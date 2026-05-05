Dobré správy pre seniorov: Sú o krok bližšie k zvyšovaniu dôchodkov, týka sa to jednej skupiny

Dana Kleinová
Parlament posunul návrh do druhého čítania.

Časť seniorov je opäť o krok bližšie k tomu, aby si prilepšili. Keďže v súčasnosti doplácajú na na starý, menej zásluhový systém platný pred rokom 2004, ich dôchodky sú vypočítané z nižších po či dokonca prerevolučných miezd a tým pádom majú aj po desiatkach rokov na dôchodku nízke penzie aj po niekoľkých valorizáciách. Vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav s tým spojený pritom často vyžadujú oveľa vyššie náklady.

Osobitný mechanizmus zvýšenia sumy starobného dôchodku po dovŕšení 90 rokov veku umožní novela zákona o sociálnom poistení od poslancov koaličnej SNS, ktorí ju navrhli z dôvodu zmeny v oblasti starobného dôchodkového zabezpečenia. Národná rada (NR) SR v utorok novelu posunula do druhého čítania. Bude zahŕňať prechodné pravidlá pre poberateľov starobného dôchodku, ktorí vekovú hranicu 90 rokov dosiahli ešte pred navrhovanou účinnosťou návrhu 1. januára 2027.

Návrh vychádza z väzby na už existujúci inštitút minimálneho dôchodku. Zvýšenie sumy starobného dôchodku navrhli poslanci určiť odkazom na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku.

Nesúlad medzi výškou dôchodkov a reálnym finančným zaťažením seniorov

U poberateľov starobného dôchodku vo veku nad 90 rokov sa podľa nich kumulujú dôsledky historicky nízkych zárobkových základov a dlhodobého poberania dávky. Poukázali pritom na nesúlad medzi výškou vyplácaných starobných dôchodkov a reálnym finančným zaťažením osôb vo veku nad 90 rokov.

Návrh dopĺňa existujúcu úpravu o osobitný vekovo viazaný korektív v rámci zákona o sociálnom poistení. Doterajší stav podľa poslancov neobsahuje osobitné pravidlo pre poberateľov starobného dôchodku vo veku nad 90 rokov, u ktorých sa kumulujú dôsledky historicky nízkych zárobkových základov a dlhodobého poberania dávky.

Všeobecný valorizačný mechanizmus zachováva priebežné zvyšovanie dôchodkov, ale neodstraňuje nízku východiskovú úroveň dávok v prípadoch, v ktorých bola suma dôchodku určená z mzdových a poistných pomerov z dávnejších období.

Vo veku 90 rokov sa podľa predkladateľov spravidla zvyšuje význam výdavkov spojených s bývaním, so sociálnymi službami, s liečbou a liekmi, pričom historicky nízka úroveň príjmov, z ktorých sa dôchodkové nároky odvodzovali, sa prejavuje vo výslednej sume dôchodku aj po opakovaných valorizáciách.

„Z dodaných údajov o počte poberateľov starobného dôchodku vo veku 90 a viac rokov zároveň vyplýva, že nejde o ojedinelé prípady, ale o početne identifikovateľnú skupinu poistencov, pri ktorej má uvedený problém vecný aj legislatívny význam,“ dodali poslanci.

Analytik Potočár o energopomoci: Niektorí ľudia môžu o peniaze prísť, v organizácii je chaos. Nevedia, čo čakať
