Stačí povedať heslo a cestujete zadarmo: ZSSK rozdá bezplatné lístky po celom Slovensku, má to jedinú podmienku

Ilustračné foto: SITA/ZSSK

Nina Malovcová
SITA
ZSSK spúšťa mimoriadnu dopravu zadarmo.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR zabezpečí v nedeľu 10. mája bezplatnú vlakovú dopravu pre účastníkov oficiálnych osláv 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Podujatie sa uskutoční v areáli Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Ako informoval hovorca ZSSK Ján Baček, bezplatné cestovanie vlakmi bude možné z ktoréhokoľvek miesta na Slovensku do Liptovského Mikuláša a späť. Cestujúci získajú cestovný lístok bez servisného poplatku v pokladniciach ZSSK alebo priamo vo vlaku po uvedení hesla „Chráňme si mier“. Online predaj týchto lístkov nebude dostupný.

Program ponúkne vojenské ukážky aj koncerty

Areál akadémie bude pre verejnosť otvorený od 09.00 h. Program osláv ponúkne kultúrno-spoločenské podujatia, atrakcie pre rodiny s deťmi, prezentačné a náučné stánky, gastrozónu či prezentácie organizácií rezortu obrany. Návštevníci budú môcť navštíviť aj regrutačné stánky Ozbrojených síl SR alebo autogramiádu športovcov Vojenského športového centra Dukla.

Ilustračná foto: TASR/Henrich Mišovič

Pietny akt kladenia vencov na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô sa začne o 11.00 h. Verejnosť ho bude môcť sledovať prostredníctvom LED obrazoviek v areáli akadémie. Samotný vojenský cintorín sprístupnia návštevníkom po 12.30 h.

Slávnostný program s príhovormi hostí sa začne o 13.00 h. Súčasťou podujatia budú aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky Ozbrojených síl SR vrátane samohybných húfnic Zuzana 2, tankov, bojových vozidiel či vrtuľníkov UH-60 Black Hawk.

Premávať bude aj kyvadlová doprava

Program doplnia zoskoky výsadkárov, prelety leteckej techniky, prezentácie špeciálnych síl, ukážky klubov vojenskej histórie a koncerty. Ministerstvo obrany zároveň zabezpečí kyvadlovú autobusovú dopravu medzi autobusovou stanicou v Liptovskom Mikuláši a areálom akadémie. Autobusy budú premávať v 15-minútových intervaloch od 8.45 do 18.00 h. Autobusová stanica sa nachádza oproti železničnej stanici.

Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

