2026 je rok škaredých topánok: Do módy sa vrátili zabudnuté trendy, ale tiež chlpaté topánky

Určite ste sa aj vy niekedy pozastavili nad nejakým módnym trendom, pričom ste nechápali, ako niekto môže nosiť niečo tak škaredé. Móda je totiž často subjektívna a nejde len o to, aby niečo vyzeralo dobre a lichotilo postave, ale často ide o pohodlnosť alebo naopak odvahu obliecť si na seba niečo, čím si pritiahnete všetku pozornosť.
Ako uvádza portál The Sun, móda sa neustále mení a niekedy odhadnúť, čo je hit a čo naopak prepadák, začína byť stále náročnejšie. Obzvlášť, keď značky robia všetko pre to, aby zostali relevantné, a posúvajú hranice až do úplnej bizarnosti. Niekto by si tak mohol povedať, že ich netradičné kreácie bude nosiť len blázon, no práve celebrity sú tými šialencami, ktorí si na seba dajú čokoľvek.
Ťavie kopytá (Camel Toes)
Začiatkom tohto roka sa televízna magnátka Oprah Winfrey viackrát objavila v prvých radoch vedľa najpopulárnejších celebrít súčasnosti a ikon priemyslu, ako je Anna Wintour. 72-ročná hviezda navštívila prestížnu prehliadku Chanel v Paríži v bielom trenčkote s čiernym lemovaním a ladenými doplnkami, no všetky oči smerovali k jej nohám.
Hoci jej lodičky pochádzajú od značky Chanel, nikoho nezaujímalo to, aké sú drahé, keďže sa sústredili na ich výrazný tvar. V súčasnosti sú totiž medzi celebritami v móde topánky, ktoré pripomínajú ťavie kopytá tým, že majú vpredu tmavý pruh.
Chlpaté topánky
O ďalší výstrelok, ktorý sa dostáva do módy, sa postarala britská televízna hviezda Georgia Toffolo. Tá sa objavila na festivale v chlpatých topánkach. Módne portály pritom tento jej výber označili za nevkusný, obzvlášť keď často navštevuje dostihy a na mieste, kde je toľko blata, by ste očakávali praktickejšiu obuv.
Niektoré portály boli dokonca tak neúprosné, že napísali, že jej topánky pripomínali zrazenú zver. Napriek tomu opäť šlo o drahý kúsok, ktorý sa čoskoro môže stať ďalším horúcim trendom.
