Lekári našli žene rýchlo rastúci nádor: Zrazu však celkom zmizol. Pre vedcov to predstavuje nádej

Rakovina je slovo, ktoré nechce počuť nikto. Liečba neraz zahŕňa náročné zákroky, chemoterapie či iné zásahy do tela. Lekári však ostali v nemom úžase z prípadu ženy, ktorá sa z rakoviny vyliečila aj bez nich. Ako je to možné?
Žena si našla rýchlo rastúci nádor
Ako informuje web IFL Science, 59-ročná žena si najprv všimla, že má hrčku na pravom predlaktí, ktorá rýchlo rástla a spôsobovala jej bolesť. O dva týždne neskôr navštívila lekára, ktorý si všimol výrastok široký približne 2 centimetre. Bol pevný, hmatateľný a čiastočne pohyblivý. Následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo, že ide o sarkóm – typ rakoviny, ktorý sa vyvíja v spojivových tkanivách tela.
Ďalším krokom bola biopsia, teda odobratie vzorky z nádoru na ďalšiu analýzu. Tá potvrdila, že ide o myxofibrosarkóm, teda agresívny sarkóm mäkkých tkanív, ktorý sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí vo veku od 60 do 80 rokov.
Stalo sa niečo, čo nikto nečakal
Lekári mali obavy, keďže tento typ rakoviny sa rýchlo šíri a následky sú neraz fatálne. Žena sa preto mala o dva týždne vrátiť do nemocnice, kde by nádor odstránili. Stalo sa však niečo zvláštne, čo nikto nečakal. Nádor totiž sám od seba celkom zmizol. Podľa štúdie publikovanej prostredníctvom časopisu Cereus Journal of Medical Science žena popísala, že už tri či štyri dni po biopsii sa nádor zrazu začal zmenšovať.
Napriek tomu sa lekári rozhodli operáciu vykonať a pozrieť si pre istotu okolité tkanivo. Chceli si byť istí, že v tele ženy naozaj neostal žiaden nádor. Ďalšie vyšetrenia potvrdili, že rakovina skutočne zmizla a v tele ženy nezostali nijaké zistiteľné životaschopné rakovinové bunky. Lekári si myslia, že za to môže imunitná reakcia tela spustená biopsiou. Ide o extrémne ojedinelý fenomén, hoci toto nie je prvý zaznamenaný prípad.
Nádej v liečbe rakoviny
Predpokladá sa, že biopsie môžu zabiť niektoré rakovinové bunky. Tým uvoľnia zápalové signály, ktoré upozornia rýchlo reagujúce lymfocyty v našom imunitnom systéme. Tie potom detekujú a ničia vírusom infikované bunky a rakovinu v počiatočnom štádiu.
Takýto typ remisie nie je bežný, je preto pravdepodobné, že v zriedkavých prípadoch, keď k nej dochádza, ovplyvňujú reakciu genetické alebo environmentálne faktory. Podľa odborníkov je potrebný ďalší rozsiahly výskum, mohlo by to však posunúť vpred liečbu rakoviny.
