Časť seniorov by mohla prísť o trináste dôchodky. Vláda plánuje zisťovať, či ich naozaj potrebujú

Nedávno sa v parlamente otvorila otázka 13. dôchodkov a seniori sa začali obávať o svoje financie. V súčasnosti už totiž zažívajú jav, že sumy, ktoré sa každoročne zvyšovali, teraz stoja na bode mrazu, keďže sú 13. dôchodky na niekoľko rokov zmrazené na rovnakých číslach.
Ako informovala STVR, hoci štát čaká ďalšie uťahovanie opaskov, trináste dôchodky by mali zostať zachované. Minister financií však pred pár dňami otvoril tému ich adresnosti, čo by sa mohlo dotknúť najmä poberateľov nadpriemerných penzií.
O peniaze by prišli tí, ktorých dôchodky sú vyššie
Možnosť úpravy pripúšťa aj Jednota dôchodcov Slovenska (JDS), ktorá pripúšťa, že seniori s vysokými príjmami by mohli dostať len časť dávky alebo o ňu prísť úplne. Organizácia však kategoricky trvá na zachovaní plnej sumy pre ľudí s nižšími dôchodkami.
Vláda nateraz neplánuje zrušiť toto opatrenie, ktoré štátnu pokladnicu vyjde ročne na viac ako miliardu eur, a to aj napriek výhradám analytikov a opozície. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) označil trináste dôchodky za prioritný projekt súčasného kabinetu. „Chceme, aby sa napríklad tým našim dôchodcom, to sú naše mamy, otcovia, ktorí tu vybudovali túto republiku, na čo mnohí mladí už aj zabúdajú, aby sa mali dobre,“ vyhlásil Kamenický.
Podobný postoj zastáva aj rezort práce pod vedením Erika Tomáša (Hlas-SD): „Budeme vždy proti tomu, aby sa škrtali prorodinné, dôchodcovské alebo odkázanostné dávky.“
Hoci trináste dôchodky v rozpočte zostávajú, vlaňajšie úsporné opatrenia ich čiastočne zasiahli. Štát rozhodol o ich zmrazení na trojročné obdobie. V rokoch 2026 až 2028 tak seniori dostanú jednotnú sumu 667,30 eur, ktorá sa nebude zvyšovať o infláciu.
„Trináste dôchodky pre seniorov, ktorí majú podpriemerné dôchodky, sú veľmi dôležitou čiastkou, aj keď by bolo možno lepšie, keby trinásty dôchodok bol rozdelený do mesiacov,“ uviedol predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian.
Štát musí šetriť
Kritici však upozorňujú na demografický vývoj a dlhodobú neudržateľnosť verejných financií. Podľa podpredsedu Výboru NR SR pre financie a rozpočet Mariána Viskupiča (SaS) sú úspory nevyhnutné. Povedal: „Štát musí šetriť aj na dôchodkoch, pretože do budúcna, keď stále viac ľudí bude odchádzať do dôchodku a stále menej ľudí prichádza na pracovný trh, Slovensko bude mať problém vôbec vyplácať dvanásť dôchodkov.“
Začalo sa preto hovoriť o adresnosti dôchodkov a o tom, že tí, ktorí poberajú mesačne vyššie sumy, nie sú odkázaní na pomoc v podobe 13. dôchodkov. „Buď by sa dala len nejaká časť toho trinásteho dôchodku, alebo možno úplne vypustiť tých, ktorí majú vyšší, že si môžu zabezpečiť všetky veci, ktoré potrebujú,“ navrhol Kotian.
Ukáže sa, či ich skutočne potrebujú
V diskusnej relácii Politika 24 na Joj 24 sa k tejto téme neskôr vyjadril aj podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Pripustil, že trinásty dôchodok by sa mohol stať adresnejším alebo by mohol byť odstupňovaný podľa odkázanosti a táto zmena je stále v hre.
„Aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že najväčším problém sú výdavky v tejto sociálnej oblasti,“ povedal Gašpar. Nemyslí si, že pôjdu cestou zrušenia 13. dôchodkov alebo niektorých iných sociálnych dávok. Únia dôchodcov podľa Gašpara tiež hovorí, že sú dôchodky, ktoré sú na hranici toho, či dôchodca potrebuje 13. dôchodok. „Uvidíme, aké budú okolo toho čísla a fakty, lebo sa nakoniec môže ukázať, že je tu 70 či 80 percent dôchodcov, ktorí jednoznačne ten 13. dôchodok potrebujú,“ poznamenal.
Vláda sa k otázke 13. dôchodkov vrátila aj na dnešnej tlačovej konferencii. Ako zachytil denník N, Ladislav Kamenický vyhlásil, že trinásty dôchodok určite nezrušia. Následne jeho kolega zo Smeru Tibor Gašpar dodal, že si stojí za tým, že sa treba začať rozprávať o adresnosti v sociálnom systéme. Napríklad ak má niekto dôchodok okolo 2 000 eur, je potrebné podľa neho zvážiť, či by mal dostať aj 13. dôchodok. Minister financií uviedol, že je to trvalá platba a nie dávka. „Je to vlajková loď strany Smer.“
