa, že po splavovaní Colorada cez Veľký kaňon trpelo podobnými príznakmi najmenej 5 ďalších ľudí.
Objavili sa ďalšie prípady
Sieť BEACON (Biothreats Emergence, Analysis and Communications Network) v súčasnosti eviduje dva prípady, kedy sa členovia skupín po splavovaní rieky na rafte necítili dobre. V prvej skupine sa zvláštne príznaky vyvinuli u 4 zo 16 ľudí. Objavila sa u nich horúčka, zimnica, únava, slabosť a silná bolesť svalov. Jednu z osôb museli hospitalizovať po tom, ako dočasne upadla do bezvedomia.
Niekoľko pacientov malo tekutinu v pľúcach. Hoci bolo ihneď spustené vyšetrovanie, zatiaľ sa nepodarilo zistiť, čo presne sa udialo a čím sa ľudia nakazili. Hoci ochorenie zatiaľ nebolo identifikované, existuje viacero možností, vrátane tzv. „údolnej horúčky“. Ide o plesňovú infekciu, ku ktorej dochádza vdýchnutím mikroskopických spór z pôdy. Môže vyvolať príznaky podobné zápalu pľúc a byť nesprávne diagnostikovaná ako toto ochorenie.
Bubonický mor vylúčili
Ďalšou možnosťou je patogén prenášaný vo vode, napríklad leptospira. Môže spôsobovať podobné príznaky, ako sa prejavili u spomínaných pacientov. Je známy tým, že postihuje vodákov splavujúcich rieky. Lekári sa zaoberali aj možnosťou, že ide o bubonický mor, keďže v oblasti sa vyskytuje baktéria Yersinia pestis. Táto možnosť však bola nateraz vylúčená.
Vzhľadom na to, že sa choroba vyskytla v dvoch skupinách ľudí, ktoré sa v krátkom časovom okne vyskytovali na tom istom mieste, je pravdepodobné, že boli vystavené tomu istému patogénu. Vyšetrovanie ale pokračuje naďalej.
Symptómy pretrvávajú aj po mesiaci
Matthew Wappett naposledy informoval na sociálnej sieti o svojom zdravotnom stave 13. júla. Lekári vykonali množstvo ďalších testov, no všetky sú zatiaľ negatívne. Matthew nemá koronavírus, horúčku dengue a ani údolnú horúčku. V tom čase však stále čakal na výsledky týkajúce sa hantavírusu a leptospirózy. U niektorých pacientov boli výsledky testov na leptospirózu nejasné.
Záhada teda nebola vyriešená ani v polovici júla. Niektorým pacientom lekári podali liek, ktorý zmiernil ich symptómy a do istej miery pomohol aj Matthewovi. Stále ho však trápia bolesti svalov a kĺbov. V jednom zo svojich starších príspevkov Matthew priznal, že váhal, či o tom hovoriť na sociálnej sieti. No dúfa, že tým pomôže ďalším ľuďom, ktorí sa ocitli v podobnej situácii.
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