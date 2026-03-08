Do obľúbenej chorvátskej destinácie sa dostaneme pohodlnejšie. Nový most uľahčí dopravu a skráti cestu

Foto: Pexels, Grad Split (split.hr)

TASR
Tomáš Čapák Chorvátsko
Most sv. Dujma cez Kaštelanský záliv dodá Splitu aj nový vzhľad.

V Chorvátsku v sobotu predstavili víťazný návrh mosta cez Kaštelanský záliv, ktorý bude súčasťou projektu Nový vstup do Splitu. Most sv. Dujma je spoločným dielom projekčných kancelárií Studio 3LHD a Pipenbaher Inženýrji. TASR o tom píše podľa agentúry HINA a webu croatiaweek.com.

Most zavesený oceľovými lanami na dvoch pylónoch s dvoma pruhmi pre autá v oboch smeroch bude dlhý 1,6 kilometra, svetlá výška pre lode bude v najvyššom mieste približne 65 metrov nad hladinou. Chodníky pre chodcov a cyklistov budú vybudované po bokoch, ale asi dva metre pod úrovňou mostovky pre autá, aby sa minimalizovalo ich vystavenie emisiám z dopravy.

Foto: Grad Split (split.hr)

Povolenia do 3 rokov

Primátor Splitu Tomislav Žuta projekt strategickej infraštruktúrnej iniciatívy označil za nezastaviteľný a očakáva, že všetky povolenia pre výstavbu získa do troch rokov. Mesto zabezpečí výstavbu prístupových ciest, čím sa vyriešia aj chronické dopravné zápchy.

Foto: Pexels

„Riva (nábrežná promenáda) bude tento rok zrekonštruovaná spoločnosťou 3LHD, pričom sa zmení osvetlenie a stožiare,“ dodal Žuta.

250 miliónov eur

Podľa generálneho riaditeľa štátnej spoločnosti Chorvátske cesty Ivicu Budimira bude výstavba mosta a prístupových ciest stáť približne 250 miliónov eur. Bude to menej náročné ako výstavba Pelješackého mosta.

„Vytvorili sme veľmi krásny most, ktorý sa hodí k priestoru, rešpektuje ho a ctí ho,“ povedal autor návrhu Marjan Pipenbaher zo Slovinska, ktorý navrhol aj Pelješacký most.

„Najdôležitejším prínosom bude integrácia Splitu a Kaštely, ktorá ľuďom poskytne úplne nový pohľad na mesto a oblasť sa stane oveľa atraktívnejším pre život,“ dodal Marko Dabrovič zo štúdia 3LHD.

Pozri aj tento článok
Zemetrasenie s magnitúdou 5,3 v dovolenkovom raji Slovákov. Hlásia zosuv pôdy aj výpadky elektriny

