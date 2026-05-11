Moderovanie osláv na 1. mája má dohru: Karin Majtánovú na mesiac sťahujú z relácie Dámsky klub

Foto: Instagram.com/damskyklub_stvr, Reprofoto

Lucia Mužlová
Majtánová dostala stopku.

Moderátorka Karin Majtánová vystúpila na prvomájových oslavách strany Smer, kde uvádzala program. Jej účasť vyvolala reakciu verejnoprávnej televízie, ktorá tvrdí, že o jej vystúpení nebola vopred informovaná.

Na situáciu pred týždňom upozornil Denník N, podľa ktorého STVR považuje takúto aktivitu za nezlučiteľnú s pravidlami aj etickým kódexom. Inštitúcia zdôraznila, že vystupovanie jej moderátorov na politických mítingoch môže narušiť dôveryhodnosť verejnoprávneho média.

Foto: Úrad vlády SR

STVR sa dištancovala

Verejnoprávny telerozhlas reagoval oficiálnym stanoviskom. „STVR nebola vopred informovaná o súkromnej pracovnej aktivite moderátorky. Účasť moderátora alebo redaktora STVR na politickom mítingu akejkoľvek politickej strany považujeme za nevhodnú a nezlučiteľnú s etickým kódexom STVR,“ uviedla inštitúcia pre Denník N.

Hovorkyňa zároveň potvrdila, že vedenie plánuje prijať konkrétne opatrenia, aby sa podobné situácie neopakovali. Karin Majtánová pritom v STVR moderuje reláciu Dámsky klub.

Na mesiac ju stiahnu z relácie Dámsky klub

Vyzerá to tak, že telerozhlas naozaj vyvodil dôsledky. Na jeden mesiac sťahujú Majtánovú z relácie Dámsky klub. Nahradí ju Andrea Chabroňová, informuje Denník N.

„STVR rešpektuje občianske práva, osobné postoje aj profesijnú slobodu svojich zamestnancov a spolupracovníkov. Zároveň však od tvárí verejnoprávneho média očakáva, že sa budú vyhýbať aktivitám, ktoré môžu vyvolávať pochybnosti o nestrannosti a dôveryhodnosti vysielania,“ píše sa v stanovisku STVR.

„Toto rozhodnutie nie je hodnotením osobných názorov ani dlhoročnej profesionálnej práce Karin Majtánovej. Ide o opatrenie prijaté s cieľom zachovať dôveru verejnosti v nezávislosť a nestrannosť STVR,“ dodáva na záver STVR.

