Dôchodkyňa sa nasťahovala k synovi, no netušila, čo ju čaká. Keď našla svoje kufre pred dverami, ostala v šoku

Dana Kleinová
67-ročná Bertha sa chcela synovi odvďačiť za jeho láskavosť, no čakalo ju trpké sklamanie.

Rodina je o ľuďoch, ktorí pri vás stoja v dobrom aj v zlom. Ale nie všetci to tak vidia a niekedy sa to, čo vyzerá ako nezištná pomoc, môže zmeniť v krutú realitu toho, ako málo si vás vaši blízki vážia. Obzvlášť to vie zabolieť, keď ide o členov rodiny, od ktorých by ste to nikdy nečakali.

Takúto situáciu zažila aj 67-ročná Bertha, ktorá potom, ako odišla do dôchodku, zistila, že jej končí nájomná zmluva, a tak sa rozhodla, že sa presťahuje k synovi. Za jeho nezištnú pomoc v tejto situácii pre neho vdova plánovala aj odmenu, no tej sa nakoniec nedočkal, keďže rýchlo zistila, že ju k sebe neprichýlil z dobroty svojho srdca. O svoj príbeh sa dôchodkyňa podelila v liste pre portál Brightside.me.

Zbalil jej kufre

„Pred tromi týždňami som sa po odchode do dôchodku nasťahovala k synovi a neveste, pretože mi skončila nájomná zmluva. Včera mi nevesta povedala: Nemôžeš očakávať, že tu budeš bývať zadarmo. Toto nie je útulok!“ začala svoje rozprávanie dôchodkyňa. Čo sa týka jej syna, ten sa len prizeral a mlčal, namiesto toho, aby sa svojej mamy zastal. Koniec koncov ho vychovala a on pri nej tiež veľkú časť života býval zadarmo.

To však nebolo to najkrutejšie, čo v ich dome zažila. Deň, ktorý donútil dôchodkyňu napísať tento list, začal tak, že sa zobudila a našla svoje veci zbalené v kufroch, ktoré boli postavené pri vchodových dverách. Syn a nevesta ju požiadali, aby odišla. Ak však čakali, že z toho Bertha spraví drámu, mýlili sa. Len sa usmiala a bez ďalšieho slova si privolala taxík a odišla.

„Ale to, čo môj syn a nevesta nevedeli, bolo, že celý ten čas som tajne odkladala peniaze, aby som ich prekvapila a kúpila dom, v ktorom bývajú, aby nemuseli platiť nájomné,“ priznala seniorka a pokračovala: „Po ubytovaní v hoteli som im zavolala. Keď som im prezradila svoj plán, zamrzli. Ale potom som im povedala, že teraz, keď som videla ich pravú tvár, mením tento plán – moje celoživotné úspory už nepôjdu na dom pre nich, ale na plavby a výlety pre mňa. Potom som zložila telefón.“

Nevesta jej obratom volala späť a prosila ju, aby si to rozmyslela. Rýchlo si totiž uvedomila, o čo prišla. „Syn ma prosil, že v skutočnosti nechcel, aby som odišla, ale podľahol želaniam svojej ženy. Povedal, že chce, aby som sa nasťahovala späť, ale ja som mu to neuverila,“ prezradila Bertha. Priznala tiež, že hoci jej táto situácia zlomila srdce, aspoň ju naučila, že má na prvé miesto vo svojom živote dávať seba.

