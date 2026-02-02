Divákov čaká v Dunaji veľké tajomstvo: Záhadná postava zamieša kartami, tvorcovia však nerátali s jednou vecou

Foto: Instagram.com/tvmarkizaofficial

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nová tvár prináša do deja nečakané prekvapenie. 

Herec vkročil do zabehnutého seriálu v role cudzinca, ktorý dodá deju príjemné oživenie. Diváci tak môžu očakávať, že jeho postava prinesie čerstvú energiu a zaujímavé situácie, pričom detaily o príbehu zostávajú zatiaľ tajomstvom.

Čo však vyplávalo na povrch, je nepríjemná situácia, ktorá sa udiala Romanovi Poláčikovi pred účinkovaním v Dunaji, k vašim službám. Tvorcovia tak museli pružne zareagovať na nečakanú vec a zrealizovať určité zmeny. Nielen o to sa podelil herec v rozhovore pre Nový čas.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
V Dunaji sa schyľuje k pôrodu: Fanúšikovia majú teórie o rodičoch bábätka. Je v tom Kristína či Klára?
2.
Záchrana jeho života nebude zadarmo. Lukáš bude musieť Holubcovi splatiť svoj dlh, čo ho čaká v Dunaji?
3.
Návrat Kristíny do seriálu začal zostra. Kaskadérka odhalila zákulisie natáčania dramatickej scény v Dunaji
Zobraziť všetky články (302)

Postava s veľkým tajomstvom

Keď dostal ponuku stať sa súčasťou deja megahitu, potešil sa z viacerých dôvodov. “Jeden bol, že ponuka prišla v dobrom čase, a teda som ju mohol prijať. Druhým dôvodom boli hereckí kolegovia, s ktorými sa stretávam v deji. A tretím bol samotný fakt, že Dunaj je dobre rozbehnutý vlak s veľkým ohlasom u diváka,” prezradil umelec, ktorý stvárňuje Reného Monda.

Ide o cudzinca, ktorý je veľmi vzdelaný a ovláda viacero jazykov. Túto jazykovú zdatnosť uplatňuje pri prekladoch básní či kníh. “Je to rodený džentlmen. Nechýbajú mu zmysel pre humor ani pevné zásady v živote osobnom či pracovnom. Je jedným z tých, ktorí vedia rozoznať dobro od zla a neváha pomôcť, ak je to potrebné,” prezradil Roman Poláčik viac o svojej postave.

Podľa jeho slov René skrýva veľké tajomstvo, ktoré bude mať neblahý vplyv na jeho vzťah s Lenou (Janka Kovalčíková). “Je kvôli nemu nútený svoju pravdovravnosť často popierať. Nachádza sa v bezvýchodiskovej situácii, ale je rozhodnutý chrániť lásku k Lene, a tak sa uchyľuje k upravenej pravde,” pokračoval herec, ktorý sa s Jankou dobre pozná. Vedia sa na seba spoľahnúť a rozumejú si aj bez slov. Aj preto sa im veľmi dobre nakrúcajú spoločné scény.

Čo sa stalo pred nakrúcaním?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac