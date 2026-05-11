Lekári našli žene rýchlo rastúci nádor: Zrazu však celkom zmizol. Pre vedcov to predstavuje nádej

Foto: Gannon et al., Cureus 2026

Petra Sušaninová
Ako je možné, že sa žena vyliečila z rakoviny bez náročnej liečby?

Rakovina je slovo, ktoré nechce počuť nikto. Liečba neraz zahŕňa náročné zákroky, chemoterapie či iné zásahy do tela. Lekári však ostali v nemom úžase z prípadu ženy, ktorá sa z rakoviny vyliečila aj bez nich. Ako je to možné?

Žena si našla rýchlo rastúci nádor

Ako informuje web IFL Science, 59-ročná žena si najprv všimla, že má hrčku na pravom predlaktí, ktorá rýchlo rástla a spôsobovala jej bolesť. O dva týždne neskôr navštívila lekára, ktorý si všimol výrastok široký približne 2 centimetre. Bol pevný, hmatateľný a čiastočne pohyblivý. Následné vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo, že ide o sarkóm – typ rakoviny, ktorý sa vyvíja v spojivových tkanivách tela.

Ďalším krokom bola biopsia, teda odobratie vzorky z nádoru na ďalšiu analýzu. Tá potvrdila, že ide o myxofibrosarkóm, teda agresívny sarkóm mäkkých tkanív, ktorý sa najčastejšie vyskytuje u starších ľudí vo veku od 60 do 80 rokov.

Foto: Gannon et al., Cureus 2026

Stalo sa niečo, čo nikto nečakal

Lekári mali obavy, keďže tento typ rakoviny sa rýchlo šíri a následky sú neraz fatálne. Žena sa preto mala o dva týždne vrátiť do nemocnice, kde by nádor odstránili. Stalo sa však niečo zvláštne, čo nikto nečakal. Nádor totiž sám od seba celkom zmizol. Podľa štúdie publikovanej prostredníctvom časopisu Cereus Journal of Medical Science žena popísala, že už tri či štyri dni po biopsii sa nádor zrazu začal zmenšovať.

Napriek tomu sa lekári rozhodli operáciu vykonať a pozrieť si pre istotu okolité tkanivo. Chceli si byť istí, že v tele ženy naozaj neostal žiaden nádor. Ďalšie vyšetrenia potvrdili, že rakovina skutočne zmizla a v tele ženy nezostali nijaké zistiteľné životaschopné rakovinové bunky. Lekári si myslia, že za to môže imunitná reakcia tela spustená biopsiou. Ide o extrémne ojedinelý fenomén, hoci toto nie je prvý zaznamenaný prípad.

Ilustračná foto: Unsplash

Nádej v liečbe rakoviny

Predpokladá sa, že biopsie môžu zabiť niektoré rakovinové bunky. Tým uvoľnia zápalové signály, ktoré upozornia rýchlo reagujúce lymfocyty v našom imunitnom systéme. Tie potom detekujú a ničia vírusom infikované bunky a rakovinu v počiatočnom štádiu.

Takýto typ remisie nie je bežný, je preto pravdepodobné, že v zriedkavých prípadoch, keď k nej dochádza, ovplyvňujú reakciu genetické alebo environmentálne faktory. Podľa odborníkov je potrebný ďalší rozsiahly výskum, mohlo by to však posunúť vpred liečbu rakoviny.

Ak vás zaujíma viac tém zo sveta vedy, prečítajte si napríklad náš článok o tom, na čo slúži uvula.

Samozrejme, ak máte akýkoľvek zdravotný problém, neváhajte vyhľadať lekára a dôverovať overeným liečebným metódam.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Udrelo megacunami a nehovorilo sa o tom. Vedci zaznamenali druhú najväčšiu vlnu v histórii meraní

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Slováci a Česi v zahraničí
Agnesa žije 20 rokov v USA: Podnikanie je tu ľahšie, no pracuje sa veľa. Ľudia dajú na bývanie aj 70 % príjmov
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Podľa šéfa IĽP chce Ficova vláda Slovákov v zahraničí umlčať. Naša redaktorka bola na najlepšom letisku na svete
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
Obkladač Vladislav: Biela kúpeľňa nikdy neomrzí. Jeden trend budú Slováci ešte ľutovať
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
V kostole ňou vyháňajú diabla, pôvodne bol vo fľašiach kokaín. Coca-Cola je aj dnes zakázaná v 2 štátoch sveta
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
1 na 1
Štefan Hríb v 1 na 1: Premiér Fico by opozíciu roztrhal na kusy, keby mala škandály ako on
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Pomenovali po ňom dinosaura, v TV ho nechceli pre veľké zuby. David Attenborough oslavuje 100 rokov
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabíjal na lodi, už je aj na pevnine: Nakaziť sa nie je jednoduché, hantavírus však môže byť nebezpečný
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
Zabudnite na Chorvátsko. Slovákom a Čechom v málo známej destinácii učarovali krásne pláže aj ceny
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac