Kaliňákovo ministerstvo si pripravilo pre študentov nový predmet: Súčasťou je aj vojenský výcvik

Nina Malovcová
TASR
Po absolvovaní výcviku získajú študenti kredity.

Právnická fakulta (PraF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a Ministerstvo obrany (MO) SR pripravujú nový voliteľný predmet Národné obranné sily. Otvorený bude od akademického roka 2026/2027 pre študentov všetkých fakúlt UK.

Súčasťou má byť dvojtýždňový výcvik. Informovala o tom univerzita na svojom webe. „Predmet ponúkne kombináciu úvodnej prezenčnej výučby v rozsahu štyroch hodín a hlavného dvojtýždňového výcviku, ktorý prebehne v priebehu akademického roka (september až jún) v dvojtýždňových blokoch. Po jeho absolvovaní získajú študenti štyri kredity,“ priblížila UK. Podotkla, že predmet bude prístupný s limitovaným počtom miest.

Na fakulte už prebehla informačná prednáška

V súvislosti s prípravou výberového predmetu sa minulý týždeň na PraF UK uskutočnila informačná prednáška. Zástupcovia MO predstavili účastníkom obsah predmetu, jeho priebeh a podmienky zapojenia sa.

Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

