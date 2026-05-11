Rusko útočí aj napriek prímeriu, ktoré žiadali z USA: Hlásia niekoľko obetí aj ranených

Ukrajinská armáda a predstavitelia viacerých oblastí v pondelok oznámili, že za uplynulých 24 hodín došlo k ruským dronovým útokom a zrážkam na bojisku napriek prímeriu, ktoré sprostredkovali Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
V Záporožskej oblasti zahynula jedna osoba a dve utrpeli zranenia, uviedol tamojší gubernátor. V Chersonskej oblasti zahynuli dvaja ľudia a ďalší dvaja utrpeli zranenia, uviedol miestny gubernátor. Podľa šéfov ďalších oblastí utrpeli zranenia tri osoby aj v Mykolajivskej oblasti, piati ľudia v Charkovskej a štyria v Doneckej oblasti.
Kamikadze drony útočili ďalej
Generálny štáb ukrajinskej armády ozrejmil, že za posledných 24 hodín bolo zaznamenaných 180 zrážok pozdĺž frontovej línie a že ruské sily v nedeľu nasadili 8037 „kamikadze“ dronov pri útokoch na osady a vojenské pozície.
Ukrajina a Rusko v piatok súhlasili, že od 9. do 11. mája bude platiť prímerie, ktoré sprostredkovali USA v snahe ukončiť štvorročnú vojnu. Americký prezident Donald Trump dúfal, že prímerie bude možné aj predĺžiť, no obe strany konfliktu sa už v nedeľu navzájom obviňovali z jeho porušovania.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v nedeľu uviedol, že Moskva sa zdržala rozsiahlych leteckých a raketových útokov, ale pokračovala v úderoch na úsekoch frontu, kde ruské sily napredujú. Ruské ministerstvo obrany v nedeľu zasa obvinilo Ukrajinu z porušenia prímeria a tvrdilo, že za uplynulý deň zostrelilo 57 ukrajinských dronov a na bojisku „jej to oplatilo“.
