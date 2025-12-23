Jasné pravidlo v raste penzií odhalené: Míľniky majú svoj vzorec, kedy sa seniori priblížia k 800 eurám?

Foto: Image by freepik / Pexels

Dôchodky rastú o celú stovku pravidelnejšie, než si myslíte.

Dôchodky sa každoročne valorizujú a stúpajú o niekoľko percent. Už o pár dní sa tento jav stane znova a tisíce dôchodcov si prilepšia. Väčšinou o desiatky eur. Zo súm týchto penzií sa pritom robia štatistiky, ktoré následne ukazujú, aký je priemerný dôchodok na Slovensku a o koľko si priemerní penzisti prilepšili oproti predošlým mesiacom, ale tiež rokom.

Hoci sa o budúcnosti hovorí najmä z negatívneho hľadiska, keďže obyvateľstvo starne a čoraz viac sa skloňuje demografická kríza, v najbližších rokoch zatiaľ nemajú dôchodcovia dôvod na obavy. Za akútny sa totiž momentálne považuje rok 2050. Minulé štatistiky však ukazujú, že zatiaľ dôchodky rastú pravidelne, a pravidelne tiež dosahujú významné míľniky.

Výnimočne si prilepšujú každé dva roky

Ako informoval portál Finsider, ešte v roku 2021, ku koncu októbra daného roka, dosiahli priemerné dôchodky úroveň 504,97 eura a práve v tomto roku prekročili magickú hranicu 500 eur. Sumu 500,70 eur pritom dôchodky dosiahli už v apríli 2021, ako zachytávajú oficiálne štatistiky Sociálnej poisťovne. Tie zároveň ukazujú, že stovkové míľniky sú pravidelným trendom, ktorý nastáva každé dva roky.

Foto: Pexels

Priemerný vyplácaný starobný dôchodok bol koncom septembra 2022 vo výške 517,40 eura, informoval v tom čase portál FinReport. Do konca roka hranicu 600 eur neprekonal a predpokladalo sa, že ani neprekoná. Valorizácia od 1. januára 2023 mala byť totiž na úrovni 11,8 percenta, teda v tomto prípade sa suma priemerného dôchodku zvýšila o 61,10 eura na 578,50 eura mesačne.

Ako však v tom čase informovala Sociálna poisťovňa na svojom webe, počas roka došlo k mimoriadnej situácii, kedy sa dôchodky valorizovali dvakrát. Dôchodkové dávky sa od 1. júla 2023 zvyšovali o 10,6 percenta. V prípade uvedenej priemernej sumy tak šlo o zvýšenie o 61,32 eura, vďaka čomu priemerné dôchodky prekročili hranicu 600 eur, a to o desiatky eur, keďže sa táto suma vyšplhala na 639,82 eur.

Tento rok, teda opäť o dva roky neskôr, dôchodky prekročili historickú hranicu 700 eur. Stalo sa tak na konci apríla. Ako sme vás v tom čase informovali v článku, v apríli minulého roka dostávali penzisti v priemere mesačný dôchodok vo výške necelých 675 eur. Podľa údajov z roku 2025 ku koncu štvrtého mesiaca tohto roka to už bolo zhruba 701 eur. Priemerný dôchodok sa tak prvýkrát dostal za hranicu 700 eur. Išlo približne o nárast o 4 percentá.

Tieto údaje dokazujú, že ide o pravidelné zvyšovanie každé dva roky, hoci v roku 2023 šlo o výnimočnú situáciu, kedy sa dôchodky valorizovali dvakrát. Je tak otázne, či sa tento vzorec potvrdí aj v roku 2027, poprípade či aj v tomto roku presiahne kumulatívny medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov päť percent v rozhodujúcom období, čo by podľa aktuálnej legislatívy mohlo opätovne spustiť mechanizmus mimoriadnej valorizácie.

