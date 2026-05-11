Dôchodkové prognózy: Rozdiely v scenároch sú v stovkách až tisíckach eur, vysoké sumy majú háčik

Nedávno sme vás informovali, že Sociálna poisťovňa začala rozosielať dôchodkové prognózy. Očakávať ich môže približne 3,5 milióna poistencov, pričom sa vďaka nim dozvedia, kedy by mohli ísť do dôchodku, koľko rokov majú odpracovaných a akú sumu by približne mohli poberať.
Prví oprávnení poistenci dostanú list od Sociálnej poisťovne do konca mája. V ňom sa dozvedia tri scenáre – optimistický, realistický a pesimistický. Ako informoval portál peniaze, rozdiel medzi optimistickým a pesimistickým sa pritom môže pohybovať až na úrovni viac ako tisíc eur.
Ako by mohol vyzerať dôchodok v budúcnosti
Portál peniaze predviedol, ako dôchodková prognóza funguje, na konkrétnom prípade. Vybral si pritom poistenca, ktorý k 31. decembru 2025 získal 8 rokov a 228 dní dôchodkového poistenia a predpokladaný dôchodkový vek mu bol stanovený na 67 rokov a 9 mesiacov. Dá sa tak predpokladať, že ide o mladého človeka, ktorý má do dôchodku približne viac než 35 rokov.
Daný poistenec bol zároveň sporiteľom do druhého piliera, takže dôchodková prognóza zohľadnila aj túto čiastku. V základnom realistickom scenári mu tak bol vyrátaný dôchodok vo výške 1 410 eur, plus 332 eur mesačne z II. piliera. Celkovo by tak dostával 1 742 eur mesačne, čo by v roku 2061 predstavovalo približne 51 percent jeho hrubých príjmov.
Následne poistenec videl, čo by sa stalo v prípade pesimistického scenára, kedy by dostával menej. Jeho starobný dôchodok by bol vo výške 1 040 eur, pričom by k tejto sume dostával aj 151 eur z druhého piliera. Dokopy by tak poberal dôchodok vo výške 1 191 eur.
V poslednom rade dôchodková prognóza obsahuje aj opačný scenár, kedy by si poistenec prilepšil. Namiesto 1 410 eur by mu bola vyrátaná čiastka 1 920 eur z prvého piliera a 865 eur z druhého, teda dokopy 2 785 eur. Medzi optimistickým a pesimistickým scenárom je tak rozdiel 1 594 eur.
Nie je to taká vysoká suma, ako sa na prvý pohľad zdá
Tieto sumy by sa mohli súčasným dôchodcom zdať veľmi vysoké. Priemerná penzia sa na Slovensku totiž v súčasnosti pohybuje vo výške približne 730 eur. Odchod do dôchodku pritom znamená pre priemerného Slováka výrazný pokles príjmu približne o 600 eur mesačne, teda o nejakých 46 percent, ako sme informovali v článku.
Čo sa týka toho, ako sa priemerné dôchodky zvyšujú a kedy dosahujú významné míľniky, v minulosti sme sa na to pozreli bližšie a zistili, že existuje pravidelný trend, ktorý sa opakuje každé dva roky.
V roku 2021 prekročili priemerné penzie hranicu 500 eur. V roku 2023 prekročili hranicu 600 eur a v roku 2025 sa dostali cez hranicu 700 eur. To dokazuje, že sa o sto eur zvyšujú každé dva roky. Ak by teda dôchodca, ktorého príklad uviedol portál peniaze, šiel do dôchodku o 35 rokov, teda v roku 2061. Na základe predtým predstaveného vzorca by v roku 2061 priemerná penzia prekročila hranicu 2 500 eur.
Samozrejme, ide o teoretický prepočet založený na dynamike posledných rokov. Skutočná hodnota dôchodkov v roku 2061 bude závisieť od inflácie a reálneho rastu miezd, ktoré môžu tieto nominálne sumy výrazne zmeniť.
Nahlásiť chybu v článku