Seniori zbystrili pozornosť, Smer reaguje: Richter hovorí o jasnom stanovisku vlády, takýto osud čaká 13. dôchodok

Smer-SD odmieta zmeny pri 13. dôchodku.

Najsilnejšia koaličná strana Smer-SD, ani vláda pod vedením predsedu strany Roberta Fica nedopustí, aby sa v tomto volebnom období akýmkoľvek spôsobom menil charakter 13. dôchodku. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda poslaneckého klubu Smer-SD Ján Richter.

Reagoval tak na úvahy z uplynulých dní o prípadnom zavedení adresnosti v systéme 13. dôchodku. V súčasnosti ho všetci dôchodcovia dostávajú v rovnakej výške na úrovni priemerného dôchodku, aktuálne na úrovni 667 eur.

Ide o vlaňajšiu hodnotu, ktorá je vzhľadom na konsolidáciu platná aj pre tento rok. Či k zmrazeniu dôjde aj pre budúci rok, bude podľa Richtera otázkou pri príprave rozpočtu na rok 2027.

Smer pripúšťa adresnosť pri iných dávkach

Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) podľa neho v nedávnych rozhovoroch pripustil možnosť diskusie o adresnosti v širšom zmysle, teda k viacerým sociálnym dávkam. „K tomu sa hlásime, adresnosť vždy má svoju logiku a opodstatnenie. Ale čo sa týka 13. dôchodku, akákoľvek iná ďalšia adresnosť je návrat k sociálnym príspevkom,“ konštatoval Richter s tým, že zámerom strany je zachovať ho ako dôchodkovú dávku.

Obmedzenie poskytovania 13. dôchodku pre seniorov nad určitou vysokou hranicou príjmu by navyše podľa neho neznamenalo pre štát zásadné úspory, keďže takých dôchodcov nie je veľa. Koalícia sa podľa Richtera nebude na tejto téme rozdeľovať a pre všetkých platí programové vyhlásenie vlády.

„Toto je zásadné stanovisko strany Smer-SD, v plnej miere ho podporuje predseda vlády Robert Fico, v plnej miere aj minister financií (Ladislav Kamenický) a hovorím aj za 42 poslancov poslaneckého klubu strany Smer-SD. My nedopustíme, aby sa akýmkoľvek spôsobom siahalo na 13. dôchodok v tomto volebnom období. A samozrejme využijeme všetku kompetenciu a politickú moc, aby to bolo aj v tom ďalšom období,“ doplnil Richter.

