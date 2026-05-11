Rusko útočí aj napriek prímeriu, ktoré žiadali z USA: Hlásia niekoľko obetí aj ranených

Foto: SITA/AP

Lucia Mužlová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruské sily v nedeľu nasadili 8037 „kamikadze“ dronov pri útokoch na osady a vojenské pozície.

Ukrajinská armáda a predstavitelia viacerých oblastí v pondelok oznámili, že za uplynulých 24 hodín došlo k ruským dronovým útokom a zrážkam na bojisku napriek prímeriu, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

V Záporožskej oblasti zahynula jedna osoba a dve utrpeli zranenia, uviedol tamojší gubernátor. V Chersonskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, uviedol miestny gubernátor. Podľa šéfov ďalších oblastí utrpeli zranenia tri osoby aj v Mykolajivskej oblasti, piati ľudia v Charkovskej a štyria v Doneckej oblasti.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko potrebuje presvedčiť občanov, že mier s Ukrajinou je výhodný: Už pripravujú vhodnú propagandu
2.
Vo vojne na Ukrajine zomrelo 352-tisíc Rusov, najviac ich bolo v rokoch 2024 a 2025
3.
Fico sa vracia z Ruska: Vo vládnom špeciáli opísal prekvapivú reakciu Putina na možnú schôdzku so Zelenským
Zobraziť všetky články (1744)
Foto: SITA/AP

Kamikadze drony útočili ďalej

Generálny štáb ukrajinskej armády ozrejmil, že za posledných 24 hodín bolo zaznamenaných 180 zrážok pozdĺž frontovej línie a že ruské sily v nedeľu nasadili 8037 „kamikadze“ dronov pri útokoch na osady a vojenské pozície.

Ukrajina a Rusko v piatok súhlasili, že od 9. do 11. mája bude platiť prímerie, ktoré sprostredkovali USA v snahe ukončiť štvorročnú vojnu. Americký prezident Donald Trump dúfal, že prímerie bude možné aj predĺžiť, no obe strany konfliktu sa už v nedeľu navzájom obviňovali z jeho porušovania.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Moskva sa zdržala rozsiahlych leteckých a raketových útokov, ale pokračovala v úderoch na úsekoch frontu, kde ruské sily napredujú. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu zasa obvinilo Ukrajinu z porušenia prímeria a tvrdilo, že za uplynulý deň zostrelilo 57 ukrajinských dronov a na bojisku „jej to oplatilo“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Spojené štáty sa prerátali, majú vážny problém: Krajina mala nebezpečne vyčerpať svoje možnosti

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac