Dunaj naberá na obrátkach: Diváci už spoznali skutočnú identitu Reného, Lenu čaká poriadny šok

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Dá mu šancu?

Ak je v seriáli niekto, koho vkus na mužov sa nedá predvídať, je to rozhodne Lena. Dlho bola vydatá za Holubca, ktorý sa rozhodne nedá považovať za pozitívnu postavu a neskôr sa zamilovala do Kaspera, ktorý bol pravým opakom. Pokúsila sa s ním ujsť, no neúspešne. Teraz sa zdá, že konečne opäť nájde šťastie.

Pavučina klamstiev v Dunaji sa rozrastá, no niektorí klamári sú viac šarmantní ako iní. Svoje o tom vie Lena, ktorej do života vstúpil nový muž. Hoci ním zo začiatku nebola nadchnutá a hrala sa na nedostupnú, ukazujúc mu svoju rebelujúcu stránku cez hudbu, zdá sa, že ju nakoniec aj tak očaril.

Pravda o Reném

Minulú epizódu sa na scéne konečne objavil René, ktorého stvárnil známy slovenský herec. “Je to rodený džentlmen. Nechýbajú mu zmysel pre humor ani pevné zásady v živote osobnom či pracovnom. Je jedným z tých, ktorí vedia rozoznať dobro od zla a neváha pomôcť, ak je to potrebné,” prezradil Roman Poláčik viac o svojej postave pre Nový čas.

Diváci však už vopred vedeli, že René bude pred Lenou niečo tajiť a dnes už vedia, aký konflikt v ich vzťahu môže nastať. Roman Poláčik je nielen novým cudzincom v meste, ale je novým tlmočníkom na štábe SS. Lena však o ničom nevie, stále si myslí, že je Francúz. Ako je vôbec možné, že je príslušník SS? Ako dlho sa to Renému podarí utajiť a aká bude jej reakcia, to sa diváci dozvedia v ďalších epizódach.

„Samého ma zamrzelo, že Lena si mylne myslela, že konečne našla človeka, ktorý by mohol byť svetlom nádeje v jej živote. Teraz však bude stáť pred otázkou, či je ochotná to prekonať, že René je z radov nenávidených esesákov. Teda, ak to vôbec zistí… Reného totiž čaká veľké manévrovanie medzi povinnosťami a láskou, aby túto krutú pravdu utajil,“ priznal herec pre Markízu.

