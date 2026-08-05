Buďte o krok vpred a odhaľte trendy kabáty na jeseň 2026: Módni nadšenci ich už zaraďujú do šatníka

Kým väčšina z nás ešte siaha po ľahkých šatách, sandáloch či ľanových košeliach, módne domy už odhalili trendy, ktoré budú udávať tón nadchádzajúcej jesene. Prehliadky kolekcií jeseň/zima 2026 ukázali, že tentoraz sa do popredia dostávajú elegancia, kvalitné spracovanie a nadčasové kúsky, ktoré nebudú aktuálne len jednu sezónu.
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Móda sa čoraz viac prikláňa k myšlienke budovania šatníka z kvalitných kúskov. Kabát už nemá byť len praktickou vrstvou do chladného počasia, ale dominantným prvkom outfitu, ktorý vydrží roky. Ak teda radi plánujete nákupy s predstihom alebo premýšľate nad tým, aký model si zaobstarať na jeseň, tieto trendy stoja za pozornosť, ako píše portál Who What Wear.
Brokátové kabáty: Luxus, ktorý nepodlieha času
Jedným z najvýraznejších trendov budú kabáty z brokátu. Bohato tkané materiály s jemným leskom pôsobia luxusne a elegantne, pričom pripomínajú kúsky, ktoré sa dedia z generácie na generáciu. Takéto kabáty nepotrebujú množstvo doplnkov. Vyniknú už samy osebe a dodajú šmrnc aj jednoduchému outfitu pozostávajúcemu z džínsov a bielej košele.
Kabáty s potlačou budú neprehliadnuteľné
Minimalizmus síce z módy úplne nezmizne, no jeseň 2026 bude priať aj výraznejším vzorom. Veľký návrat zažívajú takzvané car coats – kabáty s jednoduchým, rovným strihom, ktoré tentoraz dostanú nový život vďaka potlačiam. Na prehliadkach sa objavili romantické kvetinové motívy, ale aj zvieracie vzory či exotické potlače. Ak ste doteraz vždy siahali po jednofarebných kabátoch, možno práve tento trend bude príležitosťou vystúpiť zo svojej komfortnej zóny.
Transparentné kabáty prechodným obdobím nekončia
Na prvý pohľad môžu pôsobiť neprakticky, no transparentné kabáty z organzy – z polopriesvitnej netkanej textílie – patria medzi najzaujímavejšie novinky sezóny. Nie sú určené na mrazivé zimné dni, ale skôr na začiatok jesene alebo vrstvenie. Práve v tom spočíva ich čaro – neprekryjú outfit, ale nechajú vyniknúť jednotlivé vrstvy oblečenia pod nimi. Transparentný kabát sa tak stáva módnym doplnkom rovnako ako samotným vrchným odevom.
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Fialová ovládne jeseň
Ak bude mať rok 2026 jednu charakteristickú farbu, podľa módnych odborníkov je ňou kráľovská fialová. Výrazný odtieň sa objavoval naprieč kolekciami viacerých návrhárov a už teraz si nachádza miesto v šatníkoch módnych nadšencov. Hoci môže pôsobiť odvážne, prekvapivo dobre sa kombinuje s neutrálnymi farbami, ako sú čierna, sivá, béžová či krémová. Kabát v tomto odtieni môže byť výrazným kúskom, ktorý oživí aj tie najjednoduchšie jesenné outfity.
Kabáty s barančekom zostávajú hitom
Mäkké, hrejivé kabáty s barančekom si získali popularitu už v predchádzajúcich sezónach a podľa všetkého sa to nezmení ani v najbližšej dobe. Tentoraz budú dominovať najmä modely s barančekom vo vnútri alebo na golieri, ktoré spájajú pohodlie s nadčasovou eleganciou.
Objavili sa v kolekciách značiek ako Ralph Lauren či Toteme a odborníci predpokladajú, že počas jesene budú patriť medzi najvyhľadávanejšie modely. Ich veľkou výhodou je univerzálnosť – hodia sa k džínsom, pleteným šatám aj elegantným nohaviciam.
Jeseň bude patriť kvalite, nie množstvu
Tohtoročné trendy dokazujú, že móda sa postupne odkláňa od rýchlo sa meniacich trendov a čoraz viac smeruje ku kvalitným kúskom, ktoré vydržia viac než jednu sezónu. Namiesto preplneného šatníka sa do popredia dostáva premyslený výber oblečenia, ktoré možno ľahko kombinovať a nosiť dlhé roky.
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