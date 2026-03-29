Priemerný Slovák dostane po odchode do dôchodku o 600 eur menej. A bude len horšie

Foto: Pexels / TASR - Dušan Hein

Michaela Olexová
TASR
Za nepriaznivým vývojom stojí najmä demografia. Počet obyvateľov Slovenska dlhodobo klesá a populácia starne.

Odchod do dôchodku znamená pre priemerného Slováka výrazný pokles príjmu približne o 600 eur mesačne. Podľa prieskumu agentúry Ipsos je priemerný dôchodok uspokojivý len pre približne desatinu Slovákov. Vyplýva to z analýzy investičnej platformy Portu.

Zamestnancovi s príjmom na úrovni priemernej mzdy po odchode na penziu čistý mesačný príjem klesne z približne 1300 eur na 703 eur.

Tento pomer sa má iba zhoršovať

„Ak by sme do tohto prepočtu zahrnuli aj trináste dôchodky, ktorých výška je aktuálne zmrazená na úrovni 667,30 eura, dostaneme sa na 759 eur, s ktorými môže priemerný dôchodca mesačne rátať. To je približne 58 % jeho predchádzajúceho príjmu,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.

Takáto úroveň príjmu je však pre väčšinu ľudí nepostačujúca. Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Portu by sa s dôchodkom vo výške 800 eur uspokojilo len 11,2 % opýtaných. Takmer 60 % by očakávalo aspoň 1000 eur mesačne.

Za nepriaznivým vývojom stojí najmä demografia. Počet obyvateľov Slovenska dlhodobo klesá a populácia starne. Na jedného dôchodcu dnes nepripadajú ani traja pracujúci. V poslednom štvrťroku minulého roka pracovalo na Slovensku približne 2,6 milióna ľudí, zatiaľ čo počet starobných dôchodcov sa blíži k 1,2 milióna.

„Tento pomer sa má pritom v budúcnosti iba zhoršovať. Je preto otázne, dokedy bude mať štát, ktorého verejné financie čelia vysokým deficitom, dostatok zdrojov na udržanie súčasnej úrovne dôchodkov,“ upozornil Malina.

Protestovali milióny ľudí: USA zaliala vlna odporu. Chcú, aby Trump odstúpil

