Dobré správy pre seniorov: Niektorí z nich si v januári prilepšia hneď dvakrát, takéto sumy dostanú po novom

Dana Kleinová
Dôchodky
Niektorí dostanú v januári dvojité prilepšenie, čím si zvýšia dôchodok o desiatky eur.

Seniori si každoročne prilepšujú spravidla dvakrát do roka a to na jeho začiatku a na jeho konci. V realite tak dostanú peniaze hneď za sebou, keďže najprv dostanú trináste a rodičovské dôchodky a potom započnú nový rok s vyššou sumou dôchodku vďaka valorizácii. Najbližšie roky ich však čaká ďalšie prilepšenie.

Ako informuje portál Finsider, vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa sústredí na rodičov, najmä matky, ktoré vychovali deti a strávili časť života na materskej dovolenke, čím si znížili príjem. Po novom sa im za toto obdobie bude rátať rovnaký príjem akoby pracovali, čím sa celkovo zvýši ich penzia a už čoskoro začnú poberať novú sumu.

Koľko dostanú po novom

Zmena sumy sa pozitívne dotkne približne 440-tisíc seniorov, pričom Sociálna poisťovňa má na prepočet ich dôchodkov stanovených celých 5 rokov. Počas nich si budú dôchodcovia postupne prilepšovať, prví už v januári. Nikto nebude ukrátený, či už si prilepší hneď alebo si na novú sumu bude musieť počkať.

„Dôchodky sa prepočítajú aj spätne k dátumu účinnosti zákona, teda k 1. januáru 2026 a celý doplatok Sociálna poisťovňa následne vyplatí. Novela zákona sa bude vzťahovať aj na budúce matky,“ vysvetlil minister práce Erik Tomáš, ako zachytil portál. „Spravodlivou podmienkou ale bude, aby takýto rodič pracoval minimálne rovnako dlho, ako sa staral o dieťa. Toto je naša principiálna podmienka,“ upozornil tiež minister.

Ako by teda mohli vyzerať dôchodky tých, ktorí si prilepšia už v januári, a tak pocítia zvýšenie hneď dvakrát? Ich penzie totiž prejdú nielen prepočtom, ale zároveň valorizáciou. Podľa odhadov ministerstva si seniori, respektíve seniorky, polepšia v priemere o 180 až 200 eur ročne.

Ako príklad môžeme uviesť dôchodkyňu, ktorá poberá dôchodok 600 eur, išla do dôchodku v roku 2007 a vychovala dve deti. Tej by podľa počtov portálu mohla v januári stúpnuť mesačná suma vďaka prepočtom na základe novely o 29,90 eura, číže jej dôchodok bude od januára v sume 629,90 eura. Túto sumu však treba ešte valorizovať.

Podľa predbežných odhadov sa budú dôchodky od nového roka zvyšovať o 3,7 percenta. V prípade tejto pomyselnej dôchodkyne by tak jej dôchodok stúpol zo sumy 629,90 eura na 653,20 eura, čiže dokopy tak bude dostávať o približne 50 eur navyše.

