Divákov čaká v Dunaji veľké tajomstvo: Záhadná postava zamieša kartami, tvorcovia však nerátali s jednou vecou

Herec vkročil do zabehnutého seriálu v role cudzinca, ktorý dodá deju príjemné oživenie. Diváci tak môžu očakávať, že jeho postava prinesie čerstvú energiu a zaujímavé situácie, pričom detaily o príbehu zostávajú zatiaľ tajomstvom.
Čo však vyplávalo na povrch, je nepríjemná situácia, ktorá sa udiala Romanovi Poláčikovi pred účinkovaním v Dunaji, k vašim službám. Tvorcovia tak museli pružne zareagovať na nečakanú vec a zrealizovať určité zmeny. Nielen o to sa podelil herec v rozhovore pre Nový čas.
Postava s veľkým tajomstvom
Keď dostal ponuku stať sa súčasťou deja megahitu, potešil sa z viacerých dôvodov. “Jeden bol, že ponuka prišla v dobrom čase, a teda som ju mohol prijať. Druhým dôvodom boli hereckí kolegovia, s ktorými sa stretávam v deji. A tretím bol samotný fakt, že Dunaj je dobre rozbehnutý vlak s veľkým ohlasom u diváka,” prezradil umelec, ktorý stvárňuje Reného Monda.
Ide o cudzinca, ktorý je veľmi vzdelaný a ovláda viacero jazykov. Túto jazykovú zdatnosť uplatňuje pri prekladoch básní či kníh. “Je to rodený džentlmen. Nechýbajú mu zmysel pre humor ani pevné zásady v živote osobnom či pracovnom. Je jedným z tých, ktorí vedia rozoznať dobro od zla a neváha pomôcť, ak je to potrebné,” prezradil Roman Poláčik viac o svojej postave.
Podľa jeho slov René skrýva veľké tajomstvo, ktoré bude mať neblahý vplyv na jeho vzťah s Lenou (Janka Kovalčíková). “Je kvôli nemu nútený svoju pravdovravnosť často popierať. Nachádza sa v bezvýchodiskovej situácii, ale je rozhodnutý chrániť lásku k Lene, a tak sa uchyľuje k upravenej pravde,” pokračoval herec, ktorý sa s Jankou dobre pozná. Vedia sa na seba spoľahnúť a rozumejú si aj bez slov. Aj preto sa im veľmi dobre nakrúcajú spoločné scény.
