Jasné pravidlo v raste penzií odhalené: Míľniky majú svoj vzorec, kedy sa seniori priblížia k 800 eurám?

Dôchodky sa každoročne valorizujú a stúpajú o niekoľko percent. Už o pár dní sa tento jav stane znova a tisíce dôchodcov si prilepšia. Väčšinou o desiatky eur. Zo súm týchto penzií sa pritom robia štatistiky, ktoré následne ukazujú, aký je priemerný dôchodok na Slovensku a o koľko si priemerní penzisti prilepšili oproti predošlým mesiacom, ale tiež rokom.
Hoci sa o budúcnosti hovorí najmä z negatívneho hľadiska, keďže obyvateľstvo starne a čoraz viac sa skloňuje demografická kríza, v najbližších rokoch zatiaľ nemajú dôchodcovia dôvod na obavy. Za akútny sa totiž momentálne považuje rok 2050. Minulé štatistiky však ukazujú, že zatiaľ dôchodky rastú pravidelne, a pravidelne tiež dosahujú významné míľniky.
Výnimočne si prilepšujú každé dva roky
Ako informoval portál Finsider, ešte v roku 2021, ku koncu októbra daného roka, dosiahli priemerné dôchodky úroveň 504,97 eura a práve v tomto roku prekročili magickú hranicu 500 eur. Sumu 500,70 eur pritom dôchodky dosiahli už v apríli 2021, ako zachytávajú oficiálne štatistiky Sociálnej poisťovne. Tie zároveň ukazujú, že stovkové míľniky sú pravidelným trendom, ktorý nastáva každé dva roky.
Priemerný vyplácaný starobný dôchodok bol koncom septembra 2022 vo výške 517,40 eura, informoval v tom čase portál FinReport. Do konca roka hranicu 600 eur neprekonal a predpokladalo sa, že ani neprekoná. Valorizácia od 1. januára 2023 mala byť totiž na úrovni 11,8 percenta, teda v tomto prípade sa suma priemerného dôchodku zvýšila o 61,10 eura na 578,50 eura mesačne.
Ako však v tom čase informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, počas roka došlo k mimoriadnej situácii, kedy sa dôchodky valorizovali dvakrát. Dôchodkové dávky sa od 1. júla 2023 zvyšovali o 10,6 percenta. V prípade uvedenej priemernej sumy tak šlo o zvýšenie o 61,32 eura, vďaka čomu priemerné dôchodky prekročili hranicu 600 eur, a to o desiatky eur, keďže sa táto suma vyšplhala na 639,82 eur.
Tento rok, teda opäť o dva roky neskôr, dôchodky prekročili historickú hranicu 700 eur. Stalo sa tak na konci apríla. Ako sme vás v tom čase informovali v článku, v apríli minulého roka dostávali penzisti v priemere mesačný dôchodok vo výške necelých 675 eur. Podľa údajov z roku 2025 ku koncu štvrtého mesiaca tohto roka to už bolo zhruba 701 eur. Priemerný dôchodok sa tak prvýkrát dostal za hranicu 700 eur. Išlo približne o nárast o 4 percentá.
Tieto údaje dokazujú, že ide o pravidelné zvyšovanie každé dva roky, hoci v roku 2023 šlo o výnimočnú situáciu, kedy sa dôchodky valorizovali dvakrát. Je tak otázne, či sa tento vzorec potvrdí aj v roku 2027, poprípade či aj v tomto roku presiahne kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov päť percent v rozhodujúcom období, čo by podľa aktuálnej legislatívy mohlo opätovne spustiť mechanizmus mimoriadnej valorizácie.
