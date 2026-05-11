Súboj o rolu ich nerozdelil: Gesto Diany Klamovej voči Eve Mores dokazuje, že priateľstvo v šoubiznise existuje

V prostredí, kde sa často hovorí o konkurencii a boji o príležitosti, dokáže úprimná podpora pôsobiť ešte silnejšie.
Na Instagrame sa o milú skúsenosť, ktorá sa jej stala v hereckej brandži, podelila herečka Eva Mores. Opísala moment, keď potrebovala pomôcť s videocastingom na postavu, po ktorej veľmi túžila. Oslovila svoju kolegyňu a zároveň kamarátku, herečku Diana Klamová, ktorá bola pritom na rovnaký casting pozvaná tiež.
Napriek tomu jej venovala svoj čas, energiu aj maximálnu podporu a podľa slov herečky k celej situácii pristúpila s obrovskou ľudskosťou a profesionalitou.
Pomáhala jej, akoby išlo o jej vlastný casting
Herečka sa fanúšikom zverila so situáciou, ktorá sa navonok týkala obyčajnej pracovnej prípravy, no napokon z nej vzniklo silné vyznanie priateľstvu. „Mala som urobiť videocasting na postavu, ktorú veľmi chcem a potrebovala som, aby mi s tým niekto pomohol. Poprosila som kamošku, ktorá je tiež herečka,“ napísala.
Celé gesto bolo výnimočné najmä preto, že nešlo o pomoc od niekoho, koho sa casting netýkal. Herečka Diana Klamová sa o tú istú príležitosť uchádzala tiež, no namiesto rivality prišla podpora.
„Tá, hoci bola na tento casting zavolaná tiež, a týka sa jej ten casting tak ako mňa, a chcela by tú rolu získať rovnako ako ja, mi s tým videom pomohla. Ale nie len tak pro forma. Naozaj pomohla. Úprimne a svedomito to pre mňa urobila nielen najlepšie, ako vedela, ale tak poctivo, ako by to robila pre seba,“ uviedla.
