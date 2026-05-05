Skontrolujte si schránky: Takmer všetkým príde dôležitý list. Niektorých poteší, iní nebudú mať radosť

Sociálna poisťovňa (SP) spúšťa rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov Sociálnej poisťovne. Dotkne sa približne 3,5 milióna poistencov SP. V utorok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
„Sociálna poisťovňa pod súčasným vedením míľovými krokmi zlepšuje služby pre svojich klientov vo všetkých oblastiach a my týmito míľovými krokmi pokračujeme aj dnes. Oznamujeme najväčší projekt v histórii Sociálnej poisťovne, a tým je rozposielanie dôchodkovej prognózy pre takmer všetkých klientov Sociálnej poisťovne,“ uviedol minister práce.
Prvé listy sú už na ceste
Dôchodková prognóza bude obsahovať tri kľúčové informácie – dôchodkový vek, prehľad evidovaných období a odhad výšky dôchodku. Ten bude vyjadrený v troch scenároch, pesimistickom, základnom a optimistickom, pričom zohľadní prvý aj druhý pilier. Od roku 2028 sa má rozšíriť aj o tretí pilier a takzvaný európsky dôchodok.
Prvé prognózy už smerujú k približne 200 000 klientom, pričom všetci oprávnení poistenci ich majú dostať najneskôr do konca mája. Podmienkou je vek nad 18 rokov a aspoň jeden deň dôchodkového poistenia.
