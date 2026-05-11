Skontrolujte si pneumatiky na vašom aute: Známa značka vyrobila chybné kusy, možno ich máte aj vy

Trh s pneumatikami je dnes už plný rôznych značiek a človek si môže presne vyberať podľa svojich kritérií. Pri tých drahších by človek očakával bezproblémovú kvalitu, no nie vždy to tak musí byť.
Výrobca vysokovýkonných pneumatík Goodyear totiž priznal vážny výrobný nedostatok a ohlásil zvolávaciu akciu. Ide o sériu Eagle F1 SuperSport. O téme informoval web produktwarnung.eu, na čo upozornili Autoviny. Pri jazde vo vysokých rýchlostiach môže nastať deformácia behúňa alebo prísť aj k jeho úplnému odtrhnutiu, čo by mohlo mať za následok dopravnú nehodu.
Bezplatná výmena
Výrobca preto prosí majiteľov, aby si skontrolovali identifikačné kódy. Ide o modely vyrobené v rokoch 2024 a 2025, Goodyear Eagle F1 SuperSport (rozmer 255/35ZR20 97Y), konkrétne 1DM5V JACR 2224, 1DM5V JACR 3625 a 1DM5V JACR 3725. Taktiež aj o model Goodyear Eagle F1 SuperSport XL (rozmer 305/30ZR21 104Y), konkrétne 1DMKX JD1R 2324 a 1DMKX JD1R 3525.
Ak spomínané pneumatiky vlastníte, určite ich nepoužívajte a výrobca garantuje aj bezplatnú výmenu.
